台灣第一顆洋蔥種在這 賞味在地最當季

【文/宇翎、攝影/Cater、曾信耀 、圖片提供/林園區區公所】

農曆年前後是洋蔥的產季，高雄洋蔥以林園最為大宗。在日常料理中，洋蔥不僅是配角，有時更是主角，認真說起來，台灣跟洋蔥的歷史淵源並不深，一直到二戰之後，才有農民從日本引進美國品種到林園種植，並且試種成功，這也讓林園成為台灣第一個種植洋蔥的地區，也是高雄唯一種植洋蔥的區域。

林園是台灣最早種植洋蔥的區域，爾後拓展到屏東車城、楓港等地。 (圖片提供/林園區區公所) 林園區的洋蔥田共有一千多公頃，每年約四千公噸的產量，主要為白、黃、紫三種洋蔥。每年九月初，蔥苗須由人工一一單枝插種於田內，是相當耗費人力的農務，隔年產季來到林園，就能看見遍地的綠蔥株，有時還會推出「ㄎㄠ洋蔥」的活動，吸引大家下田一起體驗採收樂趣。

洋蔥在日常料理扮演了重要角色，少不了這一味。 (攝影/曾信耀) 阿拉伯有句諺語這麼說，「今天是蜂蜜，明天是洋蔥」，比喻生活每日都有不同的遭遇，有喜有淚、有樂有苦才是人生，這句帶著激勵打氣的話語，以洋蔥做比喻，不只是其原本辛辣的滋味，當經過料理後，藉著高温會釋放甜味，說明歷經一番考驗後，努力終歸獲得意義。如果生活遭遇不順或挫折，不妨想想洋蔥，切切洋蔥或來點洋蔥料理，感受洋蔥的熏眼或飽滿多汁的口感，痛快淋漓地享受人生。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.02】