火鶴花 惡地上的綠金

【文/Winnie 、片提供/真美花園】

高雄內門除了總舖師、宋江陣廣為人知，還有「火鶴花」並列為內門三寶之一。全台火鶴花年產值高達兩億元，其中以內門為最大宗，更一舉打進日本、澳門等地外銷通路，近年名列台灣外銷十大花卉之一，被譽為內門惡地上的綠金，可說是台灣的外銷奇蹟。

紅色火鶴花代表熱情豪放、地久天長雙枝寓意心心相印。（照片提供／真美花園） 花開富貴 外銷奇蹟

原產於熱帶美洲雨林的火鶴花，已經成為僅次於蘭花的最重要熱帶花卉，在台灣年產值高達兩億元，尤其高雄內門惡地種出火鶴花更被視為外銷奇蹟，並成為外銷主力的高經濟作物，出口以日本居多，還有澳門、香港、新加坡、美國等地的外銷訂單。

內門地區屬於青灰岩地質的惡地地形，本是極不利於農作物生長條件，但當地農民將火鶴花種植在椰子殼上，利用火鶴花多年生宿根花卉植物特性(編按：需要保濕、透氣，保持氣根需呼吸的環境)，加上種植在網室內，不受地球暖化天候因素影響，365天都開花。

翠綠（左）和月亮女神（右）是日本人偏愛的綠色與白色品種火鶴花。（照片提供／真美花園） 繽紛的火鶴花，都有響亮的品名，如花型形似鬱金香的霹靂馬（Previa）（左），穿著粉色裙擺的粉佳人（右）。（照片提供／真美花園） 熱情花語喜氣洋洋

火鶴花又名花燭、紅掌，花形漂亮，從綠葉叢中抽出，頂著花苞，宛如火紅的仙鶴，近年透過品種改良，有白、綠、紫、橘、粉紅、琥珀等花色，尤其火鶴花生命週期約二至三週，開花期持久也很耐放，一直以來是插花藝術最受喜愛的高級花材之一，台灣偏愛傳統紅色火鶴充滿喜氣，日本則偏好白色與綠精靈的淡雅氣質。

正所謂「花如其名」，火鶴花語是熱情、熱血，往往予人大展宏圖的祝福，或在情人節時表達愛意，雙枝火鶴花也有心心相印的為愛寄語，尤其農曆春節包紅包、貼春聯，鮮豔紅色的火鶴花更是居家布置最應景的年味了！

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.01】