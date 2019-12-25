女刺青師彫椿的翻轉人生

【文/陳婷芳、攝影/曾信耀、圖片提供/彫椿】

穿著黑色無袖上衣，露出的雙臂滿滿的刺青，左手的刺青是前年的作品，右手的刺青還正在進行式，八年級的刺青師彫椿，從動畫師跨領域成為刺青師，趁年輕翻轉人生。

彫椿說，刺青的圖不是隨便畫就可以，必須思考放在皮膚上面適不適合，包括顏色的呈現、線條的粗細等等。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 動畫師轉職刺青師

開始採訪之前，彫椿拿著平板電腦正在畫圖，她說「刺青是預約制，沒客人時就畫圖」，一邊拿著手機隨手點開個人IG「s.han」，內容都是紀錄她的作品集。其實彫椿入行才兩年多，在高手雲集的刺青界雖然還算是菜鳥，但已展現超高的天賦技巧。

大學念的是動畫媒體，畢業後在動畫公司上班，彫椿從小就喜歡畫畫，將美術、動漫當做未來的志向，但台灣動畫師若想要更進一步發展，一定要去國外，加上過去的經驗和工作一直都在電腦上畫畫，讓她萌生轉職的想法。

「有人建議我可以嘗試刺青，那是我完全陌生的領域」，彫椿笑說以前只有在電視節目上看過刺青，覺得當刺青師還滿酷的，當時身邊的朋友都不是走潮流路線，對刺青行業真的完全沒概念。

想要成為一名專業刺青師，唯有透過不斷的練習，拿刺青機的手感才能熟能生巧。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 打掉重練，重新磨練手繪基本功

轉職刺青不是一時興起，是認真思考後的決定，「如果真得要投入這一行，就要離職，到刺青店當學徒」，彫椿自己的經驗，當學徒跟對老師很重要，「我學到的不是畫圖，而是心態」，一開始想得很簡單，以為只是把拿電繪的畫筆換成拿刺青機，不過，隔行如隔山，動畫公司擅長使用電繪，刺青卻需要加強手繪基礎，對於已經有動畫基本功底的彫椿，幾乎等於是打掉重練。

在正式成為一名刺青師之前，首先能力要求就是把圖畫得好，才有資格拿刺青機，「我光是畫圖就練了半年」，不過比起很多學徒要一、兩年才能拿刺青機，彫椿算是很快就上手了。問她第一次替人刺青的心情，彫椿難掩激動說，「第一次超緊張的」，她解釋因為刺青機是一直持續震動的機器，要直接刺在人的皮膚上，又不能畫失敗，刺青師必須小心翼翼，所以一開始壓力很大，畫出來的線條會很抖，「我們都是先找家人朋友來練習，從畫小圖著手」，此話一出，彫椿身旁的工作伙伴也笑了。

線條細膩色彩飽滿下苦功

彫椿不只下苦功，也看到自己的優勢，因為動畫公司的歷練，讓她有更多的想像力，擅於用圖說故事，也對色彩有過人之處，「我對細針在處理細節比較拿手，作品風格比較帶有濃郁的色彩，並且題材多數是出於自己的想法」，彫椿說，有時是一個心境或想法創作出來，而有人認可她的作品圖時，那將是刺在身上，代表一輩子的記號，帶給她很大的成就感。

彫椿的畫展現極具個人風格的想像力。 （照片提供／彫椿） 分享 facebook 刺青界人才輩出，業界也有愈來愈多女刺青師，雖然女性顧客通常選擇女刺青師認為比較放鬆，女刺青師對柔美的圖也發揮得較好，但彫椿強調，「我們會以中性性別在這個職業裡，不希望因為你是女生或男生而被指定」，身為一名專業刺青師，最終都希望客群性別是平均的，這樣才能證明你不是只有特定客群，而是作品被肯定、被喜歡。