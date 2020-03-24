春遊港都尋芳蹤 花滿樹梢覓美景

【文/Ruby、攝影/黃敬文、圖片提供/高雄市政府新聞局】

三月春日乍暖還涼，但路旁的草木已萌生新氣息，走在港都城市，無論是公園、校園、自行車道或馬路邊，都能感受到蓬勃的綠意生機。像是互相約定好似的，一夜之間，黃的、粉的風鈴木煙火般燦爛盛開，嬌俏的九重葛、橘紅木棉花也共襄盛舉，加入繽紛行列，妍麗的錦簇花團，美不勝收，真教人捨不得把目光從如此詩意般的場景移開。

帶著孩子在樹下取景，留下美好回憶。（攝影／新聞局黃敬文；拍攝地點／新莊仔路旁河堤公園） 高雄在各處栽植許多風鈴本，像紅花風鈴木、黃金風鈴木及洋紅風鈴木，原本紅花風鈴木與黃花風鈴木的花期並不同，前者應該在一月開花，後者花期約在三、四月左右，往年很少能夠欣賞雙色風鈴木同時綻放的景致，不過，在今年氣候異常下，反而成為高雄春天裡獨特的美景。

都市裡的春天氣息，透著粉色風鈴木悄然來到。（攝影／新聞局黃敬文；拍攝地點／民裕街民權國小旁） 循著陽光踏青去 繽紛色彩追風鈴花

趁著天氣明朗，到戶外散散步，或許公園裡就能瞧見花影，像有高雄小天母之稱的河堤社區，在公園裡沿著愛河上游畔的步道，就有黃澄澄的風鈴木；鳳山經武路旁，兩排黃風鈴木相映襯，蔚為壯觀；其他，如文藻大學附近、大凹仔底公園、高師大和平校區、澄清湖風景區、鳳山經武路、大寮捷西路等，也都觀賞到；至於洋紅風鈴木，盛開在高雄民權國小後門，討喜又吸睛的桃粉身影，讓經過的機車騎士、路人，都忍不住駐足停留，馬上拿出手機拍攝。

飄落地面的黃色風鈴木也是美景。（攝影／新聞局黃敬文；拍攝地點／新莊仔路旁河堤公園） 迎風搖曳的粉色風鈴木顯得浪漫，黃色風鈴木在陽光照耀下活潑朝氣，各自展現迷人風情，不過，風鈴木的花期並不長，它會隨風逐漸掉落，鋪在地上像是彩色地毯，彷彿也是在告訴大家，把握當下良辰美景，錯過可就得再等一年了。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.03】