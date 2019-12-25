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愛河星光大道「手」護高雄

2019-12-25 09:52Takao樂高雄

【文/Winnie、圖片提供/高雄市政府新聞局】

　　美國有好萊塢星光大道，香港有尖沙咀星光大道，現在高雄也有專屬港都的星光大道！愛河手印星光大道甫於十一月底正式啟用，眾星手護高雄星光熠熠，為愛河增添浪漫風韻。

高雄愛河星光大道啟用亮相。 （照片提供/高雄市政府新聞局）
高雄愛河星光大道啟用亮相。 （照片提供/高雄市政府新聞局）
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追星漫步愛河畔

　　延續「甄愛高雄群星會」星光閃閃的印記，高雄市政府在愛河畔打造名人手印星光大道，在全台獨領風騷，也為高雄帶來一波城市行銷的最新亮點。

亞洲影后、金馬終身成就獎得主甄珍為愛河星光大道帶來耀眼星光。 （照片提供/高雄市...
亞洲影后、金馬終身成就獎得主甄珍為愛河星光大道帶來耀眼星光。 （照片提供/高雄市政府新聞局）
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　　高雄星光大道位於河東路、五福路旁的愛河畔，50雙名人手印，包含亞洲影后暨金馬終身成就獎得主甄珍、金鐘獎終身成就獎得主張小燕、金馬終身成就獎得主王童、金鐘獎戲劇節目男主角獎得主藍正龍、新生代女演員王淨、吳可熙，及導演李行、朱延平等知名影人，名模林志玲夫婿、日本「放浪兄弟」團員AKIRA也在其中，還有國寶級舞蹈家李彩娥、寶可夢電競賽世界冠軍吳比、桌球名將莊智淵、高雄氣爆傷者「羊角姐妹」陳姿予和林黛甄等各領域傑出人士，都留下珍貴手印。

副市長葉匡時與甄珍、吳比眾人開心合影。 （照片提供/高雄市政府新聞局）
副市長葉匡時與甄珍、吳比眾人開心合影。 （照片提供/高雄市政府新聞局）
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做公益 散播愛

　　啟用儀式，由副市長葉匡時率市府團隊、影后甄珍及高雄市觀光局十月代言人、寶可夢世界冠軍吳比眾人共同拉下綵帶，正式宣布高雄星光大道與大家見面，一行人循著星光大道，漫遊愛河畔。

高雄星光大道位於河東路、五福路旁的愛河畔，全長約300公尺。 （照片提供/高雄市...
高雄星光大道位於河東路、五福路旁的愛河畔，全長約300公尺。 （照片提供/高雄市政府新聞局）
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　　葉匡時指出，高雄是個充滿愛與歡樂的城市，浪漫充滿美景，星光大道結合愛河水岸景觀，展現港都風情；他特別感謝甄珍女士，從群星會開始，就號召許多明星投身公益活動，半年之內已陸續慰訪高雄無障礙之家、長青中心和鳳山早療中心，行善不遺餘力。

副市長葉匡時也有追星魂。 （照片提供/高雄市政府新聞局）
副市長葉匡時也有追星魂。 （照片提供/高雄市政府新聞局）
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　　結合民間資源舉辦的「甄愛高雄群星會」活動，不僅行銷高雄，也象徵市府對影視產業的尊重與支持的用心，更藉由藝人的善心義舉所募得新台幣410萬元捐給高雄市政府社會局成立專戶，提供貧困失依的孩子慰助。準備迎接2020倒數之際，不只有高雄跨年晚會眾星雲集，還可以提前來愛河感受星光燦爛。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.12】

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Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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