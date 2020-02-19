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油飯、干貝混搭風 創意翻轉新味蕾

聯合新聞網 / Takao樂高雄
油飯、干貝，早午餐也能好好享用。 （攝影／Cater）
油飯、干貝，早午餐也能好好享用。 （攝影／Cater）

【文/Ruby、攝影/Cater】

　　誰說年節剩餘的菜餚跟食材只能用中式料理呈現，新的一年別被傳統拘束，讓和逸飯店主廚黃鈺城露一手，帶著大家翻轉傳統味道，年菜不浪費再變身，用西餐手法這樣吃也行！

黃鈺城談年味：有魚就是好兆頭

　　「我們家過年一定要吃魚，不管是鱸魚、石斑魚還是黃魚都可以，我媽媽一定就是清蒸、紅燒、煎煮都會做，大概是魚代表著年年有餘、年年有盈餘的意思，久而久之這樣的印象，就刻印在腦海裡，要有魚才有過年的感覺。」來自苗栗的主廚黃玉城，曾經待過台北，最後與妻子落腳高雄，問起客家庄的年節印象，他倒是不覺得有什麼特殊，反而感念起媽媽做菜的辛苦。

主廚出列：和逸飯店主廚／黃鈺城。 （攝影／Cater）
主廚出列：和逸飯店主廚／黃鈺城。 （攝影／Cater）
　　黃玉城笑說，以前不懂事，嫌棄媽媽煮飯不好吃或太家常，自己當了廚師後，才發現替家人煮飯是一件辛苦的事情，光是採購、備料等前置作業就得花許多時間，還要考量誰愛吃什麼、不愛吃什麼。

　　現在過節他不只鼓勵大家可以帶媽媽外出用餐、減少負擔；就算在家煮飯，他也會跟媽媽擠在廚房裡，當幫手幫忙準備食材，享受與媽媽共同料理的時光。

走進主廚的廚房：油飯、干貝，早午餐也能好好享用

　　黃鈺城說，過完年後大家都睡得晚，因此以早午餐為發想，將年菜最常出現的油飯或米糕使用西餐手法，以燉飯的形態出現，換個口味更有趣；干貝也是年節會採買的食材，很適合跟炒蛋一起拿來做成豐盛的早午餐。

　　除了干貝，有時家裡也會有新鮮鮑魚，亦可使用干貝食譜的作法，要注意新鮮帶殼鮑魚需要清潔乾淨；若是罐裝鮑魚建議切片後與香菇片共同拌炒。

＊示範食材皆可在超市、一般市場購得，每份示範料理約為3～4人份。

台式奶香油飯 （攝影／Cater）
台式奶香油飯 （攝影／Cater）
台式奶香油飯

食材：橄欖油30g、洋蔥30g、油飯200g、液態鮮奶油100ml、鹽少許

（攝影／Cater）
（攝影／Cater）
Step 1. 洋蔥洗淨切碎末，開火起油鍋後放洋蔥末翻炒至金黃色。

（攝影／Cater）
（攝影／Cater）
Step 2. 將年菜剩餘的冷藏油飯放入油鍋中，繼續均勻弄散、翻炒。

TIPS：油飯冷藏後結構會變得鬆散，復熱後黏度反而會增加並且出油，因此建議料理前先讓油飯冷藏一晚。

（攝影／Cater）
（攝影／Cater）
Step 3. 鍋內倒入液態鮮奶油，以拌炒動作讓油飯均勻吸附後以小火收汁。

（攝影／Cater）
（攝影／Cater）
Step 4. 等到鍋內醬汁略少後即可盛盤，並用綠色蔬果點綴增加視覺美感。

干貝法式野菇炒蛋 （攝影／Cater）
干貝法式野菇炒蛋 （攝影／Cater）
干貝法式野菇炒蛋

食材：干貝2顆、橄欖油20g、固態奶油30g、洋蔥末30g、生香菇60g、液態鮮奶油50ml、雞蛋5顆、牛蕃茄3片、鹽少許

（攝影／Cater）
（攝影／Cater）
step 1. 將干貝撒上些許鹽或黑胡椒靜置；生香菇洗淨後切片、雞蛋去殼打蛋液並加入液態鮮奶油備用。

TIPS：干貝退冰勿沖水，建議可放到冷藏退冰即可。

（攝影／Cater）
（攝影／Cater）
step 2. 開火起油鍋先略煎牛番茄片後盛盤鋪底；另放入固態奶油開火融化，加入洋蔥末、香菇片拌炒，直至香菇表面均勻沾附奶油。

（攝影／Cater）
（攝影／Cater）
Step 3. 同鍋加入備用的混合蛋液，下鍋後並快速攪拌，炒出略為稠狀的蛋花感，約7分熟後即可先關火，將炒蛋鋪於番茄片上。

（攝影／Cater）
（攝影／Cater）
Step 4. 另起一油鍋，將干貝煎至兩面金黃色即可，最後放於炒蛋上即可完成。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.01】

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