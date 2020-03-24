【文/陳婷芳、圖片提供/影一製作所股份有限公司、華映娛樂股份有限公司、高雄拍片支援中心】

從金馬獎最佳劇情片《不能沒有你》、《血觀音》、金鐘獎戲劇節目獎《痞子英雄》，到2019年的電影《江湖無難事》、《返校》、《下半場》等，十年之間，高雄電影、電視廣邀人才來高雄拍片，率先建立地方協拍機制，不僅成為影人最愛拍片地點，還帶起追場景的熱潮，蛻變為熱門的影視城市。

提到最近幾年膾炙人口的台灣電影，如《血觀音》、《返校》等，「高雄市政府文化局影視發展暨拍片支援中心」盡乎無役不與。《大佛普拉斯》導演黃信堯、《紅衣小女孩》導演程偉豪、《屍憶》導演謝庭菡，分別因「高雄拍」短片計畫，在影壇嶄露頭角，加上行之有年的高雄電影節，今年十月將邁入第二十屆，高雄影視發展成熟而全面，深受業界高度肯定，就連外國人也來高雄取景。

電影、電視推動城市行銷

高雄協拍機制最初成形，是在《痞子英雄》和《不能沒有你》這兩部作品之後，當時正逢台灣電影產業低迷之際，《不能沒有你》戴立忍導演將故事背景設定在高雄，電影小兵立大功，在金馬獎獲得最佳影片；蔡岳勳導演在拍攝《痞子英雄》時，發掘許多高雄不同以往的景色，隨著電視劇熱播，引起一波追場景的觀光熱潮。

《江湖無難事》取景高雄，源於許多景點符合故事設定氛圍。 (照片提供/華映娛樂股份有限公司) 關於城市行銷和電影電視的結合，是一個運用最少資源並獲取大量曝光的方法。長久以來，影視拍攝重鎮一直是台北，台北以外的場景，對所有劇組等於是未開發地，也因此促成「高雄市政府文化局影視發展暨拍片支援中心」(以下簡稱協拍中心)的成立，「爭取到高雄來拍片，無形中替幫高雄行銷宣傳，」拍片支援中心專員兼課長凃瑞霖說。

高雄大力支持影視製作

為了達到影視行銷，打造友善拍片環境，高雄市政府大力扶植影視政策開創新局面，包括成立高雄市電影館、一千萬影視基金，首開設置拍片支援中心、提供住宿補助等創舉。拍片支援中心成立後，連續兩年拍片數量呈現爆炸性成長，目前維持每年約有8至10部。

高雄市政府大力支持影視計劃的發展，出品電影包括《KANO》、《血觀音》、《返校》等，在票房與口碑大獲好評，於金馬影展和國際影展亦有出色成績；而「高雄拍」是以短片為主的獎助計畫，藉以鼓勵影像創作人才進駐高雄市，以及「影像高雄—記憶的尋找與重現」系列紀錄片之委託拍攝案。

拍片支援中心使命必達

無論是《痞子英雄》在高雄港航道上的遊艇爭道、高雄捷運列車及隧道內的追逐，或電影《破風》自行車公路競賽，那些封街、爆破、街頭追逐場面，及高雄港、機場、捷運站場景，令人印象深刻，居間聯繫協調的高雄拍片支援中心幾乎是使命必達。

《心靈時鐘》劇組探班(左一) 拍片支援中心專員兼課長凃瑞霖。 (照片提供/高雄拍片支援中心) 近年來，電視、電影劇組經常南下拍片，對高雄熟悉度愈來愈強，加上拍片支援中心多年運作下，亦擁有豐富經驗的跨領域協調能力，凃瑞霖課長透露，大型的封路場景是很多劇組選擇來高雄拍攝的考量之一。

以即將上映由瀚草影視製作、王逸帆執導《逃出立法院》為例，正好趕搭上活屍病毒電影的新聞熱潮，堪稱是2020最受矚目的台灣電影之一，拍攝地點就在前金區的高雄市「舊市議會」。高雄影視產業在短短十年間突飛猛進，完備的資源統合、開放態度與高度彈性，成就這座「星」光閃耀的影視城市。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.03】