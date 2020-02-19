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烏魚子、草蝦澎派海味 簡單料理更清爽

聯合新聞網 / Takao樂高雄
烏魚子、草蝦，清爽上桌。 （攝影／潘自強）
烏魚子、草蝦，清爽上桌。 （攝影／潘自強）

【文/蘇銳、攝影/潘自強】

　　過年餐桌上絕對少不了澎派海味，H2O水京棧國際酒店京悦軒主廚周黃建文端出烏魚子及大草蝦示範菜，簡單幾個步驟不僅能減少冰箱囤積，更能讓大家輕鬆吃、吃輕爽！

周黃建文談年味：海鮮滿桌

　　「以前烏魚子、烏魚膘很常見，我們還會自己做烏魚子，每次過年冰箱一打開，裡頭幾乎都是烏魚子。」這段話從周黃建文嘴裡講出，別人聽起來豪氣奢華，卻是他們家的日常風景，就連現在很稀有、吃起來像豆腐般軟嫩的烏魚膘，也只是家裡做蛋花湯的配料，果然具有海港人的豪氣。

主廚出列：主廚出列：H2O水京棧國際酒店京悦軒主廚／周黃建文。 （攝影／潘自強）
主廚出列：主廚出列：H2O水京棧國際酒店京悦軒主廚／周黃建文。 （攝影／潘自強）
　　小時候住在紅毛港，周黃建文談起小時候年節餐桌，有著說也說不完的海鮮經。因父親身兼總舖師及船員，加上地利之便，常常能拿到許多海鮮魚獲，在他們家過年，除了烏魚子，還有各式各樣的海鮮，無論煮成火鍋還是清蒸、紅燒等料理方式，港口人的年節滋味，絕對脫離不了海味。

　　雖然從事廚師工作曾被父親阻攔，但周黃建文不只傳承父親的好手藝，更走出了自己一片天地，至今他對父親的台式炒米粉仍情有獨鍾，有空就回家品嘗父親的料理，對廚師來說，年節雖是團圓，往往也是最忙碌的期間，他笑著說：「團圓不一定要在過年，有空回家陪家人就是最好的節日。」

走進主廚的廚房：烏魚子、草蝦，清爽上桌

　　過年期間家裡會準備烏魚子或採購草蝦、大蝦等食材備用，海鮮買太多不宜放太久，年節後想吃個簡單清爽的料理，周黃建文建議不妨利用剩下的烏魚子跟草蝦，製作幾道不油膩的菜色。

＊示範食材皆可在超市、一般市場購得，每份示範料理約為3～4人份。

烏魚子炒飯 （攝影／潘自強）
烏魚子炒飯 （攝影／潘自強）
烏魚子炒飯

食材：白飯300g、烏魚子70g、生菜絲50g、雞蛋1顆、韭黃10g、青蔥2根

（攝影／潘自強）
（攝影／潘自強）
Step 1. 將雞蛋打勻、蔥切花備用；烏魚子用少許米酒稍微浸泡後去膜，取其中20g烏魚子磨碎，其餘切塊備用。

TIPS：烏魚子表面會有一層白色的膜，若無去除則會影響口感及帶著些許腥味。

（攝影／潘自強）
（攝影／潘自強）
Step 2. 起鍋熱油，倒入蛋液及白飯後，開始不斷翻炒至鬆散。

（攝影／潘自強）
（攝影／潘自強）
Step 3.同一鍋加入韭黃、蔥花、生菜絲繼續拌炒。

（攝影／潘自強）
（攝影／潘自強）
Step 4. 最後加入烏魚子末翻炒均勻，起鍋盛盤後可灑上一點烏魚子碎末裝飾，亦可增添香氣。

泡菜鮮蝦捲 （攝影／潘自強）
泡菜鮮蝦捲 （攝影／潘自強）
泡菜鮮蝦捲

食材：虎紋蛋皮2張、海苔2片、黃金泡菜220g、美乃滋40g、小黃瓜1條、草蝦 2隻

（攝影／潘自強）
（攝影／潘自強）
step 1. 將草蝦稍微清洗，放入熱水中燙熟後剝殼；小黃瓜切適當大小。

TIPS：白蘿蔔也可用電鍋蒸熟燜透，節省瓦斯更快速。

（攝影／潘自強）
（攝影／潘自強）
step 2. 依序將蛋皮、海苔鋪底，並加入適當份量的泡菜。

TIPS：放置泡菜時請特別注意醬汁，若加入太多醬汁會讓鮮蝦捲太過濕潤而影響口感。

（攝影／潘自強）
（攝影／潘自強）
Step 3. 放上小黃瓜後，擠上些許的美乃滋添加甜度及滑順口感。

（攝影／潘自強）
（攝影／潘自強）
Step 4. 最後放上整尾草蝦，並將蛋皮捲起、整型，對切即可完成。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.01】

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