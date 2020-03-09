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下一站幸福！美濃彩色花田好光景
【文/Winnie、攝影/曾信耀、圖片提供/美濃區公所】
這可不是北海道著名的夏日花祭「美瑛彩之丘」，放眼一大片超夢幻的彩色花田就在高雄客家庄「美濃」小鎮！跟著農曆春節的花訊，美濃廣達29公頃的花田已陸續綻放迎春，沿著泰安路展開美濃新春一條街，各種顏色波斯菊、向日葵花卉映著青山，將大地染成五彩繽紛，如詩如畫。
下一站幸福！來和美濃庄頭巴士拍照打卡，迷你版瀰濃東門樓矗立在花田迷宮，還在找好角度和美濃地標來張自拍，不遠處的藍白穀倉風車，又把人帶往地中海異國風情的悠閒浪漫。一對可愛的客家娃娃公仔也要來搶鏡，對面的花田有紮稻草人，別怕別怕，這是鄉間野趣才能體會的稻草創作DIY，大人小孩都玩得不亦樂乎。
今年花香美濃春遊趣，共有金艷迎賓、田園樂章、逕自美麗、彩繪大地四大花區，由旗山進入美濃，從中山路走到泰安路，沿途能將花海美景盡收眼底，搭配美濃心樂園、美濃好光景燈區及美濃新春一條街。除迎風搖曳的波斯菊外，還有五顏六色的百日草，敬字亭附近更首度試種萬壽菊，一年比一年有看頭。
白天有湖光水色好風光，晚上還可以夜遊美濃湖畔好光景，漫步在全台最長的「竹藝星光隧道」中，在「歡樂一籮筐」的「花田和堡」內，與童話故事「愛麗絲唷」一起「揚蝶倚畔」，順道向土地伯公求支「竹報平安」籤，農忙的光雕藝術、蘿蔔五福將，美濃好光景即日起至4/5，美濃湖畔賞花燈遊湖，花前月下悠然好愜意。
【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.02】
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