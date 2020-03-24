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影像交換發生中 留住永恆的溪洲回憶

聯合新聞網 / Takao樂高雄
王繼強自高中起，便在溪洲擔任夏令營的志工，也是影像交換所空間發起人。 （攝影/曾信耀）
王繼強自高中起，便在溪洲擔任夏令營的志工，也是影像交換所空間發起人。 （攝影/曾信耀）

【文/YFUNG、攝影/曾信耀】

　　來聽聽70多歲阿嬤們聊聊她們的化妝品，用影像記錄如何永保青春的密技，或是94歲的呂阿公分享溪洲的街道巷弄，同樣讓人聽得樂在其中。去年四月尊懷文教基金會承租旗山溪洲當地一間老房子，打造成「影像交換所」的實驗性空間，以影像為主軸，連結世代之間失落的記憶，進而找回庄頭的地方共識。

沿路推著影像交換攤車，車上放了油、鹽、醬醋、米，和願意的人交換相片。 (照片提供/影像交換所)
沿路推著影像交換攤車，車上放了油、鹽、醬醋、米，和願意的人交換相片。 (照片提供/影像交換所)
　　「我們推著這台影像交換攤車，一路上放送復古的音樂，攤車上放了油、鹽、醬醋、米，有交換相片的，就可以抽一支籤，籤上寫什麼就送」，影像交換所空間發起人王繼強聊起這台重量級攤車上街時又累又有趣。截至目前已有近千張交換照片，影像交換所協助以1200dpi掃圖，再將電子檔交給庄頭的老人家，也就是將老照片進行數位化。

在溪洲蹲點搭起世代橋樑

　　影像交換所落腳的溪洲地區，早期是旗山香蕉產業的重鎮，有句話說，「旗山香蕉甲臺灣，溪洲香蕉甲旗山」，當地人習慣說自己是溪洲人，而不會說是旗山人，這是對庄頭強大的認同感；地方閩南俚語，「嫁進去溪洲庄，內外都要扛」，也是形容溪洲婦女除了家務，還必須到香蕉園幫忙農務，「正因為溪洲是非常典型的農村社區，我們必須在這裡蹲點，才會讓溪洲人感覺就是自己的厝邊」王繼強解釋。

從早期用相機到現在用手機拍照，王繼強說，人與人之間本來就是在做生活田調。 （攝影/曾信耀）
從早期用相機到現在用手機拍照，王繼強說，人與人之間本來就是在做生活田調。 （攝影/曾信耀）
　　自去年四月影像交換所成立，短短不到一年時間，已經陸續舉辦多場影像工作坊活動，如製作紙相機，利用在地植物透過影像顯影技法做成藍曬杯墊，以及帶領當地國中、小學生進行主題拍攝、洗相片；也有關於食的日常，先有阿嬤來教做菜，炊粿使用香蕉葉做粿葉，在當地才吃得到，並且邀請阿公、阿嬤帶孫子來聽繪本故事、體驗繪本的創作藝術。

騎農特展看時代的演變

　　目前影像交換所展出「騎農」影像特展，來看看蕉農座騎的演變，從早期的鐵馬（以前叫做自轉車）送香蕉，在鐵馬後面放上鐵架，兩邊還得要掛上沙包才能上路，到了60年代KAWASAKI摩托車開始成為騎農主力，之後俗稱鐵牛車的拼裝車就出來了。展場空間另一邊則是同場加映「李枝利阿嬤家族」老照片，也就是影像交換所的厝主，這間老屋昔日曾經營冰店（李港冰店），當時對面是香蕉集貨場，農民們做完事、領到錢，常會來這裡吃一碗冰。

　　王繼強指出，這空間不單單是影像交換，同時也創造世代的對話，透過飲食生活作息、街道巷弄文化等等，在這個高齡化的庄頭，邀請阿公、阿嬤們來為年輕人講課，除了讓他們有自信，更讓傳統的老智慧得以傳承，「家有一老，如有一寶」正是這個道理。

影像交換所

地址：高雄市旗山區中洲路38號

時間：週四五六日09：00～17：00

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.03】

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