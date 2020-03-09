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台青蕉搖「旗」吶喊 為香蕉發聲

聯合新聞網 / Takao樂高雄
(由左至右)鼓手黃堂軒、鍵盤兼主唱老王、吉他合沅、貝斯玩具槍、主唱捲毛，一起搖「旗」吶喊。 (照片提供/台青蕉樂團)
(由左至右)鼓手黃堂軒、鍵盤兼主唱老王、吉他合沅、貝斯玩具槍、主唱捲毛，一起搖「旗」吶喊。 (照片提供/台青蕉樂團)

【文/陳婷芳 、攝影/曾信耀、 圖片提供/台青蕉樂團】

　　為旗山香蕉發聲的台青蕉樂團成軍十年了，去年發行他們的新專輯「種下青春」，是創團以來的一個重要里程作品；今年即將出版新書《小鎮專門店》，書寫關於旗山傳統產業的縮影。立足旗山、放眼世界，在這一群旗山青年的自信裡，旗山也是亞洲新「彎」區。

組樂團投入地方創生

　　原本以為會和台青蕉樂團聊聊去年發行的新專輯「種下青春」，出乎意料地，鍵盤兼主唱老王和貝斯手玩具槍卻是穿著工作圍裙來接受採訪，老王說，去年海內外巡迴演唱結束之後，便因社區事務忙得應接不暇，最近為了音樂節，才開始合體練團。

「種下青春」是台青蕉樂團成軍十年的紀念專輯。 （攝影／曾信耀）
「種下青春」是台青蕉樂團成軍十年的紀念專輯。 （攝影／曾信耀）
　　台青蕉和一般樂團很不一樣，他們不只去市集開唱、舉辦音樂節，還會種香蕉、成立香蕉工坊、經營背包客棧，甚至帶團地方小旅行，問起老王如何看待台青蕉樂團成軍十年了，他笑著說，「就是莫忘初衷吧！只是要做的事更多了，還要拿碗筷、端杯子。」當下想起「種下青春」歌詞裡，「時代在變咱不怕，用相挺雙手來做伴，接地燒熱勇氣生命，種下青春，心頭定」，他們真的是一群樂天果敢的大男孩。

唱出香蕉與農村生命力

　　這十年之間，香蕉在台灣市場由式微轉趨穩定，已逐漸回歸市場機制，但這卻是當初台青蕉樂團組成的起因，由於傳統產業沒落，以香蕉著名的旗山小鎮，香蕉產業亟需要關切，於是老王、捲毛、合沅、玩具槍、黃堂軒挺身為旗山在地發聲，團名取得很直白，就是「台」灣「青」年愛香「蕉」。

　　「我們比較特別的是，透過香蕉和農村寫在音樂裡。」社區是台青蕉的出發點，而音樂只是他們想做的其中一個項目，「我們的養分都在旗山，不像一般閱聽眾所熟知的音樂人是游擊站，而是定點站，從這裡看世界，獲得的成長是不同的，」老王說。

「種下青春」專輯從旗山首發，一路巡迴演唱5個國家。 (照片提供/台青蕉樂團)
「種下青春」專輯從旗山首發，一路巡迴演唱5個國家。 (照片提供/台青蕉樂團)
音樂節開唱、新書問世

　　從2009年發行了首張EP「香蕉他不肥」，2013年產出首張音樂專輯「社區大小事」，2019年再推出新專輯「種下青春」。累積逾600多場海內外巡迴演唱，「種下青春」更一舉唱進了日本、新加坡、馬來西亞、香港和廣州，老王笑說，台青蕉第一次出國巡演是到香港，三天唱了五場強度超high，他們還帶了一只皮箱的香蕉，現場邊唱邊發送香蕉，迴響超熱烈，新加坡、馬來西亞雖然只能準備香蕉加工品，與聽眾互動一樣很有趣。

　　春節假期才剛結束，台青蕉已經馬不停蹄展開一波又一波活動，2020搖旗吶喊「足快活」搖滾音樂節2/29於旗山後壁田登場，策劃製作長達五年的新書《小鎮專門店》也即將問世。翻開旗山好玩旅遊地圖，嚐嚐台青蕉香蕉創意工坊的香蕉蛋糕，老王熱情歡迎大家來旗山七逃、呷金蕉。

台青蕉香蕉創意工坊

地址：高雄市旗山區中山路17號

電話：（07）662-6238

時間：11：00～21：00，週六日09：00～21：00

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.02】

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