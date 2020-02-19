新科技演繹百年歷史 歡迎探險見城館

【文/陳婷芳、攝影/曾信耀】

AR加VR加上光雕投影，透過虛擬實境還原歷史，新科技再造歷史現場就在眼前！見城館是全台首座跨域科技互動展示館，跨越古今的3D互動實感體驗，只要8分鐘就能遊歷舊城千年史！

見城館前身為眷村文化館。 （攝影/曾信耀） 左營舊城虛擬實境

高雄有史以來最大規模的「再造歷史現場—左營舊城建城計畫」，正如火如荼進行中，等待建城之前，先來見城！跟著導覽人員，透過AR設備，來舊城尋寶。日治時期拆除西門所留下的基座與城蹟，AR掃描立即重現西門完整建造，出土的破損食器被修復原貌，就連清朝「索大老爺德政碑」上文字也無所遁形，新科技令人嘆為觀止。

座落左營蓮池潭畔的見城館，是全台首座跨域科技互動展示館，提供全新方法看見舊城，將歷史場景與光雕動態模型緊密結合，以50組垂直升降機構，8分鐘展演三百年鳳山雙城記，聲光演繹舊城風華，巧妙運用虛擬實境科技，打造19支動畫串連大事記年表，讓人身歷其境重回歷史場域。

互動裝置探索樂趣

AR科技讓你身歷其境，體驗時空變換的劇情與樂趣。 （攝影/曾信耀） 全館展區有「城在臺灣」、「舊城尋寶」、「鳳山縣城的演變」、「穿越時空見城」、「時代流轉中的鳳山縣城」、「文獻舊城」、「映像舊城」、「我們的舊城」，呈現令人耳目一新的動態影像，並且增設先進、有趣的互動體驗裝置。AR帶領穿越時空，尋找黃色金幣標出每個位置，自己去探索發現更多的樂趣；觀賞「震洋：夕陽西落之時」VR影片時，前所未有的沉浸體驗帶你漫遊左營歷史場景，走到戶外還有左營東門的時光潛望鏡，透過實境氛圍營造，體驗舊城東門一帶從清朝到現在的演變。

「流轉中的鳳山縣城」，透過VR科技裝置體驗，穿梭雙城古道，訴說鳳山雙城百年來的分與合。 （攝影/曾信耀） 見城館前身為眷村文化館，早期曾是海光三村的診療室與海勝里里民活動中心，周圍眷村生活氣息濃厚，高雄市立歷史博物館公共服務部代理主任郝元圓表示，見城館位置就在城牆裡面，從這裡來走讀舊城的古往今來別具意義。見城館建築外觀特別融入方塊設計，呈現石牆、磚牆的城牆概念，入口處的步道與椅子也使用咕咾石與莿竹，巧妙地將莿竹城、土城、磚石城三階段的鳳山舊城進化史結合在地景裡。

想要深度體驗舊城，也可以報名參加見城學堂，左營舊城古厝探尋、探索九曲迷魂巷，走進巷弄，一覽這些古老迷人的傳統建築。

見城館

地址：高雄市左營區龜山巷157-2號

電話：（07）588-8398

時間：11：00～17：00、週六日10：00～18：00，週一休館

票價：特展參觀票49元

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.01】