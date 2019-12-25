用垃圾「塑」造環保藝術裝置 愛河「鯨」奇亮相

【文/YFUNG、圖片提供/高雄市政府新聞局、新象活動推展中心】

這不是白鯨傳奇，而是游進高雄的「愛河．愛之鯨」，以海洋垃圾塑膠為創作的另類藝術裝置，將在明年高雄燈會藝術節登場亮相。

由高雄市政府指導、新象活動推展中心主辦，紐約StudioKCA原創、瀚亞建築師事務所協辦，愛河．愛之鯨將於2020年1月21日游進高雄。 （照片提供/高雄市政府新聞局） 分享 facebook 量身打造的生態藝術裝置

近年海洋垃圾已成為環保議題最迫切的關注焦點之一，高雄參與國際海洋環境運動，同步不缺席。美國知名建築設計團隊「StudioKCA」繼比利時、荷蘭後，首度移師高雄發動「愛河‧愛之鯨」計畫，打造一座伸出水面15公尺的巨型座頭鯨環保裝置藝術，在明年（109年）高雄燈會藝術節登場亮相。

愛河．愛之鯨將是2020高雄燈會藝術節最吸睛的新地標。 （照片提供/高雄市政府新聞局） 分享 facebook 「愛河．愛之鯨」由高雄市政府與新象活動推展中心、瀚亞設計合作，邀請美國知名建築設計團隊StudioKCA，由Jason Klimoski藝術家創作，以2個月時間向市民募集塑料資源垃圾為材料，為高雄量身打造的巨鯨裝置藝術，含底座高度達20公尺，大約7層樓高，是該計畫推動以來最大的鯨魚裝置藝術。

副市長葉匡時表示，這次鯨魚藝術創作伸出水面高度達15公尺，橫向展開達15公尺，就地採用高雄收集的廢棄物，從材料收集、創作組裝到展出，邀請高雄市民共襄盛舉，希望藉此喚起大家對環境生態的重視。

愛河的鯨魚藝術裝置有七層樓高，是該計畫推動以來最大的鯨魚裝置藝術。 （照片提供/新象活動推展中心） 分享 facebook 資源回收一起來淨灘

愛之鯨創作者傳遞強烈的環保訊息，要讓生活在這塊土地上的人們，重視被污染的河川與海洋，全球有多達1億5千萬噸的海洋垃圾，其中的8百萬噸塑料在海中漂浮，塑膠微粒成為海洋生態殺手，除了積極呼籲採取措施刻不容緩，藝術家更用垃圾來「塑」造愛之鯨。

除了發起蒐集資源回收垃圾，做為裝置藝術材料，活動期間市府也共同舉行淨灘活動，並安排導覽「愛河‧愛之鯨」建置組裝過程，規畫親子DIY工作坊及環保議題講座等。

愛河．愛之鯨預計將募集10噸以上在地塑料垃圾做為組裝材料。 （照片提供/新象活動推展中心） 分享 facebook 「愛河．愛之鯨」將於明（109）年1月21日至3月31日愛河七賢橋南面（立德棒球場前）盛大展出，正值高雄燈會藝術節期間（1月29日至2月9日），可望吸引國內外觀光客前來一睹「鯨」天之舉，在展覽結束後，預定將作品移往旗津，成為高雄海洋與環保精神的代表作。