用未知探索高雄式的閱讀 翻轉對圖書館的印象

【文/Ruby 、攝影/Cater、 圖片提供/日青創藝、林峻永】

說起圖書館，很多人直覺想到是借還書，可以閱讀及獲得知識的空間，若能再注入一些新元素，你會希望是什麼？這個議題是高雄市立圖書館長期探索研究的，在去年底他們有了大膽嘗試，推出「生活索書號」。走，讓我們一探究竟。

走上總館三樓，在進入圖書館流通櫃台前，就能看到以白黑兩色設計的「生活索書號」，這是高市圖自營的新品牌，以「閱讀」為精神、以「書」為延伸，規劃出展覽、活動、選物等相關的實際體驗，令人有耳目一新的期待感。

高雄市立圖書館館長潘政儀表示，推出「生活索書號」並非一時興起，在之前至少規劃超過兩年，以經營品牌的概念來形塑打造，並由相關館員共同討論，希望透過「生活索書號」帶給使用者新體驗，不同於閱讀紙本的小框架，呈現多元及複合型式的「高雄式閱讀」，強調「閱讀的生活」，以及「生活的閱讀」重要性。無論是培養生活中的閱讀習慣，或是閱讀生活中枝微末節，都值得好好學習。潘館長一步說，在推廣閱讀的同時，或許更該思考，如果每個人都是一本書，當我們在相遇時，是不是能彼此好好地閱讀，分享人生。

在「你不知道的總圖冷知識」中，成功地勾引起大家的好奇心，讓人想一窺究竟。 （攝影／Cater） 以書療育人生，解謎生活索書號

「生活索書號」規劃「你一定要認識的生活索書號」、「品牌視覺設計解謎」、「總圖極短篇」及「你不知道的總圖冷知識」四大區塊，讓民眾來到圖書館時，多了探索的趣味。在展區可以了解品牌的成立緣起，還有「誰是」總圖最忠實的閱讀族群、館員最推薦的閱讀角落、總圖這點特別讚等趣事，利用展覽串起了民眾與館員們的互動。

透過情境下隨意抽出書本，找到配對的文句後，還能抄寫在書卡上，相當有趣的裝置。 （攝影／Cater） 另外也有本月索引、生活解謎書櫃等裝置，特別在生活解謎書櫃區裡，設計四種了人們在生活中最容易遇到的情境，像是「關係有點傷」、「未來很迷茫」、「找自我認同」、「生活新感」，讓民眾依照當下的狀態，隨意抽出書籍去配對文句，希望透過閱讀獲得療癒力量，並將句子抄寫下來留念。

來到生活選物區，裡頭有市圖在地業者SKB合作開發的原子筆，向來深受拍攝者喜愛的市圖日夜景系列商品，還有考生系列文具等，不妨帶走其中一樣寄給遠方朋友，勾引起朋友的好奇探詢，也趁機聯絡彼此情誼，一起閱讀。

生活索書號

地址：高雄市立圖書館總館3樓（高雄市前鎮區新光路61號）

營業時間：(週二~週五)11：00～19：00；(週六及週日)11：00～20：00

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.02】