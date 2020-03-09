濱海漁鄉彌陀 時光藏寶盒深藏不露

【文/陳婷芳、攝影/曾信耀】

明明是濱海漁鄉，彌陀竟然有山、有水，還有港，10年前曾獲選全國10大魅力漁港的彌陀南寮漁港，約莫也在10年前才開放軍事管制區漯底山，這十年之間，彌陀的深藏不露令人驚艷！

在彌陀有一尊佛像，常常見到遊客在這裡拍下到此一遊的照片，因為彌陀地名的誤傳，令人啼笑皆非。張哲男告訴我們，彌陀在早期文獻記載為彌羅港，彌羅是平埔族馬卡道語中的竹子之意，後來的彌陀就是從原住民口譯發音相近而來的。

漯底山惡地形尖峰利脊，與燕巢田寮月世界截然不同。 （攝影／曾信耀） 想來就哼一段「虱」想起

來彌陀，泰半都會來嘗嘗在地小吃虱目魚，「彌陀有一半的土地是給魚住的」，這是當地人會開起的小玩笑。彌陀總面積約14平方公里，光是養殖用地占2∕3之多，漁民們都說，學甲是台南虱目魚故鄉，彌陀是高雄虱目魚的故鄉。

興義魚丸店老闆謝勝寶的虱目魚丸每天新鮮現做，煮魚丸時鮮味飄香。 （攝影／曾信耀） 張哲男解釋，彌陀的虱目魚與其他地方的差別在於水質，由於靠近海邊，這裡的魚塭利用鹹水、淡水調和出最好的比例，所以虱目魚吃起來不會有土味，而且與農田休耕相同的道理，漁民會讓魚塭休養生息，日照曝曬殺菌培養地力，然後才會放水、放魚，周而復始生生不息。彌陀養殖漁戶基本上都是家族世代，這不僅是老天爺的恩賜，也是老祖先留給後人的生活智慧。

走訪彌陀最熱鬧老街區的中正路上，興義魚丸店人來人往絡繹不絕，老闆謝勝寶正在趕工訂單，平時一天就得要製作上萬斤魚丸，逢年過節更是整整兩倍的出貨量。每天清晨三點開始工作，謝勝寶視線一直緊盯著攪動的魚漿機器，40年累積的好口碑來自於對自家產品兢兢業業的態度，除了必須使用虱目魚背部肉，還要加入肥肉、胡椒粉、香料、大蒜等獨門配方，魚丸鮮甜又彈Q，全靠虱目魚職人充滿經驗的手感。

看到令人垂涎的魚丸製作過程，是不是想要馬上來一碗新鮮魚丸湯解饞?

想要品嘗在地的原汁原味，不妨試試創立於民國40年的魚丸同麵店，它是彌陀最老字號的小吃店，四代老店僅此一家。當年創始人陳朝福帶著四個兒子，以新鮮的虱目魚、旗魚製作魚丸，利用自家魚丸、魚丸湯開了一家麵店，街坊鄰居叫他魚丸同，也成了彌陀老街響亮的招牌。張哲男透露，老頭家留下煮魚丸的鐵鍋，還特地捐出做為地方文化資產。

草蓆編織軟實力

除了虱目魚，彌陀也曾經歷過家家戶戶都是草蓆工廠的輝煌歲月。臺灣光復後，30年代彌陀引進藺草種植及草蓆編織技術，使得草蓆編織工業在彌陀庄頭蓬勃發展，曾讓彌陀地區的草蓆在南台灣創下長達近40年榮景，也是早年引以為傲的經濟命脈之一。

老頭家娘陳孫月綢50多年草蓆編織技術，盡現臺灣工藝職人紮實精湛的底蘊。 （攝影／曾信耀） 金信昌草蓆見學工廠是目前彌陀草蓆碩果僅存的一家，至今仍是Made in Taiwan的台灣之光，民國60年以涼蓆起家，經歷轉型，金信昌總經理陳勇志說，「原料進口之後，我們仍舊堅持貼邊、車邊都必須在台灣製作完成」，為了不斷精益求精，陳勇志還設計開發出獲得專利的自動化車邊機台。

即便面對傳統產業式微，這家老字號品牌仍然強化設計部門培養人才，自行設計布花、開版印布，更打造草蓆見學工廠，體驗草蓆餐墊或杯墊的DIY，讓人深深佩服台灣品牌軟實力。

彩繪堤防注入活力。 （攝影／曾信耀） 彌陀漁港享受左岸咖啡的悠閒

午後時光，張哲男特地帶我們前往南寮海邊，享受海岸咖啡的悠閒愜意。彌陀海岸線長達約4公里，天成美景的自然風光有目共睹，10年前南寮漁港曾獲選全國十大魅力漁港。「彌陀漁港這一帶以前被稱為『豬哥寮仔』，早期生活困苦，少有人居住」，張哲男描繪起傳統漁村生活，當地傳統牽罟捕魚令人津津樂道，如今彌陀漁港景觀再造，已成為一處休憩旅遊的海岸光廊。

百大黃金農夫、第三屆百大青農張博仁除了成立辰魚企業社，也打造微涼海岸、餘香咖啡品牌經營。 （攝影／曾信耀） 百大青農張博仁就在南寮海邊經營餘香咖啡，他說，彌陀最美的風景就是漯底山和這一片海，南寮海域沒有堤防，整個景觀未被屏障，來這邊只要坐在平地就能看海，「我們是彌陀海線唯一一間可以看到這麼美的海岸咖啡館，連當地老漁民都不見得知道這裡」，對於那些不喜歡煩雜的都市人，找個地方躲起來，整個高雄到台南之間的濱海鄉鎮，彌陀最適合遠離塵囂了，不會太繁榮，又不會很偏僻，還擁有豐富的地形景色。

勇闖神秘的漯底山惡地形

「你知道嗎？台17線上唯一有山的地方，就是漯底山。」蔡志華老師說。清朝康熙年間的《鳳山縣志》寫道：「螺底山在仁壽里，縣西北二十里。平原曠野，中浮一邱，頂寬平，有小竅，出水若泥潭，其深無底，山多沙礫，少草木。」《臺灣府志》也有記載「山似青螺倒置，因名螺底山，山麓有螺底潭，又百石螺潭，登山墳可西望臺灣海峽。」

砲陣地建築工法使用大量貝殼，因為砲彈射擊時聲音很大，貝殼具吸音減震的功用。 （攝影／曾信耀） 漯底山的惡地形是南化泥岩層的延續，全區約56公頃，蔡志華老師一邊解說，「漯底山是台灣最大的泥火山，整座泥火山都是泥漿噴發所形成的，也是最靠近海邊的泥火山和惡地地形」。與燕巢田寮惡地不同的是，漯底山青灰岩含沙量低，黏性高，不易受雨水沖刷，因此惡地表面容易形成龜裂的地質紋理，看上去尖峰利脊，比月世界景觀更震撼。

雖然漯底山僅僅海拔53公尺而已，但整個嘉南平原海線都沒有制高點，漯底山正好地處岡山空軍官校與彌陀中間，可以控制左營軍港和岡山空軍基地，日治時期以來就是軍事要塞，早期是重要的軍事管制區，原始地形地貌被完整保留，直至95年底軍隊撤出，才得以一窺它的神秘面貌。

蔡志華指出，漯底山目前至今僅開放十多年，去年探勘發現塵封了近70年的日軍配水池，不僅保留碉堡、砲台軍事工禦，還有台灣原生種黃荊、楓香植物生態多樣化，步道間也隨處可見大片瓊麻，原來是當年為了防禦傘兵空降而種植的。

帶路人（左）蔡志華（右） 張哲男。 （攝影／曾信耀） 從觀景台眺望臺灣海峽，漁村、魚塭連綿著無邊際的大海，彌陀的夕陽有層次而不顯單薄，在攝影師眼中別有一番風情，如同這座魚鄉的內涵美好卻不張揚，靜靜的深藏不露。

帶路人

張哲男：高雄市彌陀彌羅港文史協會創會理事長，高雄市岡山區社區大學校長。

蔡志華：彌陀國小主任，本身是彌陀囝仔，現任彌羅港文史協會理事長。

• 興義魚丸店

地址：高雄市彌陀區中正路330號

電話：（07）621-0258、619-1138

• 魚丸同麵店

地址：高雄市彌陀區中正路90號

電話：（07）617-5425

時間：06：00～14：00

• 金信昌草蓆見學工廠

地址：高雄市彌陀區中正南路77-1號

電話：（07）610-6038

時間：DIY採預約

• 餘香咖啡

地址：高雄市彌陀區南寮路光明巷31-1號

電話：0925-899-091、0983-529-991

時間：13：00～18：00

• 漯底山自然公園

地址：高雄市彌陀區漯底里山頂路

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.02】