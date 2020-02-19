快訊

獨／劉真病危原因曝光 傳做瓣膜手術心臟驟停

鑽石公主號新增79例新冠肺炎確診 累積感染621人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

舊警舍變身 一卡皮箱搬進老青共居住宅

聯合新聞網 / Takao樂高雄
前金區舊警舍社會住宅完工後模擬圖。（圖片提供／高雄市政府都發局）
前金區舊警舍社會住宅完工後模擬圖。（圖片提供／高雄市政府都發局）

【文/CK、 圖片提供/高雄市政府都發局】

　　高雄市政府都發局選定前金區閒置的舊警察宿舍，整建變身為「老青共居」的社會住宅，預定今年5月完工後，辦理公告招租，所在之處不但交通便捷、生活機能良好，而且室內設備俱全，屆時只要一卡皮箱就可以輕鬆入住！

　　位於大同二路、自強二路口的前金區舊警察宿舍，目前正在進行整建修繕工程，未來將提供48戶社會住宅，提供「老青共居」使用，由都發局擔任房東，只租不售，讓符合條件的年長者及青年家庭申請入住，不但減輕年輕人居住支出負擔，也讓年長者享有青年人的陪伴，彼此照顧，打造混齡共居、世代共好的居住環境。

藉由老青共居，共創美好、互助的居家與社會。（圖片提供／高雄市政府都發局）
藉由老青共居，共創美好、互助的居家與社會。（圖片提供／高雄市政府都發局）
　　這棟舊警察宿舍共有5層樓，1樓將規劃為社福設施使用，包括育兒保母、社區關環懷護據點等，未來也預計與社會局合作，提供居家式的托育服務，以及長者共餐服務、健康促進活動等，營造健康的社區環境，另外也會有店鋪的空間。2樓至5樓是社會住宅單元，格局均為2房1廳1衛，約14坪，其中一般住宅32戶，將提供「青年家庭」申請入住，另外16戶由符合條件的「年長者及陪伴者」使用，總計推出公營出租的住宅48戶。

浴廁加裝扶手，體貼年長者的使用。（圖片提供／高雄市政府都發局）
浴廁加裝扶手，體貼年長者的使用。（圖片提供／高雄市政府都發局）
臥室陳設簡約溫馨，設備也很齊全。（圖片提供／高雄市政府都發局）
臥室陳設簡約溫馨，設備也很齊全。（圖片提供／高雄市政府都發局）
　　都發局住宅發展處處長翁浩建說，整建修繕工程目前進度已達60％，已完成3戶的樣品屋，讓市民可以一探究竟。屋內陳設簡約溫馨，每戶除了有基本的家具配備，如桌椅、床具、廚具、衣櫃等，還設有空調、冰箱、洗衣機、熱水器、瓦斯爐、排油煙機等家電，麻雀雖小，五臟俱全，只需一卡皮箱就能輕鬆搬入。

　　貼心的是，室內空間在許多細節上，都體現出對於年長居住者的體貼和關懷，將無障礙空間的概念納入，不但避免門檻產生高低落差，讓居住動線更加平順以外，也在浴廁加裝扶手，減少使用風險，為年長者營造出友善的居住空間。

　　預計在今年5月完工後，就能正式公告公開招租，藉由老青共居，讓銀髮族能持續接觸到社會的活力，另一方面也讓年輕人安居樂業，彼此共創美好、互助的社會關係。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.01】

在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

相關新聞

來當志工吧！成為老人送餐志工 找到更好的自我

學習不因年紀而停止，成長不因離開職場而退步，對於長期擔任老人營養餐食送餐志工的賴淑瑜來說，這一路走來因樂於付出，反而找到更好的自己。

漁旗印染文化復興

來到位於棧貳庫的山津塢採訪李怡志與張淑雯，兩位年輕的漁旗師傅聊起大漁旗歷史與工藝，顛覆我們原以為傳統工藝老師傅的既定印象。關於漁旗文化，高雄在地人知之甚少，多半是造船廠附近的居民才知相關淵源，然而大漁旗是高雄港重要文化之一

旗山蕉城文化復興 相遇美好如若初見

關於旗山，每每聯想起的總是香蕉王國，這是最為人熟知的旗山印象。當多數城市馬不停蹄地開發與建設，在地人卻慶幸著旗山沒有跟上西部發展，旗山老街是全台保留最完整的歷史建築生活街區，中寮山自然生態觀察區是低海拔山區野生動物僅存的良好棲息地。

寶可夢世界冠軍吳比和高雄自來熟

說起話來搞笑、無厘頭，對人無比熱情的吳比，對於喜歡的事情卻會異常專注的投入，有著超乎同齡孩子的視野和成熟，年僅10歲就代表台灣勇奪「2019寶可夢世界錦標賽」（2019 Pokémon World Championships）電玩遊戲部門（Pokémon VGC）兒童組（Junior）冠軍。

舊警舍變身 一卡皮箱搬進老青共居住宅

高雄市政府都發局選定前金區閒置的舊警察宿舍，整建變身為「老青共居」的社會住宅，預定今年5月完工後，辦理公告招租，所在之處不但交通便捷、生活機能良好，而且室內設備俱全，屆時只要一卡皮箱就可以輕鬆入住！

蔚藍天空下的五顏六色點綴 後驛商圈雨傘街

紅色、藍色、橙色、綠色、粉色，畫著圖案的雨傘乘著微風在天空搖晃著，襯著高雄的冬季藍天，宛如葡萄牙阿格達(Agueda)小鎮，讓後驛商圈化身成童話世界般，一來到安寧街就捨不得移開視線。

火鶴花 惡地上的綠金

高雄內門除了總舖師、宋江陣廣為人知，還有「火鶴花」並列為內門三寶之一。全台火鶴花年產值高達兩億元，其中以內門為最大宗，更一舉打進日本、澳門等地外銷通路，近年名列台灣外銷十大花卉之一，被譽為內門惡地上的綠金，可說是台灣的外銷奇蹟。

鯉躍龍門 「鯨」躍愛河

出海賞鯨，望見水面隱隱波動，一頭鯨魚瞬間一躍而起的美麗姿態，令人震撼，現在只要走一趟愛河，你也可以親身感受！

一元復始 2020新氣象

1代表開始、創新，有領頭羊的意思，更有回歸重新的意味，2020年第一期的《樂高雄》，期許帶著大家用不同的視角，再次認識高雄，這也與本次的主題有關。

元蹄、炸魚傳統古早味 變身湯品最暖胃

MLD台鋁晶綺盛宴是高雄頗具人氣的宴會餐廳，負責研發菜色的主廚方緯翔有著滿腹創意發想，這次他分享如何把常見的年節圍爐菜再利用，端出兩道湯品延續年節歡樂氣氛，美味再提升。

烏魚子、草蝦澎派海味 簡單料理更清爽

過年餐桌上絕對少不了澎派海味，H2O水京棧國際酒店京悦軒主廚周黃建文端出烏魚子及大草蝦示範菜，簡單幾個步驟不僅能減少冰箱囤積，更能讓大家輕鬆吃、吃輕爽！

油飯、干貝混搭風 創意翻轉新味蕾

誰說年節剩餘的菜餚跟食材只能用中式料理呈現，新的一年別被傳統拘束，讓和逸飯店主廚黃鈺城露一手，帶著大家翻轉傳統味道，年菜不浪費再變身，用西餐手法這樣吃也行！

熱門新聞

鯉躍龍門 「鯨」躍愛河

元蹄、炸魚傳統古早味 變身湯品最暖胃

烏魚子、草蝦澎派海味 簡單料理更清爽

旗山蕉城文化復興 相遇美好如若初見

油飯、干貝混搭風 創意翻轉新味蕾

舊警舍變身 一卡皮箱搬進老青共居住宅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。