寶可夢世界冠軍吳比和高雄自來熟

【文/陳筱君、 攝影/陳晉生、黃敬文】

說起話來搞笑、無厘頭，對人無比熱情的吳比，對於喜歡的事情卻會異常專注的投入，有著超乎同齡孩子的視野和成熟，年僅10歲就代表台灣勇奪「2019寶可夢世界錦標賽」（2019 Pokémon World Championships）電玩遊戲部門（Pokémon VGC）兒童組（Junior）冠軍，為了讓台灣被更多人看見，在美國比賽期間全程都披著國旗，這樣的愛國心感動了許多國人，也因此獲邀為去年光輝十月的高雄觀光代言人，也在高雄星光大道留下手印。

被哥哥吳震笑說天生就是「自來熟」的吳比，對於高雄人的熱情印象深刻，「他們都跟我一樣『自來熟』，不論是帶我去愛河、壽山動物園或在星光大道蓋手印碰到的人，都一下子就像好朋友一樣。」

吳比不只自來熟，還天生愛搞怪，說到最想推薦的高雄景點，也有著出乎意料的回答，「看鱷魚。」吳比興奮地跟我們分享走訪高雄壽山動物園的點點滴滴，還用生動表情、手舞足蹈地比畫出鱷魚的大小，「鱷魚貝比超可愛的呀！」原來他非常喜歡一般小朋友敬而遠之的爬蟲類或是會爬行的大型動物，有機會和這些動物近距離接觸，都會讓他特別開心，這也透露出吳比藝高人膽大的個性。

吳比在高雄星光大道留下了紀念手印。 （攝影／新聞局黃敬文） 平常心面對每場比賽

這樣的個性也讓吳比在進入寶可夢的世界後，短短幾年就成為頂尖選手，但吳比也有著超乎同齡的成熟，「我怕自己過於自我膨脹，用俯視的態度看著別人，這樣人緣會變很差。」所以他以平常心面對每場比賽，也不看自己獲勝的相關報導。

在獲得世界冠軍的這條路上，媽媽羅茵如的支持及哥哥吳震的鼓勵和指導，是吳比寶可夢生涯中最重要的支柱。然而，問到如何讓孩子在打電動和功課之間找到平衡，羅茵如語出驚人地表示：「沒有平衡呀！其實吳比的功課爛爆了，但他是個很有愛的孩子。」

她透露幾乎每次都是班上最後一名的吳比，有一次拿了倒數第二名，當大家都為他的進步開心時，他反而擔心起最後一名的孩子回家會被責備，「考幾分都不是重點，重點是懂了沒有。」所以羅茵如從不在乎孩子在班上的名次，她唯一的要求就是一定要「誠實」。

媽媽羅茵如和哥哥吳震是吳比寶可夢冠軍之路最大的後盾。 （攝影／陳晉生） 父母「放手」造就世界冠軍

在羅茵如眼中，吳比是個自主性很高的孩子，「你無法強迫他去學他沒有興趣的事情，但是只要他想做的，就會專注地去完成。」例如為了出國參加寶可夢比賽時，能聽懂別人說什麼，原本連26個英文字母都背不齊全的吳比，在家教的協助之下，英文能力突飛猛進。

羅茵如認為父母要學著「放手」，順著每個孩子在不同領域的天賦，讓孩子長成他們的樣子，過快樂的生活，這也是吳比小小年紀就奪得世界冠軍很主要的因素之一。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.01】