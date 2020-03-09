與獨角仙、松鼠當鄰居 一起住樹屋！

【文/蘇銳、圖片提供/寬宏藝術】

你看過樹屋嗎？在樹屋會遇到什麼狀況？聽說駁二出現了一個五米高的大樹屋，到底住在樹屋裡是怎樣的感覺？除了樹屋，裡頭還會遇到哪些動物跟昆蟲一起玩耍？趁著週末來體驗有趣的大樹屋互動展吧！

適逢寒假，駁二藝術特區引進了適合親子共樂的展覽，「哇賽！駁二有個大樹屋～體驗展」令人期待，不少爸爸媽媽早就規劃好行程，預備帶著孩子體驗住樹屋。

才剛到展區門口，看到整面彩繪的大樹與森林，樹下還掛著盪鞦韆，讓人忍不住先拍照打卡，展區內布置得如大自然森林般，不只小孩驚呼，就連爸媽也被勾出童心，跟著孩子東瞧瞧、西看看，每個小角落都不放過。

「哇！這個洞穴裡有小松鼠。」

「那邊有好大的獨角仙！」

「來這裡好像住在森林的感覺哦！」

你一句、我一句的驚嘆聲，更讓人好奇了。

走進五米高的樹屋 感受大自然神奇魅力

光是看到五米高的樹屋，就足以讓孩子們想要立刻探索，一旁還有巨大瓢蟲跟彩色蘑菇群，看得大家眼睛一亮，展場內的山丘都不是假造景，是可以走、爬上去的；底部洞穴更是別有洞天，空間雖然迷你，對小孩來說綽綽有餘，裡頭擺放了桌椅家具，看起來像是電影中小精靈的家，滿足了孩子們探險、扮家家酒的樂趣。

最令孩子喜愛的還有甲蟲遊戲場及長頸鹿氣墊城堡，孩子們可以騎乘在巨大甲蟲身上前進，也能在氣墊上溜滑梯、玩球池，盡情宣洩體力；另外一區「投食趣」可以讓孩子自己撿拾青菜蘿蔔，並搭乘旋轉咖啡杯後瞄準動物投食，訓練孩子手眼協調的能力。

畫什麼動物，螢幕上就會出現自己畫的動物，快運用創意畫出有自我風格的動物吧！ （圖片提供／寬宏藝術） 虛擬實境互動體驗 身歷其境

除了逼真的大樹屋及動物造景外，展區裡也有虛擬實境的互動體驗，像是水槍援救大象、繪畫投影遊戲，都是相當受歡迎的設施，其中繪畫投影遊戲具獨特性，孩子可以自行選擇喜愛的動物圖案後塗鴉上色，透過投影設施將自己的繪畫秀在螢幕上，畫越多、螢幕上的動物就會越多，不少孩子看了都相當驚喜，享受虛擬的科技為他們帶來有趣的體驗，開心感受大樹屋的魅力！

哇賽！駁二有個大樹屋～體驗展

展覽日期：即日起～3/1

展覽地點：駁二藝術特區P3倉庫（鹽埕區大勇路1號）

展覽時間：10:00～18:00（17:30停止售票及入場）

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.02】