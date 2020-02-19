蔚藍天空下的五顏六色點綴 後驛商圈雨傘街

【文/呂芩、 攝影/Cater】

紅色、藍色、橙色、綠色、粉色，畫著圖案的雨傘乘著微風在天空搖晃著，襯著高雄的冬季藍天，宛如葡萄牙阿格達(Agueda)小鎮，讓後驛商圈化身成童話世界般，一來到安寧街就捨不得移開視線。商圈裡的店家戲稱說：「哎呀，無論什麼顏色，在這裡都能大和解。」

以批發為主的商圈不僅具備流行時尚的趨勢，更因雨傘裝置的加入，產生藝術氛圍。（攝影／Cater） 欣賞藝術之美是共同語言，繽紛多姿的雨傘沿著整條安寧街垂掛，短短500公尺至少有2,000把雨傘美麗綻放。後驛商圈是南台灣最大的成衣零售批發商圈，主要有男、女裝、童裝、皮件及飾品等批發商品，下午往往是店家最忙碌的時刻；到了晚間七點左右，店家紛紛打烊休息，少了喧囂的車流及人聲，整條街進入寧靜閒適的時刻，夜空下的雨傘襯著LED燈串，一點一點的光亮閃爍，與白日裡展現了不同之美，順著街道慢慢走，更能沉浸在夢幻的氛圍裡。

雨傘成為忙碌奔波人們的停頓點，抬起頭觀賞一番，成為生活裡的逗號。（攝影／Cater） 在拍攝技巧中，同個場景只要蹲低身子，由下往上拍攝，換個角度就能看見不一樣的風景，這個方式應用在雨傘街中也是如此。原本平凡的日常商圈，在雨傘的點綴下，帶來繽紛活力。若是對一成不變生活感到無趣，不如來傘下散散步，用新的視角體驗生活吧！

後驛商圈雨傘街

地址：高雄市三民區安寧街

時間：即日起～4月底止

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.01】