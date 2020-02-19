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鯉躍龍門 「鯨」躍愛河

聯合新聞網 / Takao樂高雄
愛之鯨游進愛河了。 （攝影／Cater）
愛之鯨游進愛河了。 （攝影／Cater）

【文/阿潘、攝影/Cater】

　　出海賞鯨，望見水面隱隱波動，一頭鯨魚瞬間一躍而起的美麗姿態，令人震撼，現在只要走一趟愛河，你也可以親身感受！

史上最大鯨魚環保裝置藝術

　　等了近7個星期，史上最大的鯨魚環保裝置藝術終於正式在高雄愛河揭幕。繼2018年比利時的the Bruges Whale後，鯨魚雕塑計畫移師高雄，由SudioKCA環境裝置藝術家柯杰生Jason Klimoski與張碩芬Lesley Chang打造該計畫推動以來最大的裝置藝術。這條同實體等比例尺寸的藍鯨，使用高雄市民從海灘與河流蒐集的15噸廢棄塑膠垃圾作為組裝材料，高度達七層樓、總重約50公噸。

環境裝置藝術家Jason Klimoski與Lesley Chang，以約7個星期的時間打造鯨魚騰躍愛河的美麗姿態。 （攝影／Cater）
環境裝置藝術家Jason Klimoski與Lesley Chang，以約7個星期的時間打造鯨魚騰躍愛河的美麗姿態。 （攝影／Cater）
　　躍出愛河水面14公尺的「愛河．愛之鯨」，不僅為高雄天際添上一筆優雅動人的線條，也希望藉此喚起人們對塑膠製品使用與丟棄的省思，透過海洋最大的哺乳動物呈現，凸顯海洋汙染的嚴重性。市長韓國瑜表示，台灣資源回收效率僅次於德國，高居世界第二，「愛河．愛之鯨」的展出提醒大家愛護地球、落實環境保護，強調人與環境和諧相處的重要性。

愛之鯨是高雄市民從海灘與河流蒐集的15噸廢棄塑膠垃圾組裝成型。 （攝影／Cater）
愛之鯨是高雄市民從海灘與河流蒐集的15噸廢棄塑膠垃圾組裝成型。 （攝影／Cater）
2020高雄燈會最吸睛地標

　　「愛河．愛之鯨」矗立於高雄愛河七賢橋南面（立德棒球場前），展期自即日起至3月31日，結合2020高雄燈會藝術節，歡迎海內外觀光客共襄盛舉，一起來拍照、打卡留念。觀光局表示，2020高雄燈會以「雙春迎金．愛高雄」為主題，有七大主題燈區、開幕活動、國際級表演團體展演、街頭藝人表演及創意藝術燈飾等，並以生肖年「鼠」為概念，營造童趣、歡樂、幸福的節慶氛圍。

　　本次展期結束後，愛之鯨預計移往旗津，繼續讓世界看見高雄海洋與環保的精神，透過裝置藝術作品，欣賞高雄之美。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2020年No.01】

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