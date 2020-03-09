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「磨」出一片天　女力的閱刀日常

聯合新聞網 / Takao樂高雄
楊百似長相清秀，常有客人不相信她會磨刀。 （攝影／Cater）
楊百似長相清秀，常有客人不相信她會磨刀。 （攝影／Cater）

【文/Winnie、攝影/Cater】

　　穿著紅衣短裙坐在磨刀機前，戴上手套握著一把刀磨呀磨的，双雄刀店第二代傳人楊百似令人印象深刻的不僅於此，在父親的鼓勵下，她還負笈留學美國，取得英文教育碩士學位，回台後在大學任教十多年，一口流利英文對外國人講解販售各種刀具，連老外都讚嘆到台灣買過双雄的刀，才算不虛此行。

女中豪傑 鋼中帶柔

　　對於被形容是「夜夜磨刀的女人」，楊百似不以為意，甚至還當成是對自己的肯定，出身台南老字號名刀「双雄刀店」的第二代，楊百似從小就跟在父親楊綾雄身邊學習磨刀，耳濡目染之下，就連工作時的習慣也和父親一模一樣，她笑說，「如果沒有把音樂放大聲，我就沒辦法做事」。

世界最小的菜刀是楊綾雄匠心獨具的代表作。 （攝影／Cater）
世界最小的菜刀是楊綾雄匠心獨具的代表作。 （攝影／Cater）
　　父親的鞭策是楊百似磨練自我的信念，從十一歲就會磨刀，直到現在她依然努力精進自己的工藝技術，這門行業非常需要下苦功，要出力、要耐熱，有時還會砸到自己腳趾頭，「小時候一直被唸是理所當然，但長大被唸是一種幸福，因為會想到還有人教我」，她道出對父親的感謝。

　　双雄出品的刀款設計從刀身到刀柄都是一手包辦，刀面上鐫刻「双雄」正字標記，聽著老客人分享電話號碼從五碼增加到七碼的特殊記憶，彷彿跟著見證双雄刀店走過時代的記錄歷程。双雄刀店也造就許多傳奇的崛起，知名食品黑橋牌創始人當年就是靠著双雄的刀起家創業，在地方上傳為美談。

閱「刀」無數 匠心獨具

　　在茄萣開店時，楊綾雄送給女兒一句話，就是看世界的刀。楊百似深受啟蒙，不只會磨刀，也有收藏刀的喜好。每個櫥窗擺放著不同的收藏主題，有美國電影刀區，往裡頭走到「和愛麗絲墜入健康新廚法」，這裡展示料理廚刀；「世界最小的菜刀」更是楊綾雄出神入化精湛工藝的代表作。

擁有留美碩士的高學歷，楊百似經常以一口流利英文向外國客人解說台灣的刀品文化。 （攝影／Cater）
擁有留美碩士的高學歷，楊百似經常以一口流利英文向外國客人解說台灣的刀品文化。 （攝影／Cater）
　　看她拔出一把武士刀，立刻令人震懾，「我自己喜歡精緻的刀柄」，她解釋木材質的刀柄技術關鍵在溫度掌控上，一把完美的刀作品可以看見天衣無縫接合的精緻度。所以她在櫥窗上張貼「本店有選擇不出售的權利」，双雄刀店裡有為數不少的非賣品，因為手工刀就這麼一把，匠心獨具，就算要復刻也做不到如法炮製，即使客人出得起十倍價錢，還是必須有所不為。

　　楊百似愛刀成癡，如同日本職人不給別人拿自己的刀，因為那有師傅的精神灌注在其中，所以在店裡會發現她的細心叮嚀，「國際禮儀：指紋或磁鐵在日本刀店皆不受歡迎」。双雄名家刀品是業界的標竿，也在國際間享譽聲名，「我是刀匠的女兒，有責任把台灣的刀品文化傳承下去」，江湖在走，本事要有，楊百似一出，刀光劍影誰與爭鋒！

双雄名家刀品 興達港分店

地址：高雄市茄萣區大發路67號

電話：（07）698-6246

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.02】

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