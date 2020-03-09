召喚湯圓控！傳統老店吃不膩

【文/Winnie、攝影/Cater】

有糯米的地方就有圓仔文化，比起日本的白玉、糰子卡哇伊超療癒，咱們台灣有湯圓、麻糬，樸實無華的外表，美味全都藏在細節裡！就算不是元宵、冬至，也想來一碗呷甜甜！

老周冷熱飲位於三民市場內，是湯圓控必訪的巷仔內老店。 （攝影／Cater） 搓湯圓、搖元宵

正月十五鬧元宵，一鬧吃、二鬧燈、三鬧謎，第一鬧就是吃湯圓。一般來說，一年有兩個節令會吃湯圓，首先是冬至，緊接著農曆正月十五的元宵節，這天的湯圓也稱為「元宵」。傳統作法上，湯圓和元宵都是使用糯米粉，不過湯圓是搓出來的，包餡的湯圓飽滿渾圓；元宵則是搖出來的，把餡料裹上糯米粉而呈現不規則球狀。

李家圓仔湯不浮誇，一直是記憶中的簡單樸實。 （攝影／Cater） 湯圓、元宵傻傻分不清？不打緊，來碗圓仔湯就對了。鹽埕第一公有市場入口處的李家圓仔湯，屹立在傳統市場一甲子，招牌簡單寫著綜合冰、花生湯、圓仔湯、紅豆湯，玻璃櫥櫃內擺著紅豆、芋頭、綠豆、薏仁和湯圓，不靠嘩眾取寵的花樣來吸睛，專注傳遞的始終是記憶中那份時光的滋味。李家圓仔湯使用特選糯米，湯圓是手切的小方塊，不同於手捏的小圓球，紮實的口感軟嫩綿密帶著Q度，紅豆、綠豆、芋頭添上去，慢慢品嘗老店的樸實古早味。

酒釀蛋湯圓口感酸酸甜甜，包著芝麻餡流出來，讓人齒頰留香。 （攝影／Cater） 湯圓控懶人包筆記做起來

想換換口味，試試山東姥姥的酒釀蛋湯圓，不只吃到了元宵的祝福，還會滋補養身。酒釀蛋湯圓，顧名思義就是湯圓與酒釀，再加上一顆土雞蛋，北方人稱作「澇漕蛋」。手工湯圓包入芝麻內餡，自製的酒釀是將糯米接種酒麴輕微發酵，湯圓因為酒釀的滋潤，吃來香醇甜潤並飄散酒香，蛋花的細緻口感，添加上養生枸杞和桂花醬，讓湯頭喝來更柔和甜美。

「親愛的，我把湯圓變大了！」跟湯圓長得很像的燒米麻糬，也來元宵搶人氣。跟純糯米做成的湯圓，米麻糬不同的地方是，燒米麻糬的糯米還要加上樹薯粉，煮過後的燒米麻糬口感彈性會更Q。位於三民市場的老周冷熱飲，是高雄巷仔內老饕都知道的老店，招牌口味的燒米麻糬每到元宵必定大排長龍，如掌心般大顆的米麻糬在熱水中滾動著，再灑上大量的花生粉或芝麻粉，光是一粒燒米麻糬抵得過一碗圓仔湯，吃起來超有飽足感。

傳統圓仔湯、酒釀蛋湯圓、燒米麻糬，任君選擇，湯圓控千萬不能錯過！

• 山東姥姥麵食館

地址：高雄市鼓山區裕誠路1678號

電話：（07）554-0303

時間：11：00～21：00

• 老周冷熱飲

地址：高雄市三民區三民街126號（三民市場內）

電話：（07）281-6780

時間：10：00～24：00

• 李家圓仔湯

地址：高雄市鹽埕區五福四路234號

電話：（07）521-1418

時間：12：30～21：30

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.02】