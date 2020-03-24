馬不停蹄！前亞運國手蘇政宏培育新生代

【文/YFUNG、攝影/曾信耀】

馬術競技在體壇上被視為菁英運動，在台灣曾被譽為天才騎師的蘇政宏，雖未曾有過名門洗禮，憑藉天賦異稟的資質，1994年拿下廣島亞運團體障礙賽銀牌，從亞運國手到開辦馬術學校，他未來寄望培育更多優秀騎師，也期待在台灣舉辦星級馬術賽。

國際級馬場在大樹

蘇政宏與馬接觸超過30年。 （攝影/曾信耀） 15年前，蘇政宏在高雄大樹成立了澳登堡馬術指導中心，占地7500坪，目前包含兩座國際級室外馬場，及一座國際標準尺寸的室內場與歐式馬廄，擁有70多匹來自歐美各地優質培訓馬，不僅是全臺規模最大，並且比照世界頂級賽事或俱樂部的標準配備，從歐洲代理進口馬飼料營養品，並設置控制溫度濕度的飼料倉庫，也是全臺唯一有此設備的馬場。

澳登堡馬術指導中心的室內騎乘場，依照世界FEI國際馬術總會場地規格，使用石英砂加入不織布，讓馬匹踩踏更安全。 （攝影/曾信耀） 自1994年廣島亞運團體障礙賽奪下銀牌之後，蘇政宏在馬術圈消失了十年，他說，那時太年輕，又覺得南部馬場環境欠佳，轉行去開大貨車、跑南北貨，直到回南部後還是想經營馬場，才慢慢打造出澳登堡現有的規模。

抗壓性高過關斬將

聊起自己與馬的淵源，蘇政宏回憶往事，小學六年級時，台南鄉下老家附近有養鹿場，也養了5匹馬，當時在鹿場割草、掃廄當免費工，就能換來騎馬一圈的報償，對他而言那是最簡單的快樂了。一開始，家人是反對的，他就偷偷練習，「後來要比賽了，教練到家裡去跟我父母提這件事」，國中畢業後，蘇政宏已是正式選手了。

馬術障礙賽除了策略，騎師本身心理素質尤為重要，蘇政宏在1988至1993年之間，分別斬獲全運會馬術障礙個人賽金牌、大陸內蒙古國際馬術邀請賽團體冠軍等，就算1994年廣島亞運拿下銀牌，他也只是輕描淡寫地說，「那時沒有奪牌的壓力，就是抱持志在參加的心情而已」，在馬術競技路上單槍匹馬、過關斬將，曾有教練對他評價，「抗壓性非常好」，或許就是戰功彪炳的最佳註解。

發揚台灣馬術運動

亞運奪牌那年，蘇政宏從賽場退役下來，完全不戀棧場上的榮耀時刻，轉任教練職十多年，並身兼經營者，他全心致力培養新生代騎師，還不惜斥資打造足以媲美歐洲頂級俱樂部的馬場環境，近年更與高苑工商、正修科大合作設立馬術學校，他也鼓勵有志投身馬術領域的青年學子，可以赴海外深造，像是研讀獸醫，或是學習幫馬釘蹄、磨牙齒等不同專業，「這些年輕人回來，馬的產業會更完善，」蘇政宏說。

馬術障礙是一項需要每天按表操課的運動，連週末都不得閒，為了成為專業的騎師，尤其在台灣場地不夠發達的條件下，騎師們必須藉由參加世界各地的賽事，累積往後進軍亞運、奧運、世界杯的競賽條件。蘇政宏還會對年輕騎師強調英文能力的重要性，唯有與國際接軌，才能進入頂級行列的門檻。

相對於其它種類的競賽，馬術是一項比較沒有年齡限制的運動，奧運會場上曾有過70歲的馬術參賽者，問他是否會一時技癢再上場競技？蘇政宏似乎很習慣這個問題，淡然地笑著說，「我連平時都沒在騎馬了」，現在的他只想為台灣未來的騎師們喝采，全心全意發揚台灣的馬術運動。

澳登堡馬術指導中心

地址：高雄市大樹區瓦厝街271號

電話：（07）651-8000

時間：08：00～12：00，13：30～19：00，週一店休

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.03】