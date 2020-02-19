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漁旗印染文化復興

聯合新聞網 / Takao樂高雄
李怡志(左)與張淑雯(右)投入高雄傳統漁業大漁旗文化復興技藝。（攝影/曾信耀）
李怡志(左)與張淑雯(右)投入高雄傳統漁業大漁旗文化復興技藝。（攝影/曾信耀）

【文/陳婷芳 、攝影/曾信耀】

　　來到位於棧貳庫的山津塢採訪李怡志與張淑雯，兩位年輕的漁旗師傅聊起大漁旗歷史與工藝，顛覆我們原以為傳統工藝老師傅的既定印象。關於漁旗文化，高雄在地人知之甚少，多半是造船廠附近的居民才知相關淵源，然而大漁旗是高雄港重要文化之一，30至40年代起，從日本傳入的漁旗文化，隨著台灣老師傅日漸凋零，這項傳統工藝近乎失傳，山津塢展開全台找尋大漁旗記憶，以及透過台日交流，致力將已式微近半世紀的高雄傳統漁業「大漁旗」文化復興。

海上漁旗的由來

　　台灣的「大漁旗」是來自日本的傳統，日人稱「大漁旗」、韓國稱「船旗」、台灣人稱滿儎旗。由於船隻造價不菲，下水典禮需風光，船上的漁旗與店家開張的匾額有著相似的意義，除了討吉利的賀詞，數量愈多表示船主的人面愈廣，也愈有面子。

　　傳統漁旗印染製作不僅需要專業知識，也要具備美術造詣，尤其傳統印染工序繁複，職人們將棉紗敷上米糊，以竹枝伸張畫布，再用鬃刷輕輕落筆，引染七彩，色暈繽紛，烘乾洗淨後縫製，從煮糊到引染都是一道道精深的學問與技藝。

　　李怡志提到，70年代台灣進入造船高峰期，傳統工藝師傅來不及應付這麼大量的交船期，於是開始有了網版印刷，現在又改成電腦印刷，有些傳統工具與技藝在與時俱進之下，已成追憶。

張淑雯解釋，漁旗作畫過程要用竹枝伸張畫布，畫布懸吊以便於翻看上色、上糊的狀態。（攝影/曾信耀）
張淑雯解釋，漁旗作畫過程要用竹枝伸張畫布，畫布懸吊以便於翻看上色、上糊的狀態。（攝影/曾信耀）
漁旗文字圖畫有意思

　　一般漁旗上常見「滿儎」、「大漁」，與漁業豐收相關連的祝賀詞，值得一提的是用字規則上的有趣意涵，「漁」字必須要三點水，不可以「魚」替代，因為三點水代表漁獲，不單單是一條魚而已；「儎」也必須加上人字旁，代表漁船出港返航，會把人和魚平安載回來。

　　細看台、日兩地漁旗圖畫選擇類型也有分別，台灣漁旗多以旗魚、鮪魚、魷魚、蝦子繪圖，日本傳統漁旗則最常彩繪鯛魚，因為鯛魚的日文有吉祥的寓意，或是在日本有長壽代表的龜、鶴，李怡志笑說，台灣漁船會避免漁旗有龜、鶴，船主可不想「槓龜」、「夕鶴」觸霉頭啊！

　　此外，台灣新船下水時，國旗會掛在船的最高處，依序是船東旗、船廠旗，然後才將親朋好友所送的漁旗掛滿船上各處，船尾還要掛上六面關東旗形式的漁旗，習俗上，這六面漁旗通常是船東的丈人(編按:船東老婆的父親)所送，即表示船東出港的靠山，而日本新船下水文化並沒有這麼多掛旗順序的意義。

利用漁旗與藝術家、設計師合作創作出色有型的產品。（攝影/曾信耀）
利用漁旗與藝術家、設計師合作創作出色有型的產品。（攝影/曾信耀）
新世代漁師的挑戰

　　為了延續這項古老工藝，所幸受高雄大漁旗師傅吳明昌老師的口傳，並且赴日接受龜崎昌大師傅傳授大漁旗工藝。問兩人投入學習最難之處，張淑雯認為漁旗製糊階段有其環境條件限制，往往受限糯米品種不同，以及取得不易，為了找到合適的糯米粉做成米糠製糊，山津塢團隊甚至聯絡台東、桃園的在地碾米廠，只為了訂購原料；李怡志覺得線條最需要下苦功，擠糊步驟其實像寫書法，頓筆、回鋒、起筆、收筆全是技巧，套用老一輩的行話就是「畫一條線要三年四個月的練功」。

　　全台灣只有山津塢專門針對大漁旗製作進行推廣，傳統糊染、上色工序介紹、相關文化採集、生活用品應用都需要更多的投入，山津塢工作室有一張大幅「漁師の祝旗」的背版，對李怡志與張淑雯而言，是傳承、也是祝福。

山津塢

地址：高雄市鼓山區蓬萊路17號（棧貳庫2F）

電話：（07）525-2000＃5650

時間：10：00～21：00、週五六～22：00

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.01】

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