原創在仁武 跟著品牌踩點去旅行

【文/陳婷芳、攝影/曾信耀】

獲得2019高雄十大伴手禮評選的LE PONT樂朋鵝油拌麵二入禮盒，不說不知道這是出自仁武的品牌，而在Vita Cafe聊的竟是智能雲端烘焙履歷系統，本期地圖遊高雄就從仁武出發，來一趟不尋常路線的踩點之旅！

首次參賽就入選2019高雄十大伴手禮的LE PONT樂朋鵝油拌麵二入禮盒。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 仁武接壤高雄市三民、左營、楠梓區，加上仁武工業區的設立，經濟型態轉為工商業，是高雄地區人口快速成長的區域之一。因為地處交通要道，仁武有了許多運將經常推薦的美食小吃店。

從烤爐取出的烤鴨金黃油亮，香氣太誘人。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 仁武烤鴨不排隊吃不到

在車水馬龍的市道183號上，仁武烤鴨店門前的排隊人潮根本形同地標，還有老饕提醒「沒耐心排隊，千萬別來買」的美味心得。門口的工作區正忙著製作手工荷葉餅，另一邊師傅拿著大刀片鴨，手起刀落身手超俐落，冒著熱煙的油亮烤鴨溢出肥滋滋的湯汁，香噴噴的氣味令人垂涎不已。

店內有十個大型烤爐採用木炭加熱古法，老師傅說，從鴨肉洗淨、浸泡中藥材、塗抹麥芽糖到放進烤爐，每道工序都馬虎不得，還有特調的焦糖麵醬也是仁武烤鴨的獨家口味。烤鴨兩吃有片鴨和炒烤鴨，烤鴨夾餅外皮酥脆、肉質鮮嫩多汁，以蒜頭、九層塔、辣椒和青蔥炒烤鴨風味一絕，另外以鴨血製作的米血口感軟Q，是老饕必點的招牌小菜。

（上）仁武烤鴨店門前大排長龍。（下）烤鴨兩吃有片鴨和炒烤鴨，烤鴨夾餅皮脆肉嫩，沾上特製焦糖甜醬更提味。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 橋邊鵝肉必推庶民美食

一提到仁武烤鴨，就會想到橋邊鵝肉，一個烤鴨、一個燒鵝實在吊足了老饕的胃口。有趣的是，仁武其實沒有養鴨、養鵝為主的畜牧產業，卻造就了兩間聲名遠播的美食名店。橋邊鵝肉位置在仁武曹公圳渠道上的仁雄橋旁，招牌一排數字「1999.9.9」代表創立的年代，今年正好是橋邊鵝肉創立20年。

橋邊鵝肉老闆娘劉金鍊來自素有總舖師故鄉美稱的內門，從小就受到辦桌文化的洗禮與傳承，從餐廳總監退休之後，她對烹調的熱情一如初衷，加上家族親戚經營鵝肉餐廳的背景，所以在老家附近創立了橋邊鵝肉，很快就打出名號。

橋邊鵝肉老闆娘劉金鍊出身內門總舖師辦桌家族，一手好廚藝傳承家學淵源。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook （左）燒鵝皮薄酥脆，肉不柴，還散發淡淡木燻香。（右）鵝油香飯是橋邊鵝肉必點招牌。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 老闆娘和我們特地約在剛開店時，趁著客人尚未蜂擁而至之際，她一邊打點裡裡外外，一邊準備現切鵝肉，還推薦了招牌的芹菜鵝腸，回頭又吩咐了一聲，「趕快來一碗鵝油香飯」，只是簡單的飯菜擺上桌，撲鼻的香氣已足夠讓人體會不凡的滋味。

橋邊鵝肉有鹹水鵝與燒鵝兩種風味吃法，老闆娘透露在創店之初，為了燒鵝這道料理而專程走訪香港，吃遍知名燒鵝店家，「我們家的燒鵝連香港人都說比香港的好吃」，美味秘訣在於使用龍眼木木炭在爐內燒烤，烤好的鵝肉帶著淡淡的木炭香，燒鵝薄皮酥脆，肉味腴美。

仁武原創品牌有亮點

2019高雄十大伴手禮的LE PONT樂朋源起橋邊鵝肉，法文印刷的精美包裝實在令人難以和這麼一間台味十足的庶民美食聯想在一起，來到LE PONT樂朋位於南勢巷的直營店，宛如法國波爾多酒莊的建築，令人感到詫異。

陳良士說，高雄需要能夠走出去的品牌，LE PONT（法文即橋的意思）有能見度，也能夠藉此推廣LE PONT原創在高雄的意義。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook LE PONT樂朋是劉金鍊小兒子陳良士於2008年成立的品牌，由於在法國波爾多留學，看到法國當地有很多使用鵝油烹調的醬料，在台灣卻很少見，自己家又是開鵝肉店，於是回台後就給了父母建議，「台灣一般做食品的傳產很少會做研發，」陳良士說。

全世界獨家、台灣首創的黃金鵝油香蔥，是將鵝油結合紅蔥頭，擷取法式料理的油封作法，保存台灣的古早味。架上陳列著橋邊今年推出的20年紀念版，陳良士解釋，橋邊堅持季節鮮蔥，蔥的產季是從十一月至翌年四月，橋邊為了新蔥上市，每年都會舉辦慶祝活動。

首度參加2019高雄伴手禮選拔大賽就入選十大之列，陳良士謙虛地說，「我們很低調，也很少參加比賽」，深耕品牌十多年，他深知高雄需要能夠走出去的品牌，LE PONT樂朋在海外也有銷售據點，產品設定歐風包裝與法文的LOGO，是對品牌行銷長遠的規劃，他手上拿著20年紀念版一邊說道，「參賽的目的只是為了讓人知道我們original是高雄」。

Vita Café總經理張陽燦出身科技界，連聊起咖啡烘焙都是大數據。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook Vita Café提供掛耳式咖啡客製服務。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 距離橋邊鵝肉不遠處的Vita Café咖啡烘焙，總經理張陽燦帶領的團隊正在顛覆咖啡製程，還特別強調「我們不是一家咖啡館」。聽過電腦會挑花生，沒聽過電腦也會烘咖啡豆吧？這正是Vita Café正在做的事。科技業出身的張陽燦說起咖啡烘焙時，聊的是智能雲端烘焙履歷系統，不禁感嘆大數據對生活影響無所不在。

以濕地公園生態廊道回復九番埤灌溉與儲水池風貌，埤塘水域也成為水鳥的天堂。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 近郊小旅行安靜又舒心

現在的仁武到處都是興建中的大樓，卻又仍保持著原本農村的樸實生活感，選擇到仁武近郊小旅行，少了車馬喧囂人聲雜沓，倒是有一份難得清靜。九番埤濕地公園位於仁武五塊厝，舊稱五塊厝埤，是高雄地區尚存少數埤塘之一，昔日一片菱角田與稻田，卻隨著農業灌溉功能式微，埤塘面積已填平近一半。

九番埤濕地公園遊園步道在冬日暖陽之下，散步十分舒爽愜意。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 為了回復灌溉與儲水池風貌，濕地公園打造為生態廊道，園區植物多樣化，穗花棋盤腳、蘆葦、台灣萍蓬草等台灣特有種植物生態豐富，同時這裡也是鳥類的天堂，聚集了八哥、夜鷺、紅冠水雞等，步道間還有留下一座A字型RC基座，是愛河漕運功能上作為吊運原木至儲水池的重要工具，靜靜地見證曹公圳木業駁運站的歷史。

後安社區彩繪巷就在安樂一街169巷內。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 路過後安社區彩繪巷，一路上動漫風格童趣橫生。往義大的方向走訪古嚴寺，這座以神似日本神社聞名的佛寺，環境格外清幽，大悲殿、報恩堂肅穆中帶來沈靜。這一趟仁武輕旅行，比預期中的城市巡禮多了很不一樣的新發現！

• 仁武烤鴨

地址：高雄市仁武區鳳仁路95-21號

電話：（07）371-9315

時間：14：10～20：00、六日10：00～20：00（賣完為止）

• 橋邊鵝肉

地址：高雄市仁武區仁雄路39之6號

電話：（07）373-1468

時間：16：00～22：00，週三店休

• LE PONT樂朋

地址：高雄市仁武區南勢巷33-6號

電話：（07）372-5257

網址： http://www.lepont.tw/

• Vita Café (Vita Café非咖啡館，為精品咖啡專業研發、生產、烘焙平台，現場僅接待5人以上之團體品評咖啡)

地址：高雄市仁武區仁雄路72號

電話：（07）375-6750

時間：08：00～17：30，門市來店品嚐需預約週一～週日10：00～17：00

網址：https://www.vitacafe.com.tw/

• 古嚴寺

地址：高雄市仁武區仁福里公館1巷34號

電話：（07）372-0220

• 後安彩繪巷

地址：高雄市仁武區安樂一街169巷

• 九番埤濕地公園

高雄市仁武區霞海路