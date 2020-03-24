Coser風當道！動漫主題餐廳 不只好吃更好玩

【文/Winnie、攝影/曾信耀】

想要像海賊王魯夫大口吃肉？到魔女庭園，喝一口神奇的魔法飲料？高雄首家動漫主題餐廳，看準現代人吃飯先餵相機的風潮，不只把創意料理玩到極致，還提供大玩變裝的攝影棚，連youtuber也在角色扮演，還不快快跟上這股Coser風！

日本動畫大師宮崎駿筆下「魔女宅急便」主角琪琪，店員cosplay上場。 （攝影/曾信耀） Coser站出來！在日本或台灣動漫祭常看到這個新名詞，意思就是Cosplay玩家。高雄首間動漫主題餐廳，不只有動漫元素的創意料理，對Coser而言，享受自由發揮的變裝拍照，海賊王、鋼鐵人、哈利波特通通可以來尬一角！

動漫同好的圓夢基地

穿著深藍色洋裝、頭綁紅色蝴蝶結的店員，像日本動畫大師宮崎駿筆下「魔女宅急便」主角琪琪走出來，端上一道道令人期待的餐點。店長解釋，店名叫「攝飲」，一方面迎合現代人愛拍照的風氣，同時也傳達攝取飲食的意思，光看菜單上的餐點名字，都充滿無限想像。

攝飲16創意料理，是三個動漫同好開設的主題餐廳，因為《中華一番》、《七龍珠》是三個七年級大男孩的共同話題，所以設定店裡提供的餐點為還原漫畫裡的料理，此舉讓餐廳一開幕就打響名號。店長笑說，「我們自己也想吃到那些漫畫中所畫的食物，感受真實呈現的樣子和口感」。

漫畫入菜 細節用心超講究

新菜單中，創意前菜推薦最有人氣的「幻獸肉」，靈感來自動漫裡常有大口吃肉的畫面，店長還強調，一定要是帶有骨頭的肉，吃起來才有Coser的水準；有別於坊間的日式炒麵，創意醬汁發揮得淋漓盡致，其中一道「鍊金術師炒麵」連金箔都入菜了，金光閃閃、魔力逼人。

不只要好吃，Coser最講究的道具更是馬虎不得。飲品「魔女香料園」超療癒，採用自家種植的香草植物，捲軸裡有魔女的配方，可按照個人的喜好DIY；冷飲「精靈眼淚」佐著造型糖磚，旁邊搭配裝有香草、果醋的不同容器，一端上桌，常引起大家圍觀的好奇心。

Cosplay攝影棚變裝狂拍

以往街頭出現Cosplay，常引來旁人側目，近年來隨著youtuber、直播主在社群影音平台推波助瀾，角色扮演成為新興文化，甚至當漫威、迪士尼電影上映期間，穿著奇裝異服的顧客如小丑、蜘蛛人、蝙蝠俠、超級英雄、冰雪奇緣等就會出現在店裡，在動漫世界裡，Coser自娛也娛人。

店長還特地提醒，來店裡就能擁有「魔法之鑰」，機會難得！它能進入自動開啟的互動攝影棚，裡頭簡直像是來到拍攝電影的美術道具組，還有可以換色的布幕牆，這一秒是kuso，下一秒是網美，在這裡盡情體驗Cosplay拍照的樂趣。Coser的異想世界，猜猜今天誰是主角！

攝飲16創意料理

地址：高雄市新興區五福二路129-4號

電話：（07）281-1816

時間：12：00～21：00，週三店休

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.03】