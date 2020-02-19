一元復始 2020新氣象

1代表開始、創新，有領頭羊的意思，更有回歸重新的意味，2020年第一期的《樂高雄》，期許帶著大家用不同的視角，再次認識高雄，這也與本次的主題有關。

美味新變化：因應農曆春節，本期封面主題有請飯店主廚秀廚藝，有別於年菜示範料理，考量到年後家中會有不少剩餘年貨食材，特別請主廚幫忙設計六道佳餚，教大家如何能讓這些食材創意再變化。

高雄新藝術：SudioKCA環境裝置藝術家柯杰生Jason Klimoski與張碩芬Lesley Chang打造的鯨魚環保裝置藝術誕生愛河畔，這座以同實體等比例尺寸創作的藍鯨，使用市民從海灘與河流蒐集的15噸廢棄塑膠垃圾為組裝材料，將垃圾重新變化成藝術品，再次提醒大家對環境的關懷；後驛商圈為高雄舊商圈，近來的天際線有了新變化，綻開的雨傘繽紛亮麗懸掛在空中，讓平凡無奇的街道有了新生命。

老屋新變身：高雄市政府都發局將閒置的舊警察宿舍，進行整建變身為「老青共居」的社會住宅，只要一卡皮箱就可以輕鬆入住，是重新也是開始；左營見城館內部使用AR+VR及光雕投影，透過虛擬實境還原歷史，新科技再造歷史現場，其前身為眷村文化館，用建築外觀及地景設計結合鳳山舊城進化史，極具創意。

產業新活力：地圖遊高雄來到旗山小鎮，老歷史、老產業、老建築卻有年輕人回鄉接手，跟著帶路人品味旗山蕉城之美；職人大賞介紹漁旗印染文化，年輕的漁旗師傅口中的大漁旗歷史與工藝，重新找回高雄式微的重要資產。

除了「舊」翻「新」外，名人堂介紹了高雄觀光代言人「吳比」，這位拿下寶可夢世界冠軍的小弟，透過他的眼光來看高雄；以及最應景的在地時令內門火鶴花，喜氣洋洋的大紅色最是年節美花。

最後想跟大家說說志工的故事。當年輕人使用APP叫餐外送服務時，高雄有一群獨居老人或行動不便的老人家，仍需要志工幫忙送餐才能好好吃飯，為此社會局長青中心長期招募志工協助，無論是動動手轉發招募消息或實際參與，有你的幫忙必定會讓高雄更溫暖。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.01】