山光水色下的高雄市孔子廟

高雄市紀念大成至聖先師孔子誕辰2569週年釋奠典禮上，由市長韓國瑜擔任正獻官。 (照片提供/高雄市政府新聞局) 分享 facebook 【文/Winnie、攝影/曾信耀 圖片提供/高雄市政府新聞局】

一年一度928祭孔大典之後，十月又迎來左營萬年季熱鬧慶典，左營孔子廟幾乎搶盡了鎂光燈焦點！在高雄縣市合併之後，左營、旗山兩座孔子廟輪流舉辦祭孔大典。其中，左營孔子廟位於蓮池潭北側，旗山孔子廟座落鼓山公園內，一依山一傍水的自然景致形成高雄獨樹一格的孔廟名勝，但很多人不知道的是，旗山孔子廟是全東南亞規模最大的孔廟。

臺灣是華人文化圈唯一完整保存、發揚中華傳統文化和精神的基地，祭孔更是傳承千年的傳統，高雄市紀念大成至聖先師孔子誕辰2569週年釋奠典禮上，市長韓國瑜全程出席擔任正獻官，是高雄近13年來首度由市長擔任正獻官，顯示市府對傳統文化傳承的高度重視。

拔智慧毛、過蔥門、發送智慧糕，市長韓國瑜祝福學子增長智慧、好學上進。 (照片提供/高雄市政府新聞局) 分享 facebook 左營孔子廟天然泮池全台唯一

左營孔子廟位於蓮池潭北側，毗鄰半屏山，建築宏偉堂皇，是一棟參考中國北方宮殿式的建築，包括大成殿、大成門、東西廡、崇聖祠、櫺星門、禮門與義路坊、明倫堂與泮宮坊、萬仞宮牆、泮池與拱橋等，建置完備；因瀕臨蓮池潭，將黌門、明倫堂、文昌祠及書院等附屬建築物建於潭邊，並設迴廊與雕石欄杆橋梁供人遊賞。

現址的左營孔子廟是民國65年重新建成，資深導覽范銀鳳指出，前清鳳山縣孔子廟崇聖祠目前仍保存在左營舊城國小校園內，列為市定古蹟。左營孔字廟因蓮池潭在南邊，得天獨厚的天然泮池成為全台孔廟獨一無二的特色，萬仞宮牆上的浮雕講述孔子的一生，從孔子拜老子為師、孔子教育禮樂射御書數、夾谷會盟、周遊列國到著作等典故事蹟。

左營孔子廟建築宏偉堂皇。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 范銀鳳提醒，泮橋只有狀元、神明、國家元首可以通行，因此每年祭孔大典時才會打開中門（大成門），若是應試考取秀才，祭孔時就在泮池摘取芹菜一葉，插在帽沿，意即《詩經‧泮水》「思樂泮水、薄采其芹」的古意。

左營孔子廟參照宋制山東曲阜孔子廟配置，建築上遵循禮制，飛簷走獸與門釘的數目皆能呈現建築位階的高低，此外，左營孔子廟雖是官廟，但卻不見台南孔廟高懸清朝皇帝匾額的地位象徵，並與民間廟宇大相逕庭，一方面大成殿沒有神像，僅放置牌位，另外門柱上也沒有對聯，「這就是告訴我們不要在孔夫子面前賣文章」范銀鳳說。

旗山孔子廟座落鼓山公園，占地4.1公頃，是全東南亞規模最大的孔廟，俯瞰旗山小鎮風光，風景絕佳。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 旗山孔子廟八佾舞場面盛大

相較於左營孔子廟周邊一潭綠水漣漪，旗山孔子廟環抱在一片綠林之間，而無萬仞宮牆與泮池的設計。旗山孔子廟前身是日治時期興建的旗山神社，從鼓山公園山腳下到孔子廟需要拾級而上500階，雖在孔子廟旁設有停車場，但不妨親自體會步步高昇的境界，從旗山孔子廟牌樓前方俯瞰旗山小鎮風光，視野開闊一覽無遺。

由於旗山孔子廟大成殿前丹墀寬廣，祭孔大典所跳的佾舞，是採用天子專用的八佾舞，8行8列共64人，比起其他孔子廟的六佾舞，場面更為莊嚴盛大，並且搭配採取改良式的拔智慧毛，以毛筆取代牛毛，穿過象徵聰慧之門的過聰（蔥）門，最後領取智慧糕，注入創意的傳統儀式真是別開生面。

• 左營孔子廟

地址：高雄市左營區蓮潭路400號

電話：（07）588-0023

時間：09：00～17：00，週一休館

• 旗山孔子廟

地址：高雄市旗山區鼓山公園1號

電話：（07）661-6859

時間：09：00～17：00，週一休館