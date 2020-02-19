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元蹄、炸魚傳統古早味 變身湯品最暖胃

聯合新聞網 / Takao樂高雄
豬腳、炸魚變身湯品更暖心。 （攝影／Cater）
豬腳、炸魚變身湯品更暖心。 （攝影／Cater）

【文/宇翎 、攝影/Cater】

　　MLD台鋁晶綺盛宴是高雄頗具人氣的宴會餐廳，負責研發菜色的主廚方緯翔有著滿腹創意發想，這次他分享如何把常見的年節圍爐菜再利用，端出兩道湯品延續年節歡樂氣氛，美味再提升。

主廚出列：晶綺盛宴宴會廳主廚／方緯翔。 (攝影／Cater）
主廚出列：晶綺盛宴宴會廳主廚／方緯翔。 (攝影／Cater）
方緯翔談年味：最愛米粉湯

　　「過年時我最喜歡米粉湯，湯鮮味美，都要吃個好幾碗，媽媽的米粉湯會加中芹，這是我最喜歡的味道。芹菜的香氣味道很獨特，要是少了這一味，我覺得米粉湯就不完整了。」

　　方緯翔談及過年時熟悉的年味，本來專注在料理的神情忽然放鬆下來，大夥彷彿跟著他回到小時候的餐桌記憶，但他話鋒一轉、神情又開始專注起來：「芹菜是營養價值很高的蔬菜，無論是葉子還是莖都能吃，我常使用中芹入菜，也常告訴客人芹菜的好。」

　　言談之中，略略能見方緯翔對於客人的細心及關心，哪怕是客人較少接觸的芹菜，也不厭其煩地講解著，這份心意也體現在菜單料理上，例如炸石斑魚，他擔心客人不好夾取，先在魚身上劃刀，方便入味也體貼客人。去年他在Artisan Festival第七屆韓國國際技能人廚藝大賽奪下金牌，廚藝更上層樓。做菜不只是技藝上的展現，入口的滋味串起回憶，或許更是料理人追求的極致。

富貴雜菜燒肉煲。 （攝影／Cater）
富貴雜菜燒肉煲。 （攝影／Cater）
走進主廚的廚房：豬腳、炸魚變身湯品更暖心

　　方緯翔表示，豬腳是過年桌上常見的菜色，炸魚則是拜拜祭祀常見，也是一般家庭覺得困擾，不知道如何做變化的料理。年前大魚大肉，年後大家總想來點清爽或暖胃的湯品，這兩道都很適合製作成煲類或火鍋湯品。

＊示範食材皆可在超市、一般市場購得，每份示範料理約為3～4人份。

富貴雜菜燒肉煲

食材：元蹄約800g（年菜剩餘）、白蘿蔔200g、高麗菜150g、鴨肉丸10粒、雞蛋1顆、高湯500ml、扁魚15g、開陽蝦米50g、黑醋少許、辣豆瓣醬少許、醬油少許、香菜少許。

（攝影／Cater）
（攝影／Cater）
Step 1. 打蛋花、手剝高麗菜片備用；將白蘿蔔切片、年菜剩餘的元蹄豬腳，分開蒸熱備用。

（攝影／Cater）
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Step 2. 熱鍋下油爆香扁魚、開陽蝦米後，添加辣豆瓣醬少許、醬油少許調味。

（攝影／Cater）
（攝影／Cater）
Step 3. 同鍋加入高湯、高麗菜、鴨肉丸煮製成什錦菜底，用小火煨煮至軟爛；起鍋前加入黑醋調味後盛盤。

TIPS：冬季高麗菜及白菜的甜度飽滿都適合作為菜底，特別是高麗菜，經久煮後仍保留口感，更適合小火煨煮的料理方式。

（攝影／Cater）
（攝影／Cater）
Step 4. 將蒸熱的元蹄、白蘿蔔片鋪於什錦菜底上。

（攝影／Cater）
（攝影／Cater）
Step 5. 另起油鍋，取濾網將蛋花濾下油鍋後製成炸蛋酥。

TIPS：炸蛋酥時建議用大火，逼出油脂讓蛋酥更為爽口不油膩。

（攝影／Cater）
（攝影／Cater）
Step 6. 蛋酥炸至金黃後迅速撈起，將蛋酥放至元蹄上方、並用香菜點綴即可完成。

沙茶風味海斑鍋。 （攝影／Cater）
沙茶風味海斑鍋。 （攝影／Cater）
沙茶風味海斑鍋

食材：剩餘炸石斑1尾、白蘿蔔200g、白蝦8尾、火腿肉片隨意、火鍋料隨意、豆皮1塊、中芹1把、高湯1500ml、扁魚少許、蒜末少許、洋蔥末少許

step 1. 將白蘿蔔切塊後用部分高湯煮熟。

TIPS：白蘿蔔也可用電鍋蒸熟燜透，節省瓦斯更快速。

（攝影／Cater）
（攝影／Cater）
step 2. 起油鍋爆香蒜末、洋蔥末、扁魚、火腿肉片，並加入沙茶調味。

（攝影／Cater）
（攝影／Cater）
Step 3. 將白蘿蔔及煮好的高湯倒入爆香油鍋中，烹煮出香氣。

（攝影／Cater）
（攝影／Cater）
Step 4. 取一砂鍋將海鮮料、火鍋料、蔬菜及剩餘的炸石斑魚放入並擺盤。

（攝影／Cater）
（攝影／Cater）
Step 5. 將高湯倒入砂鍋中約八分滿，並整鍋放在瓦斯爐上，開火將配菜煮熟後便可完成。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.01】

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