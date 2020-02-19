來當志工吧！成為老人送餐志工 找到更好的自我

【文/Ruby 、攝影/曾信耀】

學習不因年紀而停止，成長不因離開職場而退步，對於長期擔任老人營養餐食送餐志工的賴淑瑜來說，這一路走來因樂於付出，反而找到更好的自己。

穿著志工背心的賴淑瑜，看起來嬌小瘦弱，卻能一手提著數個沉甸甸的便當。她將便當放進機車後頭的保溫外送箱裡，啟動機車後便往目的地而去。外送箱上貼著「高雄市政府社會局長青綜合服務中心老人餐食服務」，這些便當要送到苓雅區有需要的老人家手上，趁著飯菜還有熱度，賴淑瑜一刻也不停歇，從早上十點半開始外送，每周服務送餐三次，這樣持續下來也將近二十年了。

跟著賴淑瑜去送餐，只見她熟門熟路的跟大樓守衛打招呼、搭電梯上樓，按門鈴等老人家來開門時，她還會耳朵貼著門邊聆聽室內的動靜，她說有些老人家行動不便，無法馬上前來開門，所以要仔細聽著裡頭有沒有聲響，有聲響就等待，沒聲響就得多按幾下提醒。

擔任送餐志工近二十年，過程中老人家來來去去，賴淑瑜也已經學會坦然面對。（攝影/曾信耀） 不只是送餐，最重要是陪伴

細心的她不只是送餐，透過短短的送餐及幾句寒暄，她觀察著老人家的需求，簡單的叮嚀著：「天冷了多穿衣、走路要慢慢走、浴室濕滑要注意」，漸漸地也和老人家當朋友、交心，她的身分不再只是送餐者，對老人家來說更像是分享者，多了一個關懷自己的人，感覺很好。

「這些的老人家要有些是獨居老人，有些是子女在外工作，中午無法及時回來料理餐食，老人家往往一個人在家只能看電視、聽廣播，若行動不便無法外出，久了自然就不愛說話、心情也容易煩悶，每次送餐如果可以陪著他們多聊幾句，我都會跟他們說說笑、鼓勵他們。」賴淑瑜不好意思地說：「其實我覺得做老人送餐志工，多少有點雞婆個性，不能怕事啦！有時看到一些需要注意的事情，要多個心眼注意一下。」或許正因她樂觀開朗的個性，逐漸感染了許多長輩，大家瞧見她來送餐，還會與她分享飲料或閒談幾句，捨不得讓她離開。

APP叫餐外送正流行，在高雄則有一群志工為需要的老人送餐，溫暖社會角落。（攝影/曾信耀） 當志工是回饋社會也讓自己活得健康

賴淑瑜本是化妝品的專櫃小姐，退休後意外發現有志工課程，自己剛好也喜愛接觸人群，讓她投入志工工作就是二十多年，一週五天的平日裡，她替自己安排了滿滿的活動，有送餐志工、有美工協助等等，相當充實，就連家人也非常支持她，有空還會與她一起參與。

談及當志工後最大的改變，賴淑瑜說本來以為當志工就是去幫忙，但這些年來她發現這不只行有餘力回饋社會，而是從中陪伴更多人、也找到自己的價值，更想讓自己活得更健康，而且在過程中學會轉念，她也很鼓勵朋友來擔任志工，替自己的生活找到不同目標，只要從小地方做起、參與就會帶來改變！

高雄市政府社會局長青中心老人營養餐食送餐志工招募資訊

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【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.01】