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歲末啟動追光季 不廢搖滾一起免「廢」收聽

2019-12-25 09:52Takao樂高雄

法國巴黎藝術家Moetu Batlle和David Passegand設計Ano...
法國巴黎藝術家Moetu Batlle和David Passegand設計Anooki，在中央公園成為打卡最夯的「亮」點。 （照片提供/高雄市政府新聞局）
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【文/YFUNG 圖片提供/高雄市政府新聞局、高雄市政府經發局、M.ZONE大港自造特區】

　　點亮高雄、閃耀歲末，高雄熱鬧不停歇，先有「大港自造節」打頭陣，緊接著為期一個月的「2019LOVE高雄追光季」也點燈了，還有「不廢搖滾嘉年華」在哈瑪星活力開唱，快來衝一波，high翻2019到最後一刻！

追光季暨不廢搖滾記者會。 （照片提供/高雄市政府新聞局）
追光季暨不廢搖滾記者會。 （照片提供/高雄市政府新聞局）
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全台最大光的耶誕樹 就在2019LOVE高雄追光季

　　不必追極光，高雄就有追光季，整整一個月的燈光秀讓你幸福到跨年！「2019LOVE高雄追光季」在萬眾矚目之下，12月6日在中央公園盛大點燈，由法國巴黎藝術家Moetu Batlle和David Passegand設計，以LOVE高雄為意象的主燈「Anooki X光之耶誕樹」，是全臺唯一以互動科技、時尚藝術節結合商圈購物的跨界耶誕活動。

「CHILL ZONE」由創作者設計的月光鞦韆，讓小朋友們玩得超開心。 （照片提...
「CHILL ZONE」由創作者設計的月光鞦韆，讓小朋友們玩得超開心。 （照片提供/高雄市政府新聞局）
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「海・光・空間」身在其中，感受光影重疊的奇幻想像。 （照片提供/高雄市政府經發局...
「海・光・空間」身在其中，感受光影重疊的奇幻想像。 （照片提供/高雄市政府經發局）
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　　巴黎藝術家創作Anooki首度來台，兩座高達5公尺的氣球裝置藝術化身為來自北極、南極的男孩女孩，以環遊世界提倡關注南、北極融化的環境議題，結合全臺最高120公尺直透天際光的耶誕樹，不僅傳達環保永續的意涵，在光之耶誕樹下親吻，如同在槲寄生下接吻一樣，充滿浪漫與祝福的愛情氛圍。

　　追光季活動期間跨越耶誕節及跨年，展期自即日起至2020年1月5日，結合5組設計藝術團隊、3名音樂創作者、4式燈光秀及8區裝置燈區，將創造全城最星光璀璨的追光樂園。

「一畝光蔭」雷射光秀就在陪伴中央公園的老榕樹下，目眩神迷。 （照片提供/高雄市政...
「一畝光蔭」雷射光秀就在陪伴中央公園的老榕樹下，目眩神迷。 （照片提供/高雄市政府經發局）
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大港自造節、不廢搖滾音樂嘉年華 永續環保一起來

　　環保與音樂節的結合在國際間行之有年，永續生活不只是個潮流，也是生活態度。高雄市政府觀光局歲末舉辦「不廢搖滾音樂嘉年華」，融入城市美學的地方創生藝術品，傳統文化濃厚的門神和祈福燈令人嘖嘖稱奇，在不廢人生的這場盛宴由搖滾女王楊乃文、娃娃魏如萱、小球莊鵑瑛、創作歌手陳零九、薄荷綠工廠等新生代樂團以及日韓星馬國際樂團輪番上陣演出，同時還結合環保概念，打造限定的「廢遇青市集」及以流浪動物為主角的「不塑膠舞台」。

　　另外，今年已邁入第三屆的「大港自造節」同樣獲得迴響熱烈，多達180家攤位登記參展，在M. ZONE大港自造特區之外，主辦單位更擴大活動範圍在瀨南街封街，宛如鹽埕區街頭最maker的創意嘉年華會，自造者空間、自造市集、自造者樂園、自造學校、Maker Show等五大展演主題寓教於樂，最特別的是高雄市教育局所規劃的「自造學校」，配合108課綱所設計的多元教育學習互動區，帶來活潑生動的親子創造實作樂趣。

親子共同體驗遊戲樂趣。 （照片提供/M.ZONE大港自造特區）
親子共同體驗遊戲樂趣。 （照片提供/M.ZONE大港自造特區）
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　　2019壓軸登場的「大港自造節」、「不廢搖滾音樂嘉年華」、「LOVE高雄追光季」豐富好玩，讓你度過精采的12月！

• 2019LOVE高雄追光季詳情請見活動訊息連結 https://lin.ee/ylWB4wx 或上高雄市政府經濟發展局臉書粉絲專頁 https://reurl.cc/Gkjnoy 查詢。）

• 2019高雄不廢搖滾嘉年華詳情請搜尋「點亮哈瑪星：不廢搖滾嘉年華」臉書或官網 https://wowtaiwan.wixsite.com/recycletcep查詢。）

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.12】

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Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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