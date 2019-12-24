白日莊嚴 黑夜絕美 夢幻紅色燈籠海

【文/Ruby、攝影/Cater】

「一個、兩個、三、四個！」大部分的人是抬頭賞星星算數，來到高雄三鳳宮，數的可是大紅燈籠，每個燈籠懸掛在廟裡中庭天井，冬日暖陽映照在祈福的話語上，令人心裡暖洋洋的，就算有不如意，似乎也能迎刃而解，釋放生活的壓力與疲憊，或許這就是廟宇帶給人的力量，看似神祕、卻能沉澱喧囂，獲得煥然一新的期待。

夜色裡的大紅燈籠景色，是許多攝影好手必拍的一幕。 （攝影／Cater） 分享 facebook 全台最大太子廟 夜裡景致更炫麗

位於三塊厝的三鳳宮，供奉主神為中壇元帥哪吒太子，也就是俗稱的太子爺，只要聽到當地人提及「三塊厝太子爺廟」，說的就是三鳳宮，這裡不僅具有三百多年歷史，更是全台最大的太子廟。

三鳳宮為全台最大太子廟，廟內擁有許多名師作品，特別像是潘麗水之門神彩繪，其門神目光、鞋尖，會隨著觀賞者注視方向而移動，讓人大呼驚奇。 （攝影／Cater） 分享 facebook 三鳳宮草創時期僅為茅葺，歷經幾番的重修擴展，現今的三鳳宮為民國五十三年建造，歷經七年後完工，由澎湖廟宇匠師謝自南設計，採用中國北方宮殿式建築為原型，內部規劃三川殿五開間的格局，天井兩側有鐘鼓樓，廟內彩繪、剪黏等雕飾也都由國寶名師出手，整體展現出巍峨壯麗之感。

上百個的燈籠搭配北方宮殿建築風格，更顯氣勢不凡。 （攝影／Cater） 分享 facebook 除了廟宇建築的宗教藝術外，最引人注目的是籠罩廟宇天井上頭的紅燈籠，當人們點燃香煙，誠心祝禱時，上方的燈籠隨風搖曳著，似乎專心地聆聽著；當暮色四合，一個個紅燈籠瞬間點亮，映出廟宇的莊嚴，一亮一晃將眼前景致襯托地更加迷離夢幻，這一幕是許多攝影人追求的美景，有網友稱這片燈籠海，宛若宮崎駿動畫電影《神隱少女》裡頭，所提及的神明居所般的場景，讓人忍不住拍下夜裡的絕美燈海，連廟方也說，每到傍晚就會有攝影師守在二樓廊道外，等著拍攝燈籠亮起的瞬間，這兒可說是攝影師心中的隱藏景點！

三鳳宮

地址：高雄市三民區河北二路134號

電話：07-2871851