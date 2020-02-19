舊警舍變身 一卡皮箱搬進老青共居住宅

【文/CK、 圖片提供/高雄市政府都發局】

高雄市政府都發局選定前金區閒置的舊警察宿舍，整建變身為「老青共居」的社會住宅，預定今年5月完工後，辦理公告招租，所在之處不但交通便捷、生活機能良好，而且室內設備俱全，屆時只要一卡皮箱就可以輕鬆入住！

位於大同二路、自強二路口的前金區舊警察宿舍，目前正在進行整建修繕工程，未來將提供48戶社會住宅，提供「老青共居」使用，由都發局擔任房東，只租不售，讓符合條件的年長者及青年家庭申請入住，不但減輕年輕人居住支出負擔，也讓年長者享有青年人的陪伴，彼此照顧，打造混齡共居、世代共好的居住環境。

藉由老青共居，共創美好、互助的居家與社會。（圖片提供／高雄市政府都發局） 這棟舊警察宿舍共有5層樓，1樓將規劃為社福設施使用，包括育兒保母、社區關環懷護據點等，未來也預計與社會局合作，提供居家式的托育服務，以及長者共餐服務、健康促進活動等，營造健康的社區環境，另外也會有店鋪的空間。2樓至5樓是社會住宅單元，格局均為2房1廳1衛，約14坪，其中一般住宅32戶，將提供「青年家庭」申請入住，另外16戶由符合條件的「年長者及陪伴者」使用，總計推出公營出租的住宅48戶。

浴廁加裝扶手，體貼年長者的使用。（圖片提供／高雄市政府都發局） 臥室陳設簡約溫馨，設備也很齊全。（圖片提供／高雄市政府都發局） 都發局住宅發展處處長翁浩建說，整建修繕工程目前進度已達60％，已完成3戶的樣品屋，讓市民可以一探究竟。屋內陳設簡約溫馨，每戶除了有基本的家具配備，如桌椅、床具、廚具、衣櫃等，還設有空調、冰箱、洗衣機、熱水器、瓦斯爐、排油煙機等家電，麻雀雖小，五臟俱全，只需一卡皮箱就能輕鬆搬入。

貼心的是，室內空間在許多細節上，都體現出對於年長居住者的體貼和關懷，將無障礙空間的概念納入，不但避免門檻產生高低落差，讓居住動線更加平順以外，也在浴廁加裝扶手，減少使用風險，為年長者營造出友善的居住空間。

預計在今年5月完工後，就能正式公告公開招租，藉由老青共居，讓銀髮族能持續接觸到社會的活力，另一方面也讓年輕人安居樂業，彼此共創美好、互助的社會關係。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.01】