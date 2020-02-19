旗山蕉城文化復興 相遇美好如若初見

【文/陳婷芳、 攝影/曾信耀】

關於旗山，每每聯想起的總是香蕉王國，這是最為人熟知的旗山印象。當多數城市馬不停蹄地開發與建設，在地人卻慶幸著旗山沒有跟上西部發展，旗山老街是全台保留最完整的歷史建築生活街區，中寮山自然生態觀察區是低海拔山區野生動物僅存的良好棲息地。本期地圖遊高雄走訪旗山，靜靜地與時光對話的過程裡，深刻體會純樸的旗山。

和旗山武德殿殿長柯坤佑相約在旗山武德殿，春回大地，溫煦陽光彷彿與金色香蕉相呼應，為這座蕉城帶來明媚動人的小鎮風情。不同於打卡景點旗山老街的人聲鼎沸，旗山武德殿的木造建築獨自地安靜沈澱，如同旗山從不曾與世隔絕，卻與現代化都會若即若離。

蕉城文化復興運動

旗山地形狹長，三面環山，並有楠梓仙溪流經，「但旗山地理位置很特殊，因相隔鼓山與中寮山脈，而與西半部城市形成一道屏障，城鄉發展緩慢，破壞少，很幸運地，多數建築物能保留下來，旗山老街就是全台保留最完整的歷史建築生活街區。」柯坤佑解釋。

旗山老街保留了完整的歷史建築生活街區。（攝影/曾信耀） 有關旗山最早文獻記載始於清康熙年間，旗山舊名「蕃薯寮」，是當時進出城休息歇腳而形成的聚落。日治時期是旗山大躍進階段，糖業鐵道建設帶動地方經濟發展，香蕉外銷日本，造就當時香蕉王國的輝煌年代。

60年代是旗山香蕉全盛時期，不僅在日本市占率達八成，那時旗山農會更創下全台鄉鎮農會存款首度破億的紀錄。香蕉產業是旗山的縮影，由盛轉衰，世代交替，如今又在地方興起蕉城文化復興運動。

旗山武德殿主場館以藝文空間為主，以往陽剛氣息濃厚的武術道場，注入溫和的文藝氣息。（攝影/曾信耀） 古蹟建築活歷史

旗山武德殿同樣是旗山東山再起最佳詮釋的歷史古蹟之一。位於旗山國小對面的旗山武德殿原是日本武道館，日治昭和九年建成，是一座融合唐式與日式和風的建築物，且是結合日式民居與武道場用途。但在1994年遭逢祝融之災，第一次重建未依原樣修復，原本黑色屋瓦改為玻璃帷幕，原貌盡失，直至2014年二度進行重建，才恢復旗山武德殿歷史建築的時代風華。

柯坤佑特地指出，旗山武德殿坐西朝東，面向旗尾山迎接日出，背倚鼓山，昔日是一片原始樹林，是通往旗山神社的路徑，當年神社遺址已不復存在，踏上日治時期所留下來的石階，步道入口的一對狛犬繼續守護神明的差使，夾道的石燈籠在佛前獻燈火，仍能遙想神聖的心意。

旗山孔子廟位於鼓山公園，從鼓山公園居高俯眺旗尾山連峰。（攝影/曾信耀） 鼓山公園居高俯眺旗尾山連峰，山勢奇偉俊秀，除了旗山孔子廟座落其間，還有罕為人知的精忠護國碑、招魂碑與三十三士碑。1907年日治時期第五任台灣總督佐久間左馬太巡視旗山，題寫了「精忠護國」四字，石橋亨廳長將其墨寶鐫刻於巨石，豎立於伯爵觀覽站立之位置。台灣光復後，由於歷史、民族情感等因素，銘記遭塗抹水泥，被寫上「還我河山」四字，而「精忠護國」四字也遭抹滅。後來才由石匠還原其原貌。

旗山神社遺址北側一塊招魂碑，常使人止步不前。早年旗山地區常發生閩客械鬥，閩南人戰死者葬在義勇廟，客家人戰死者則葬在義民廟，於是日本人為了弭平族群之間的衝突，便在這裡召集一起招魂。柯坤佑指向林蔭處進一步說明，這裡以前還有一塊三十三士碑，雖石碑已被毀，仍能看出三十三士墓群所在位置，由於日本人據台初期，旗山土匪兇狠，頻生治安亂象，日本出動軍警鎮壓，當時共死了33名軍警，即以此立碑紀念。

中寮山踏青趣

除了鼓山公園輕鬆健行，柯坤佑建議可以來一趟中寮山自然生態觀察體驗不一樣的山林野趣，高雄市野鳥學會在每月的第一個週日上午會舉辦中寮山例行觀察與解說活動。中寮山是阿里山山脈南脈非常重要的一座隆起山峰，海拔421公尺，東側為高屏溪，西側與北側為月世界地形，是高屏溪重要的水源保護區，也是大高雄地區重要的自然生態寶庫。

高雄市野鳥學會在每月的第一個週日08：00～12：00，於大洲國中集合，舉辦中寮山例行觀察與解說活動。（照片提供／社團法人高雄市野鳥學會） 在低海拔山區幾乎已被開發的今日，中寮山區是眾多保育類野生動物生存的重要棲地，中寮山森林優美、生態完整，其中珍貴的保育動物有57種，甚至包括瀕臨絕種的草鴞、珍貴稀有保育類動物八色鳥、黃鸝、朱鸝、穿山甲、棕簑貓等等，幾已囊括低海拔山區大部份的保育類動物，鳥類已發現128種，其中保育鳥類36種，還有種類繁多的各種蝴蝶、哺乳類、魚蟹類、兩棲類、爬蟲類、昆蟲類，及豐富多樣的植物基因庫，也是茂林世界級紫蝶谷遷徙蝶道的重要地點。

走訪旗山老街，來一杯咖啡，慢慢溫存小鎮時光。（攝影/曾信耀） 返鄉青年聊回憶

坐下來喝杯咖啡，和在地人聊聊天。旗山老街上的「Coffee。修」老闆吳政修離鄉背井二十年，回想六年前旗山還不常見青年返鄉，咖啡館寥寥可數，也還沒有吹起時下正流行的文青風。蒐集旗山老照片是修老闆的興趣，咖啡館看起來設計新潮，卻透露著老靈魂的溫暖守候。

「阿嬤ㄟ蕃薯圓」老闆張欽棊從小在旗山天后宮附近長大。（攝影/曾信耀） 在旗山天后宮對面的阿嬤ㄟ蕃薯圓，六年級生的張欽棊也是5年前才回來旗山。到了九份就會吃芋圓，那麼來旗山就要吃蕃薯圓，可不能辜負旗山舊地名「蕃薯寮」這段歷史啊！張欽棊說，阿嬤以前經營食堂，手工蕃薯圓就是記憶中的阿嬤味道。在媽祖廟(編按：旗山當地人稱天后宮為媽祖廟)附近長大的他，小時候曾在武德殿練跆拳道，聽他聊起兒時回憶，那時就是生活在古蹟裡的簡單快樂。

陳凱倫擁有一手好廚藝，看她鐵板燒快炒時，宛如觀賞一場美食實境秀。（攝影/曾信耀） 柯坤佑提到，旗山出四位中央研究院院士，密度全台第一；於是，當我們聽到大埔鐵板燒旗山店店長陳凱倫是留美碩士，果真再次驗證旗山人文薈萃。在大學任教10多年的陳凱倫，前年才回到旗山，卸下教職專心一意當起鐵板燒店長，從對著課堂上的大學生到面對吃飯的客人，陳凱倫享受著不同以往的人際互動。

旗山熱鬧依舊，但也始終維持歲月靜好的小鎮風光，人生如若初見，願你遇見旗山最好的時光。

帶路人：柯坤佑（攝影/曾信耀） 帶路人 柯坤佑

旗山武德殿殿長，1998年前建置旗山奇網站推廣地方文「藝」復興，維護地方傳統，並積極投入社區營造，曾任旗山生活文化園區總監，推動旗山古蹟日。

• 旗山武德殿

地址：高雄市旗山區華中街與中正路口

電話：（07）661-4684

時間：09：00～18：00，週一休館

• 阿嬤ㄟ蕃薯圓

地址：高雄市旗山區中山路41號

電話：（07）662-2101

時間：10：30～22：00

• Coffee。修

地址：高雄市旗山區中山路60-7號

電話：（07）662-5345

時間：11：00～18：00，週二店休

• 大埔鐵板燒（旗山店）

地址：高雄市旗山區中華路21號

電話：（07）662-1121

時間：11：00～14：30、17：00～21：30

• 高雄市野鳥學會

電話：（07）215-2525

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.01】