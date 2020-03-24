日常不尋常的港都日誌

三月已捎來春天氣息，綻放繽紛花色、盎然的嫩綠生機蓬勃，何不走到戶外，拍攝燦爛的風鈴木，留下港都日常的影像。

這期的封面故事，我們前進協拍中心，探訪替影視劇組尋找場景的幕後單位，請他們談談影視產業與高雄的結緣，同時邀請知名製片林仕肯，用非旅遊、非觀光、專業場景的角度，來聊聊他眼中的高雄。

旗山溪洲的影像交換所，用移動性攤車跟當地長輩交換照片，留下早期的老照片，並於在地蹲點，舉辦影像工作坊與居民互動，連結並紀錄在地文化；同時，可以就近去美濃嚐嚐野蓮的滋味，鮮綠爽脆的口感，最令人喜愛；市區的「攝飲16創意料理」，以動畫入菜並結合cosplay攝影棚變裝，展現出年輕人文化的活潑面貌。

城市快門找尋市區裡的忘憂森林「大東濕地公園」，讓芬多精洗滌生活累積的壓力；地圖遊高雄造訪「路竹」，從農特產、觀光牧場等結合觀光，打造農業產地的新藍海，快來感受小而美的在地風格。

大樹有間澳登堡馬術指導中心，由台灣天才騎師蘇政宏創立，以培育台灣新生代騎師和發揚台灣馬術運動為己任；職人大賞來到隱身在三鳳宮巷弄裡的龍國繡莊，職人擁有著世代傳承的好手藝，替神明打造門面功不可沒。

最後，介紹一樣特別的小吃，「雞蛋酥」，一顆顆炸到金黃、外酥內軟的口感，在高雄才吃得到，做為點心補充體力跟熱量，最是恰當。當朋友來到高雄，不妨推薦一試。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.03】