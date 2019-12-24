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藝術彩繪融入生活 繽紛童趣不是夢

2019-12-24 14:56Takao樂高雄

有擬人真實的彩繪，也有可愛俏皮的漫畫般的藝術作品，一抬頭發現時，令人莞爾。 （圖...
有擬人真實的彩繪，也有可愛俏皮的漫畫般的藝術作品，一抬頭發現時，令人莞爾。 （圖片提供／苓雅區公所）
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【文/宇翎、圖片提供/苓雅區公所】

　　從衛武營捷運站5號出口一出站，冬陽將路面曬得暖暖的，循著光線抬起頭就能看到眼前巨大牆面的書牆彩繪，一本本寫著書名的書背，被彩繪在牆面上，吸引不少路人駐足拍照。

衛武迷迷村是高雄熱門的景點之一。 （圖片提供／苓雅區公所）
衛武迷迷村是高雄熱門的景點之一。 （圖片提供／苓雅區公所）
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　　深入社區，會發現更多繽紛的驚喜！其實從2016年開始舉辦以來，「苓雅國際街頭藝術節」邀請了台灣及世界各國的藝術家，除了共同完成百面的大型彩繪，街道裡還有一條百尺彩繪大道；不僅如此，在社區仔細觀察，從電線桿、電箱、屋柱、圍牆、地下道牆面，處處都能尋覓彩繪的蹤影，貓咪、魚、羊等圖案，穿梭在每個角落，只要走進來，簡直就像進入動畫世界，似真似幻，相當特別。

由台灣創作者回鄉文創所彩繪的海洋圖案，大幅牆面呈現壯觀效果，相當吸睛。 （圖片提...
由台灣創作者回鄉文創所彩繪的海洋圖案，大幅牆面呈現壯觀效果，相當吸睛。 （圖片提供／苓雅區公所）
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老社區新彩繪 藝術種子在生活裡萌芽

　　本次以海洋城市為主題，彩繪牆面大約落在澄清路與建軍路區段，以行仁路、尚勇路為主，這個區域大部分都是早期的社區型公寓，公寓門口偶有綠意盆栽、曬著棉被與衣物，鄰人坐在門口聊天、下棋，很一般的日常生活景象。

用色大膽的彩繪作品，讓人一走進社區就被吸引，讓城市藝術更顯活力。 （圖片提供／苓...
用色大膽的彩繪作品，讓人一走進社區就被吸引，讓城市藝術更顯活力。 （圖片提供／苓雅區公所）
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　　有趣的是，這樣的家常風景與一幅幅藝術家的彩繪作品相互映襯，小丑魚悠游在珊瑚裡、海裡的大鯨魚怡然自得、美人魚的寫意舒心、藍海上的美女圖等，都令人嘆為觀止；轉個彎，地上忽然出現七彩道路，繪著「年年有餘」的魚兒吉祥圖騰，彷彿就像來到戶外美術館，俯拾間就能發現藝術。

來自大阪藝術家創作的「天空」，以藍天、海洋作為創作背景，是今年第一幅完成的巨牆作...
來自大阪藝術家創作的「天空」，以藍天、海洋作為創作背景，是今年第一幅完成的巨牆作品。 （圖片提供／苓雅區公所）
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　　除了用眼睛欣賞，也能拿起手機掃描QR Code，循著網路地圖一一找到藝術家的作品，不妨帶著期待相遇的心，走進苓雅區，收藏每幅作品，替自己生活彩繪一下。

藝術家直接在街頭彩繪，利用藝術與顏色翻轉社區樣貌。 （圖片提供／苓雅區公所）
藝術家直接在街頭彩繪，利用藝術與顏色翻轉社區樣貌。 （圖片提供／苓雅區公所）
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苓雅國際街頭藝術節

地點：衛武營站5號出口，苓雅區衛武里社區

高雄苓雅區街頭藝術彩繪壁畫觀賞地圖：https://goo.gl/4PkvNr

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.12】

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Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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