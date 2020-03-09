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新興潮店的誠意美味

聯合新聞網 / Takao樂高雄
原本從事廣告企劃的Annie，平時喜歡烘焙而開始創作甜點。 （攝影／Cater）
原本從事廣告企劃的Annie，平時喜歡烘焙而開始創作甜點。 （攝影／Cater）

【文/Yfung、攝影/Cater】

　　清亮簡約的白色空間，是時下流行的無印設計風格，出現在具有歷史感的鹽埕第一公有市場裡，顯得很跳tone；隔壁緊鄰的店鋪刷上大紅色的鐵捲門，用老式鐵牌布置整個店面，有種極具個性的美式復古風格。Annie和阿偉，一個賣甜點，一個賣麵食，趁著空檔互相幫忙、招呼問候，在他們身上可以感受老市場裡，最熟悉的人情味。

七年級生的市場新人生

　　Annie和阿偉同時在去年三月進到市場開設店鋪，至今即將屆滿一年。七年級生的他們，之前都曾在市集擺攤，與傳統市場毫無淵源，因為剛好來大溝頂這一帶走走逛逛，看到店面張貼出租廣告，打動想開店的念頭，「我是當下立刻決定，沒有想太多，」阿偉說。

　　對比市場原有的老店家，Annie的聊聊甜室與阿偉的吃貨食宴室，常常被老店主說是，「A埔市」(編按：下午才開的市場)，聊聊甜室下午三點營業，吃貨食宴室晚上六點營業，隨著招牌燈光亮起，帶領人們進入深夜食堂的小聚落。

小山園抹茶生乳捲和德式香腸培根鹹派，是聊聊甜室最夯的人氣甜點。 （攝影／Cater）
小山園抹茶生乳捲和德式香腸培根鹹派，是聊聊甜室最夯的人氣甜點。 （攝影／Cater）
聊聊甜室帶來無印風

　　如同店名，聊聊甜室充滿小清新的生活感，空間以白色為主基調，僅僅約2坪的正方空間，猶如一個甜點盒，透過打開的窗台，總能看見Annie流露幸福的神采，就像甜點帶給人的幸福感。Annie說，當初設想就是用擺攤的形式來想像這間店，比起過去擺攤，是一張桌子的流動人生，這樣的空間已經夠用了。

　　小冰箱裡的小山園抹茶生乳捲、櫃台上放著德式香腸培根鹹派、伯爵茶磅蛋糕，真是極度挑逗甜點控的慾望。甜點不只傳遞自己對甜點的熱愛及手做的用心，她更希望來店裡吃甜點，也能成為情感的連結，話家常的開始。在市場賣甜點，老店阿姨們偶爾會來「交關」一下，Annie笑稱這裡像是「甜點得來速」，常常有客人騎機車到門口，對著窗台說，「給我一塊蛋糕」。

吃貨食宴室打造復古美式風格

阿偉的一人廚房，享受煮麵，樂在其中。 （攝影／Cater）
阿偉的一人廚房，享受煮麵，樂在其中。 （攝影／Cater）
　　吃貨食宴室的阿偉說在市場開店，並不是刻意為之，「我是在眷村長大的，很喜歡這種感覺」，尤其第一公有市場和眷村有許多相似之處，緊密的生活圈與人際往來，加上這裡擁有不同時期的歷史背景，對喜歡老派生活的阿偉而言，這個空間和氛圍鋪陳得讓一切剛剛好。

　　比起聊聊甜室，吃貨食宴室看起來個性十足，原有空間面貌沒有大肆改頭換面，舊有的磨石子地板復古依舊，牆上貼滿電影海報和拍立得相片，還有老樂迷收藏的經典黑膠唱片，處處流露老靈魂又隨性的作風。

　　這是阿偉一人廚房，僅僅8張座位的小空間卻經常座無虛席，先來一碗「麻麻雜雜系列」的特製炸彈麵，配上豆皮和麻香大骨湯，「你都來到這裡了，就應該放輕鬆來享受這碗麵」，阿偉看著店外面排隊的客人，不慌不忙、面不改色，對他而言，煮麵是一個很享受的過程。

麻麻雜雜特製炸彈麵，配上豆皮和麻香大骨湯，讓人意猶未盡。 （攝影／Cater）
麻麻雜雜特製炸彈麵，配上豆皮和麻香大骨湯，讓人意猶未盡。 （攝影／Cater）
　　「我喜歡用吃來和人互動交朋友，吃是讓人最沒有距離感，是一種溫度的傳遞。」這是阿偉開麵館的初衷，也是Annie在市場賣甜點感受到的人情味。他們不約而同地表示，鹽埕第一公有市場像現在這樣就好，在開店的空檔，有時去串串門子，打烊時約一起聚餐，真實而美好。

鹽埕散步地圖。（繪圖：614）
鹽埕散步地圖。（繪圖：614）
• 聊聊甜室

地址：高雄市鹽埕區新樂街213-29號

電話：0919-240-107

時間：週四～日15：00～21：00

• 吃貨食宴室

地址：高雄市鹽埕區新樂街213-30號

電話：0989-198-293

時間：18：00～24：00，週一公休

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.02】

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