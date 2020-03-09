快訊

畢業即失業？疫情難控 中國874萬大學生首當其衝

「半夜頻傳救護車聲」 米蘭台商盼包機撤僑

濱海漁鄉彌陀 時光藏寶盒深藏不露

聯合新聞網 / Takao樂高雄
魚丸湯加入茼蒿，瞬間勾起記憶中的古早味。 （攝影／曾信耀）
魚丸湯加入茼蒿，瞬間勾起記憶中的古早味。 （攝影／曾信耀）

【文/陳婷芳、攝影/曾信耀】

　　明明是濱海漁鄉，彌陀竟然有山、有水，還有港，10年前曾獲選全國10大魅力漁港的彌陀南寮漁港，約莫也在10年前才開放軍事管制區漯底山，這十年之間，彌陀的深藏不露令人驚艷！

　　在彌陀有一尊佛像，常常見到遊客在這裡拍下到此一遊的照片，因為彌陀地名的誤傳，令人啼笑皆非。張哲男告訴我們，彌陀在早期文獻記載為彌羅港，彌羅是平埔族馬卡道語中的竹子之意，後來的彌陀就是從原住民口譯發音相近而來的。

漯底山惡地形尖峰利脊，與燕巢田寮月世界截然不同。 （攝影／曾信耀）
漯底山惡地形尖峰利脊，與燕巢田寮月世界截然不同。 （攝影／曾信耀）
想來就哼一段「虱」想起

　　來彌陀，泰半都會來嘗嘗在地小吃虱目魚，「彌陀有一半的土地是給魚住的」，這是當地人會開起的小玩笑。彌陀總面積約14平方公里，光是養殖用地占2∕3之多，漁民們都說，學甲是台南虱目魚故鄉，彌陀是高雄虱目魚的故鄉。

興義魚丸店老闆謝勝寶的虱目魚丸每天新鮮現做，煮魚丸時鮮味飄香。 （攝影／曾信耀）
興義魚丸店老闆謝勝寶的虱目魚丸每天新鮮現做，煮魚丸時鮮味飄香。 （攝影／曾信耀）
　　張哲男解釋，彌陀的虱目魚與其他地方的差別在於水質，由於靠近海邊，這裡的魚塭利用鹹水、淡水調和出最好的比例，所以虱目魚吃起來不會有土味，而且與農田休耕相同的道理，漁民會讓魚塭休養生息，日照曝曬殺菌培養地力，然後才會放水、放魚，周而復始生生不息。彌陀養殖漁戶基本上都是家族世代，這不僅是老天爺的恩賜，也是老祖先留給後人的生活智慧。

　　走訪彌陀最熱鬧老街區的中正路上，興義魚丸店人來人往絡繹不絕，老闆謝勝寶正在趕工訂單，平時一天就得要製作上萬斤魚丸，逢年過節更是整整兩倍的出貨量。每天清晨三點開始工作，謝勝寶視線一直緊盯著攪動的魚漿機器，40年累積的好口碑來自於對自家產品兢兢業業的態度，除了必須使用虱目魚背部肉，還要加入肥肉、胡椒粉、香料、大蒜等獨門配方，魚丸鮮甜又彈Q，全靠虱目魚職人充滿經驗的手感。

　　看到令人垂涎的魚丸製作過程，是不是想要馬上來一碗新鮮魚丸湯解饞?

　　想要品嘗在地的原汁原味，不妨試試創立於民國40年的魚丸同麵店，它是彌陀最老字號的小吃店，四代老店僅此一家。當年創始人陳朝福帶著四個兒子，以新鮮的虱目魚、旗魚製作魚丸，利用自家魚丸、魚丸湯開了一家麵店，街坊鄰居叫他魚丸同，也成了彌陀老街響亮的招牌。張哲男透露，老頭家留下煮魚丸的鐵鍋，還特地捐出做為地方文化資產。

草蓆編織軟實力

　　除了虱目魚，彌陀也曾經歷過家家戶戶都是草蓆工廠的輝煌歲月。臺灣光復後，30年代彌陀引進藺草種植及草蓆編織技術，使得草蓆編織工業在彌陀庄頭蓬勃發展，曾讓彌陀地區的草蓆在南台灣創下長達近40年榮景，也是早年引以為傲的經濟命脈之一。

老頭家娘陳孫月綢50多年草蓆編織技術，盡現臺灣工藝職人紮實精湛的底蘊。 （攝影／曾信耀）
老頭家娘陳孫月綢50多年草蓆編織技術，盡現臺灣工藝職人紮實精湛的底蘊。 （攝影／曾信耀）
　　金信昌草蓆見學工廠是目前彌陀草蓆碩果僅存的一家，至今仍是Made in Taiwan的台灣之光，民國60年以涼蓆起家，經歷轉型，金信昌總經理陳勇志說，「原料進口之後，我們仍舊堅持貼邊、車邊都必須在台灣製作完成」，為了不斷精益求精，陳勇志還設計開發出獲得專利的自動化車邊機台。

　　即便面對傳統產業式微，這家老字號品牌仍然強化設計部門培養人才，自行設計布花、開版印布，更打造草蓆見學工廠，體驗草蓆餐墊或杯墊的DIY，讓人深深佩服台灣品牌軟實力。

彩繪堤防注入活力。 （攝影／曾信耀）
彩繪堤防注入活力。 （攝影／曾信耀）
彌陀漁港享受左岸咖啡的悠閒

　　午後時光，張哲男特地帶我們前往南寮海邊，享受海岸咖啡的悠閒愜意。彌陀海岸線長達約4公里，天成美景的自然風光有目共睹，10年前南寮漁港曾獲選全國十大魅力漁港。「彌陀漁港這一帶以前被稱為『豬哥寮仔』，早期生活困苦，少有人居住」，張哲男描繪起傳統漁村生活，當地傳統牽罟捕魚令人津津樂道，如今彌陀漁港景觀再造，已成為一處休憩旅遊的海岸光廊。

百大黃金農夫、第三屆百大青農張博仁除了成立辰魚企業社，也打造微涼海岸、餘香咖啡品牌經營。 （攝影／曾信耀）
百大黃金農夫、第三屆百大青農張博仁除了成立辰魚企業社，也打造微涼海岸、餘香咖啡品牌經營。 （攝影／曾信耀）
　　百大青農張博仁就在南寮海邊經營餘香咖啡，他說，彌陀最美的風景就是漯底山和這一片海，南寮海域沒有堤防，整個景觀未被屏障，來這邊只要坐在平地就能看海，「我們是彌陀海線唯一一間可以看到這麼美的海岸咖啡館，連當地老漁民都不見得知道這裡」，對於那些不喜歡煩雜的都市人，找個地方躲起來，整個高雄到台南之間的濱海鄉鎮，彌陀最適合遠離塵囂了，不會太繁榮，又不會很偏僻，還擁有豐富的地形景色。

勇闖神秘的漯底山惡地形

　　「你知道嗎？台17線上唯一有山的地方，就是漯底山。」蔡志華老師說。清朝康熙年間的《鳳山縣志》寫道：「螺底山在仁壽里，縣西北二十里。平原曠野，中浮一邱，頂寬平，有小竅，出水若泥潭，其深無底，山多沙礫，少草木。」《臺灣府志》也有記載「山似青螺倒置，因名螺底山，山麓有螺底潭，又百石螺潭，登山墳可西望臺灣海峽。」

砲陣地建築工法使用大量貝殼，因為砲彈射擊時聲音很大，貝殼具吸音減震的功用。 （攝影／曾信耀）
砲陣地建築工法使用大量貝殼，因為砲彈射擊時聲音很大，貝殼具吸音減震的功用。 （攝影／曾信耀）
　　漯底山的惡地形是南化泥岩層的延續，全區約56公頃，蔡志華老師一邊解說，「漯底山是台灣最大的泥火山，整座泥火山都是泥漿噴發所形成的，也是最靠近海邊的泥火山和惡地地形」。與燕巢田寮惡地不同的是，漯底山青灰岩含沙量低，黏性高，不易受雨水沖刷，因此惡地表面容易形成龜裂的地質紋理，看上去尖峰利脊，比月世界景觀更震撼。

　　雖然漯底山僅僅海拔53公尺而已，但整個嘉南平原海線都沒有制高點，漯底山正好地處岡山空軍官校與彌陀中間，可以控制左營軍港和岡山空軍基地，日治時期以來就是軍事要塞，早期是重要的軍事管制區，原始地形地貌被完整保留，直至95年底軍隊撤出，才得以一窺它的神秘面貌。

　　蔡志華指出，漯底山目前至今僅開放十多年，去年探勘發現塵封了近70年的日軍配水池，不僅保留碉堡、砲台軍事工禦，還有台灣原生種黃荊、楓香植物生態多樣化，步道間也隨處可見大片瓊麻，原來是當年為了防禦傘兵空降而種植的。

帶路人（左）蔡志華（右） 張哲男。 （攝影／曾信耀）
帶路人（左）蔡志華（右） 張哲男。 （攝影／曾信耀）
　　從觀景台眺望臺灣海峽，漁村、魚塭連綿著無邊際的大海，彌陀的夕陽有層次而不顯單薄，在攝影師眼中別有一番風情，如同這座魚鄉的內涵美好卻不張揚，靜靜的深藏不露。

帶路人

張哲男：高雄市彌陀彌羅港文史協會創會理事長，高雄市岡山區社區大學校長。

蔡志華：彌陀國小主任，本身是彌陀囝仔，現任彌羅港文史協會理事長。

• 興義魚丸店

地址：高雄市彌陀區中正路330號

電話：（07）621-0258、619-1138

• 魚丸同麵店

地址：高雄市彌陀區中正路90號

電話：（07）617-5425

時間：06：00～14：00

• 金信昌草蓆見學工廠

地址：高雄市彌陀區中正南路77-1號

電話：（07）610-6038

時間：DIY採預約

• 餘香咖啡

地址：高雄市彌陀區南寮路光明巷31-1號

電話：0925-899-091、0983-529-991

時間：13：00～18：00

• 漯底山自然公園

地址：高雄市彌陀區漯底里山頂路

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.02】

相關新聞

濱海漁鄉彌陀 時光藏寶盒深藏不露

明明是濱海漁鄉，彌陀竟然有山、有水，還有港，10年前曾獲選全國10大魅力漁港的彌陀南寮漁港，約莫也在10年前才開放軍事管制區漯底山，這十年之間，彌陀的深藏不露令人驚艷！

「磨」出一片天　女力的閱刀日常

穿著紅衣短裙坐在磨刀機前，戴上手套握著一把刀磨呀磨的，双雄刀店第二代傳人楊百似令人印象深刻的不僅於此，在父親的鼓勵下，她還負笈留學美國，取得英文教育碩士學位，回台後在大學任教十多年，一口流利英文對外國人講解販售各種刀具，連老外都讚嘆到台灣買過双雄的刀，才算不虛此行。

台灣第一顆洋蔥種在這 賞味在地最當季

農曆年前後是洋蔥的產季，高雄洋蔥以林園最為大宗。在日常料理中，洋蔥不僅是配角，有時更是主角，認真說起來，台灣跟洋蔥的歷史淵源並不深，一直到二戰之後，才有農民從日本引進美國品種到林園種植，並且試種成功，這也讓林園成為台灣第一個種植洋蔥的地區，也是高雄唯一種植洋蔥的區域。

召喚湯圓控！傳統老店吃不膩

有糯米的地方就有圓仔文化，比起日本的白玉、糰子卡哇伊超療癒，咱們台灣有湯圓、麻糬，樸實無華的外表，美味全都藏在細節裡！就算不是元宵、冬至，也想來一碗呷甜甜！

老茶行新篇章 歡迎來找「茶」

「十里芳香」匾額高掛在香茗茶行內，仔細一看是歲次甲子年（1984年）開業40週年落款，就算老屋店面後來翻新設計，也依然留下50年代以前才有的四碼電話號碼。

與獨角仙、松鼠當鄰居 一起住樹屋！

你看過樹屋嗎？在樹屋會遇到什麼狀況？聽說駁二出現了一個五米高的大樹屋，到底住在樹屋裡是怎樣的感覺？除了樹屋，裡頭還會遇到哪些動物跟昆蟲一起玩耍？趁著週末來體驗有趣的大樹屋互動展吧！

台青蕉搖「旗」吶喊 為香蕉發聲

為旗山香蕉發聲的台青蕉樂團成軍十年了，去年發行他們的新專輯「種下青春」，是創團以來的一個重要里程作品；今年即將出版新書《小鎮專門店》，書寫關於旗山傳統產業的縮影。

用未知探索高雄式的閱讀 翻轉對圖書館的印象

說起圖書館，很多人直覺想到是借還書，可以閱讀及獲得知識的空間，若能再注入一些新元素，你會希望是什麼？這個議題是高雄市立圖書館長期探索研究的，在去年底他們有了大膽嘗試，推出「生活索書號」。

下一站幸福！美濃彩色花田好光景

這可不是北海道著名的夏日花祭「美瑛彩之丘」，放眼一大片超夢幻的彩色花田就在高雄客家庄「美濃」小鎮！跟著農曆春節的花訊，美濃廣達29公頃的花田已陸續綻放迎春，沿著泰安路展開美濃新春一條街，各種顏色波斯菊、向日葵花卉映著青山，將大地染成五彩繽紛，如詩如畫。

2020金鼠年 璀璨高雄燈會精彩耀眼

甫於日前結束的2020高雄燈會藝術節，有精彩絕倫的七大主題燈區、好吃好玩的迎新發福市集，今年更增添多元藝術氣息，邀請海內外多組表演團體輪番上陣，在愛河周邊展現璀璨耀眼的面貌！

老市場的生活提案

從李家圓仔湯往鹽埕第一公有市場走進去，原本一間間拉下鐵捲門的店面，從去年開始陸續地打開了，暖黃、暖白燈光在連續的店面之間，照亮了老市場，日光燈投射的走道，豎立著好幾個嶄新招牌。

新興潮店的誠意美味

清亮簡約的白色空間，是時下流行的無印設計風格，出現在具有歷史感的鹽埕第一公有市場裡，顯得很跳tone；隔壁緊鄰的店鋪刷上大紅色的鐵捲門，用老式鐵牌布置整個店面，有種極具個性的美式復古風格。

熱門新聞

台青蕉搖「旗」吶喊 為香蕉發聲

春遊淡水日本警官宿舍

老市場的生活提案

2020金鼠年 璀璨高雄燈會精彩耀眼

新興潮店的誠意美味

濱海漁鄉彌陀 時光藏寶盒深藏不露

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。