小場景大用心 協拍小組的工作日常
【文/陳婷芳、攝影/曾信耀、Mook、圖片提供/高雄拍片支援中心】
你是否曾注意過，近幾年的幾部賣座電影《血觀音》、《返校》等，當字幕播放到最後的感謝名單中出現「高雄市政府文化局影視發展暨拍片支援中心」？他們是幕後的協拍人員，協助完成許多影視從業人員過去認為的「不可能的任務」。
對很多劇組而言，申請場景拍攝，要與不同機關層層接洽，完成繁瑣流程才能取得許可，這不但大費周章，對時程控管也不易掌握，透過協拍人員擔任單一窗口，負責居間協調，為劇組解決了頭痛的申請事宜。
勘景支援是協拍人員的任務之一，他們有時候得到渺無人煙的深山，或宛如鬼屋的廢墟倉庫，帶上單眼相機，以16：9比例的格式拍照，以協助劇組對場地的想像，甚至還會套用劇本分鏡。電影裡許多不為人知的場景，都得力於這支協拍小組先遣部隊。神秘的協拍小組到底在做什麼？這次，我們邀請協拍小組快問快答，來看看他們怎麼說。
1.找場景最困擾的事情？
比較特殊的話，就是找老舊廢墟、大型倉庫。因為很多都是違建，我們是不能建議劇組的，或像是機場管制區，與法律有抵觸的地方，每當劇組從網路上看到照片，一直說好喜歡，會比較傷腦筋。
我們曾在廢棄的倉庫被比特犬（編按：農委會公告為「具攻擊性之寵物」)追出來，也在洞窟遇到龜殼花；如果某個場景去過上百遍，偶爾來個山海線的，我們會抱持一個冒險的心態去勘景，曾協助《德布西森林》到桃源山區勘景的永鴻說，山海線其實滿好玩的。
2.找場景不順利時，如何排解情緒？
大家辦公室的位置都在一起，如果遇到態度不好或有些很奇怪的規定，掛完電話會站起來抒發，連珠砲外加各種翻白眼。我們的工作是負責在劇組和場館居間協調，不能偏袒任何一方，有時會遇到相同場館上次可以拍攝，這次卻拒絕的情況。雖然對劇組提出的要求，我們一定全力以赴，但如果要在古蹟裡放火，當然也不能照單全收。
3.近距離接觸明星是工作福利？
在外人看來，多半羨慕可以看到很多明星。不過，我們已經無感，因為到現場是工作，如果透露想要和明星拍照，對我們是不專業的事。
5.最適合拍外景的季節？
高雄天氣非常好，一年四季都很適合拍片，白天、晚上景致都不同。我們滿常遇到冬天突然有廣告公司丟案子進來，因為台北都在下雨。
6.推薦必吃的高雄美食？
其實，劇組比我們還會找吃的，他們有一個生活製片，負責這些吃吃喝喝。他們常常都在google，比我們還在乎高雄哪裡有好吃的（笑）。一般而言，都是外國劇組才會有此需求，同仁曾遇過法國攝影師想喝椰子汁，要一整顆椰子而非罐裝，感覺當成在泰國出外景。
7.與店家或地方人士溝通時，印象深刻的事情？
通常到鄉下地方，都會派出我們的台語王（大家同時看向永鴻）出馬，因為其他人台語講得哩哩拉拉。有次拍廟口攤販外景，都是永鴻和攤販聊，攤販聽到台語也會覺得比較親切。
8.找到的場景被打槍時，該怎麼辦？
很常遇到那種「我要醫院」、「我要學校」的場景要求，看到這種只給大方向的要求，我們會細問風格、年代等其他資料，有時候問太多，劇組又會覺得你問這麼多幹嘛？！同仁還是得詳細地繼續詢問，否則劇組在拍攝現場，臨時提出場地單位不能配合的要求，如影響地方做生意，或有可能造成場地毀損等，也許這組借完，以後不爽就不借了，我們再怎麼協調都沒用。
9.高雄場景最大的優勢？
應該是海港。加上市區是棋盤式道路規劃，馬路寬敞，劇組需要封路場景時，都喜歡來高雄；並且高雄各個年代建築又全面，現代化、老建築都有，想要封街，有年代的巷弄或現代建築，都很容易找到場景操作。
目前我們已有既定SOP，只要有封路申請，會同步邀請劇組及相關局處來開會協調，不必逐一拜訪每個單位。我們的成員，最資淺的都有兩、三年的經驗值，對這座城市有相當程度瞭解，也熟悉劇組的拍攝流程，高雄在業界一直有好風評，應該是這個原因。
10.拍攝場景變成網紅熱點，會又愛又恨嗎？
我們覺得拍攝場景變成打卡熱點很好耶！比較困擾的是場館單位吧（笑）。對我們的影響是在之後的拍攝，有可能比較難申請，一旦遊客多了，場地申請就需要協調，往好的方面來看，就是電視電影的高收視與高賣座，也代表高雄有被看見。
【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.03】
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