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老市場的生活提案

聯合新聞網 / Takao樂高雄
文昕說，如果問我鹽埕的特別飲料，我第一個會想到的，是鄭家彈珠汽水冬瓜茶的綜合茶。 （攝影／Cater）
文昕說，如果問我鹽埕的特別飲料，我第一個會想到的，是鄭家彈珠汽水冬瓜茶的綜合茶。 （攝影／Cater）

【文/Winnie、攝影/Cater】

　　從李家圓仔湯往鹽埕第一公有市場走進去，原本一間間拉下鐵捲門的店面，從去年開始陸續地打開了，暖黃、暖白燈光在連續的店面之間，照亮了老市場，日光燈投射的走道，豎立著好幾個嶄新招牌。2017年12月叁捌地方生活(以下簡稱叁捌)正推動第一波「埕市再生，青銀共市」計劃，短短一年，走進市場明顯感受到活絡景象。

　　穿過鹽埕第一公有市場，在瀨南街的市場入口向鄭家彈珠汽水冬瓜茶買了一杯綜合茶，叁捌團隊的社區策展企劃羅文昕和老闆娘閒話家常聊開來了，同時間，走進市場的遊客，雖然零星卻頻仍。

　　大溝頂是高雄人的成長記憶，早期是舶來品集散地，沿著大溝頂縱橫交錯眾多商場，包括興華、大公、七賢、富野與新樂集中商場，以及鹽埕第一公有市場和堀江商場，近年隨著叁捌深耕鹽埕社區地方創生，傳統市集商場慢慢找回失落已久的熱鬧光景。

菜市場招募青年進駐

老市場人情味濃，彼此像是家人般，有著生活上的關心與陪伴。 （攝影／Cater）
老市場人情味濃，彼此像是家人般，有著生活上的關心與陪伴。 （攝影／Cater）
　　為了延續傳統市場的生命與溫度，透過創意思維活化傳統市場，叁捌繼2017年在鹽埕第一公有市場承租一個攤位，創設二手物品交換平台的攤換計畫；2018年舉辦別開生面的老派音樂派對，在五月的夜晚，200多人聚集在市場，聽著DJ林強的電子音樂；更在2019年號召青銀共市，小鉢洋食、信的店、宣翡的友善蔬業成為首批試辦進駐的攤位。

　　有別於其他有組織民營自治會的市場，鹽埕第一公有市場的整條走道都是商場店鋪，但市場中間卻有一小區的菜市場早市攤位，至今仍保留磨石子原始面貌，除了早市市場的攤販，其他攤位皆處於閒置狀態，羅文昕說，今年度的青銀共市第二階段將逐步釋出攤位空間，先將菜市場環境改善，並同步招募青年進駐。

美食當道最有共識

　　每個商場都有屬於各自特性的聚集經濟。鹽埕第一公有市場以飲食為主，像「吃貨食宴室」、「聊聊甜室」、「築田貳店」帶來市場新臉譜；「山壹旗魚食製所」、「婁記饅頭」、「阿雪炸牛蒡」老字號是熟悉的古早味。羅文昕透露，以往辦市集時，要有八成飲食類攤位的不成文規則，因為生活選品，對原本在市場擺攤的阿姨們來說，覺得比較有距離感。

2013年成立的叁捌旅居，如今轉型為叁捌地方生活，透過活動企劃、設計出版、在地導覽，帶給地方創生不一樣的改變。 （攝影／Cater）
2013年成立的叁捌旅居，如今轉型為叁捌地方生活，透過活動企劃、設計出版、在地導覽，帶給地方創生不一樣的改變。 （攝影／Cater）
　　青銀共市的目的，期望進駐青年可以帶動市場復甦，甚至不必依靠活動的推波助瀾，除此之外，這個市場最重要的就是老店主的存在，他們數十年的智慧與想法無可替代，羅文昕強調，「這個市場或許有了一些新的價值，但我們沒有改變市場，而是這個市場改變我們的人生」。

　　羅文昕曾有半年時間，每天跑市場，只為了刷存在感。看她走過來，就聽到有人叫喚著「文昕」，這些市場「原住民」對她從陌生到熟識，像個大家庭，青銀共市在市場裡很和諧，有時阿姨們會問她什麼時候有園遊會，原來問的是年輕人的假日市集活動，年輕人辦活動靠臉書，但在社區要靠口耳相傳，羅文昕笑說，「我們辦活動只要跟阿姨們講一聲，很快的，大家都會知道了」，阿姨們就是市場的大聲公，這真是很有趣。

鹽埕散步地圖。（繪圖：614）
鹽埕散步地圖。（繪圖：614）
叁捌地方生活

　　曾獲選2014 ADA新銳建築獎入圍作品系列的叁捌地方生活這棟老屋，是叁捌小主人邱承漢的外婆所創立的正美新娘禮服公司，30年代從日治時期歷經台灣光復不同時代。為了傳承和連結在地情感，叁捌以各種展現地方生活的提案，如月租公寓、活動企劃、設計出版、在地導覽，串連新舊，傳遞鹽埕與高雄文化。

叁捌地方生活

地址：高雄市鹽埕區五福四路226號

電話：（07）521-5938

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.02】

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