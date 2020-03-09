2020金鼠年 璀璨高雄燈會精彩耀眼

【文/CK、攝影/新聞局黃敬文、圖片提供/高雄市政府觀光局】

甫於日前結束的2020高雄燈會藝術節，有精彩絕倫的七大主題燈區、好吃好玩的迎新發福市集，今年更增添多元藝術氣息，邀請海內外多組表演團體輪番上陣，在愛河周邊展現璀璨耀眼的面貌！

主燈「快樂的出帆」，創作者林磐聳以「高」字為主體造型。 （圖片提供／高雄市政府觀光局） 全國創意花燈競賽區。 （圖片提供／高雄市政府觀光局） 提及燈會，重頭戲當然就是花燈了！今年的燈區依照不同主燈，分為藝術燈區、生肖燈區、創意燈區、宗教燈區、企業燈區、幸福光廊及光環境等七大主題。適逢金鼠年，在生肖燈區的部分，特別以鼠為主題進行規劃，將百鼠融入燈區場域之中，有別於往年以台座陳列的方式，改以互動模式，結合環保概念，透過民眾與裝置進行互動產生電能而使花燈發光，不僅增添趣味，也蘊含了同心協力就能開創「鼠光」的好兆頭，吸引親子玩得不亦樂乎。

舞台上的表演更是突破以往，超過13組表演團體陣容堅強、節目精彩豐富，包括明華園戲劇總團粉墨登場、 今年的高雄燈會演出充滿藝術風采。 （圖片提供／高雄市政府觀光局） 趣味十足的法國Gueule d‘ours大白熊夜光踩街秀。 （圖片提供／高雄市政府觀光局） 九天民俗技藝團氣勢磅礡，還有陳昇與新寶島康樂隊演唱膾炙人口的歌曲，打造一場又一場的視聽覺饗宴。

國外表演團體則帶來感官的新體驗，像是結合高空特技及肢體舞蹈的「西班牙Aerial Strada風之精靈高空秀」，舞者懸掛在距離地面30公尺的空中，壯觀又迷人的舞姿，讓在場民眾屏氣凝神、嘆為觀止，而「法國Gueule de´ours大白熊夜光踩街秀」則匯集來自不同背景的藝術家，如戲劇、舞蹈、音樂、馬戲等，巧妙運用燈光、偶戲及音樂等元素，把平凡無奇的充氣玩偶化作舞台上充滿靈魂的角色，首次來台，帶領觀眾進入一場屬於法式浪漫的夢境。

還有來自高雄姊妹市及友好城市的團隊演出，韓國大田市跆拳道表演、日本熊本熊KUMAMON、日本八王子市夜來祭、韓國釜山市巫戲舞蹈表演，加上其他國外表演團體如法國香頌歌舞秀、拉丁森巴樂舞團等節目，以及五光十色的愛河水舞秀與帶有環保創意的愛之鯨裝置藝術，為今年的高雄燈會增添異國及藝術風采，打造亮眼的元宵印象。

佛陀紀念館2020年「光照大千」祈福活動的燈光煙火表演。 （攝影／新聞局黃敬文） 此外，高雄其他各地的燈會也很精采。佛光山春節平安燈法會，讓民眾點燈禮佛、叩平安鐘；林園鼠來寶元宵燈會，以陸海空方式呈現林園美學；充滿老街懷舊風情的旗山燈會，及在岡山公園舉辦的張燈結綵岡山行，大小燈會讓今年高雄元宵熱鬧滾滾。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.02】