製片林仕肯看高雄 最棒的場景都在這

【文/蘇銳、攝影/Cater、曾信耀、圖片提供/林仕肯】

林仕肯／製片：從廣告製作、MV、短片、電影、劇情長片等皆有涉獵，被譽為台灣極富潛力及創作力的新生代製片之一，擔任製片相關的作品：《他們在畢業前一天爆炸》、《阿嬤的夢中情人》、《想飛》、《血觀音》等，至今共有八部電影都在高雄取景，亦曾替高雄協拍中心拍攝記錄當地場景照，與港都結緣甚深。

蓄著小鬍子，綁著一搓馬尾，穿著簡便的衣著在片場穿梭，黑框眼鏡後頭藏著敏銳眼神，脖子垂掛著毛巾便於拭汗，看起來嚴肅、不好親近，這是現場劇組人員對於製片林仕肯的第一印象，真正與他接觸後，發現那爽朗的話語跟豪邁笑聲，瞬間就拉近了彼此距離。

與高雄結緣2009年，拍下高雄最棒的場景

林仕肯是台南人，大學、研究所時期都在台北度過，與高雄結緣源自於2009年的城市拍攝補助計畫，當時拍製《阿踩的明星夢》跟高雄協拍中心借場景，該片最後也在高雄電影節中播出；爾後他替高雄協拍中心拍攝高雄各地場景，將照片放到網站上供更多劇組參考，節省外地劇組來往溝通時間。

為了找到可以強化影片中氛圍的場景，往往要花上許久時間探尋，電影《引爆點》中最後選擇在彌陀漁港拍攝，也是勘察過高雄沿岸漁港後挑選出來的。 （圖片提供/林仕肯） 問他對場景的想法，林仕肯很直接說：「場景是沉默的角色。」雖然場景不會出聲、沒有動作，卻真實在畫面上呈現，他認為，一個好的場景可以帶出當下的氛圍、襯托演員，達到以景喻情的效果。例如影片《引爆點》講述一樁在漁村發生的環境抗議事件，進而延伸成全國矚目的命案焦點。從這樣的設定下，必須找到具有大量養殖漁業或漁港做為場景，當時劇組找遍了沿海地區，最後以彌陀漁港做為拍攝地，影片一開拍，漁村感的氛圍自然散發，無須在影片做過多的交代，讓觀眾如同親臨現場。

高雄具有河、港、山及人文的特殊性，難以取代

台灣是個海島國家，以一般人的眼光來看，各地景致似乎都差不多，但從專業製片眼光來看，挑選場景的角度十分不同，除了當地景色、獨特性外，還多了預算的成本考量。

高雄是影視產業近年來熱門的拍攝地區，林仕肯直言，高雄天氣穩定，是一個河、港、山皆有的地區，市區內更有繁華都市樣貌，除了小漁港，更擁有國際海港，人文歷史感更有別台南，像是獨特的軍事、眷村、客家村落、自然景觀、各種大型公共建設等，豪派又年輕的氣息，都讓高雄展現出多樣的取景方式。能夠來到一個地區，拍出各種場景，對劇組來說實在難得。

彌陀漯底山 (攝影/曾信耀) 另外，他也表示，高雄是台灣公部門中最早推出協拍中心的地方政府單位，透過在地政府的協助及場景蒐集，使劇組來到高雄前，就能快速、明確獲得場景資訊，由公部門主動協助聯繫接洽場景使用，對劇組整體運作相當友善，也相對更容易讓高雄場景曝光於大螢幕上，創造宣傳話題，彼此達到雙贏。

像獵人一樣，永遠都能發現新場景

尋找場景是影片開拍前的重要前置作業，在過程中大部分都是漫長的等待，唯有保持像在旅遊及探險的心情，才能用不同視角找到適合的場景，林仕肯笑著說，找不到就告訴自己是去玩吧！誰知道未來會不會就用上了呢！

他像獵人一樣，用等待、冒險的心態去嘗試突破，尋找影片場景的不同可能性。截至目前為止，林仕肯經手的影片共有八部在高雄取景拍攝，從他眼中，總能看到高雄最獨特的那一面。

邊拍邊玩邊吃，製作人的口袋名單

推薦場景1：彌陀漯底山

推薦理由：早期是軍事禁地，因此少有人知道，在尋找拍攝場景時，意外發現登上漯底山，能看到整面的魚塭及夕照，相當遼闊開放，很意外在彌陀有這樣的場景。

推薦場景2：美濃山城

推薦理由：美濃是個相對封閉的小山城，裡頭保留許多自然景觀及客家氣息，感覺格外精緻完整，若有相關場景時，美濃是他優先的考量。

推薦場景3：橋頭糖廠

推薦理由：橋頭糖廠裡有一處種植了一棵雨豆樹，旁邊有一排矮房子，目前已經開放給藝術家駐村，像是血觀音、返校等都曾在此搭過景，這是一般人比較少注意的場景，但我個人是很喜歡。

劇組必吃1：八哥海鮮碳烤

推薦理由：鹽酥排骨必吃！只要下來高雄拍片，不論在高雄哪區，都要去吃岡山的八哥海鮮碳烤，吃到老闆只要看到我們的臉，就知道我又來高雄拍片了。

地址：高雄市岡山區民族路34號

劇組必吃2：瓠仔貴

推薦理由：烤雞翅是我最難忘的一道，這也是我們在高雄市區拍完片，一定會去的熱炒店之一。

地址：高雄市新興區忠孝一路94巷24號

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.03】