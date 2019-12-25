農田裡的紅鑽石 大寮紅豆

【文/Ruby、攝影/Moshi、MOOK 圖片提供/大寮區公所】

很多人以為「紅豆」是豆類，它真正的身世是屬於全穀雜糧類，內含高澱粉成分，可當主食使用。說起台灣最有名的紅豆產區，應屬高雄及屏東，在高雄以大寮紅豆最為著名，光種植面積就330公頃，年產值約1.68億元，並在十幾年前就通過生產履歷認證，打造台灣第一個履歷紅豆品牌「紅晶鑽」，將紅豆產品外銷日本、汶萊及歐洲等國家，打開大寮紅豆的知名度。

大寮區的紅豆經過生產履歷認證並外銷至他國，足見盛名。 (攝影/ Moshi) 分享 facebook 台灣紅豆大多在9月中旬至10月中旬進行播種，大寮區的品種如高雄8號（紅蜜）、高雄9號（紅寶）都有農民種植，紅蜜的生長期約82～87天左右，兩個多月即可收成，因栽種時間短、顆粒飽滿豆粒小、甜香濃郁，無須噴灑乾燥劑就能採收；紅寶品種顏色鮮紅、大顆圓潤、賣相極好，下鍋煮後入口鬆軟細緻，兩種品種各有擁護者喜愛。過去，大家對紅豆總有施灑農藥的刻板印象，大寮紅豆取得產銷履歷認證後，讓消費者購買時更有信心。

在紅豆播種前與採收時，開放讓孩子們走進農田裡親手接觸紅豆。 (照片提供/大寮區公所) 分享 facebook 大寮紅豆的種植面積約330公頃，年產值約1.68億元，是大寮重要的農產品。 (照片提供/大寮區公所) 分享 facebook 為了宣傳紅豆產品，大寮區公所與農會每年在紅豆播種時會舉辦活動，邀請大家走入農田，體驗紅豆生態，從播種到收成，學習紅豆相關知識；同時，農會推出「大寮紅晶鑽紅豆」，將有產銷履歷認證、無農藥殘留的高雄9號，做成真空密封包裝，讓消費者更好保存；農會亦推出紅豆冰淇淋，將在地食材製成老少都愛的甜點。

紅豆是深受大眾歡迎的日常甜物。 (攝影/ MOOK) 分享 facebook 趁著產季走趟大寮，無論是現場品嘗甜蜜的紅豆，或是當伴手禮帶回家，無疑是給辛勤栽種紅豆的農民莫大的鼓勵。