老茶行新篇章 歡迎來找「茶」

【文/陳婷芳 、攝影/Cater】

「十里芳香」匾額高掛在香茗茶行內，仔細一看是歲次甲子年（1984年）開業40週年落款，就算老屋店面後來翻新設計，也依然留下50年代以前才有的四碼電話號碼。香茗茶行走過70多年歲月，歷久彌「香」，如今在第三代店主廖聖中接手之下，老茶行翻轉為文青熱點。

決定回家接班之前，廖聖中是個有20多年經驗的國際專業領隊，也因為在國外看到那些百年歷史的品牌或企業，常會讓他有所感觸。談到老店轉型過程，持續將近6年時間不斷跟父親商量、溝通，他說，「香茗茶行不是年輕的店，而是有歷史的老店，我希望藉由歷史的價值，傳遞正確的觀念、原料及泡製方法，這樣喝茶就會有正確的味道」，從早期玻璃杯盛紅茶一杯一元的年代，香茗茶行深刻紀錄著這座「埕市」的生活味道。

老茶行引入新茶道

身為第三代，廖聖中坦言這塊老招牌是資產，也是包袱。尤其在傳承與創新之間，往往考驗決策者的態度，及快速應對時代的對策。與傳統手搖飲不同的是，香茗的「古早味紅茶」、「招牌鮮奶茶」保有茶葉文化底蘊，除了熱泡放冷作法之外，他不斷嘗試推陳出新，提供更多樣化的品茗選項，包括冷泡茶、熱飲等，甚至台灣茶也可以冰滴萃取，老茶行引入新方式，讓品茶也能別有一番風味。

水瓶座的廖聖中喜歡挑戰市場潛力，還因此考取茶葉感官品評專業人才能力鑑定合格證書，類似咖啡界的杯測師；早在8年前他更嗅到霜淇淋商機，加上父親愛吃冰淇淋與食安議題發酵，當時主打「茶拿鐵霜淇淋」，把茶葉泡完的茶湯，融入霜淇淋原料，不添加乳化劑、色素、糖漿、鮮奶油，忠於香茗茶行對產品的訴求，就是天然未經加工的口感，貼近茶葉最真實的味道，霜淇淋口味每週不定期更換新鮮感，阿薩姆奶茶、穀麥風茶、錫蘭紅茶、鐵觀音茶、烏龍綠茶等等數十款茶主題，連自己是霜淇淋控也吃不膩。

茶拿鐵霜淇淋茶味濃郁。招牌鮮奶茶使用高大牧場鮮奶，是老茶行最人氣的招牌飲料。 （攝影／Cater） 老屋故事引人入勝

現在的香茗茶行看起來煥然一新，原本設置在門口的櫃台，往內縮至店內，整體空間設計明亮，帶著復古的典雅氛圍，廖聖中透露，其實是暖黃燈光營造情境，加上搭配一些生活食器，使得空間增添精緻的設計感；在他的描述之下，牆上放的老茶罐、磨石子地板仍是茶行老屋的靈魂，還有越戰時期留下來的燈管，也繼續照亮泡茶的茶桌。

香茗茶行始於1946年，店址位置就在日治時期的銀座商場商店街(今鹽埕區五福四路)，那是個物資匱乏的年代，第一代茶行頭家廖萬和騎腳踏車送貨，往往一趟路繞一圈下來，就是一星期才回到家。後代子孫為了紀念阿公創業腳踏實地的精神，以腳踏車設計做為品牌LOGO，腳踏車上送貨的鐵架和廚房的木窗，也一起展示在牆壁櫃上，廖聖中一邊泡茶，一邊話當年。

一個好的品牌，要會說故事，走進香茗茶行裡，滿屋子都是故事。

鹽埕散步地圖。（繪圖：614） 香茗茶行

地址：高雄市鹽埕區五福四路264號

電話：（07）551-4374

時間：09：00～21：00，週三店休

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.02】