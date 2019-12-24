哨船頭山碉堡 高雄最新秘境先睹為快

【文/Winnie、攝影/曾信耀】

繼高雄軍事遺址—鼓山洞今年五月開放之後，「哨船頭山碉堡」步道及觀景平台也在近期啟用了！沿著打狗英國領事館官邸景觀步道前進，步行不到1分鐘即可抵達，山坡小徑吹來徐徐海風，老樹綠蔭扶疏，登高望遠，高雄美景盡收眼底。不必翻山越嶺的超級秘境，快來搶先打卡！

從哨船頭山碉堡近可欣賞壽山風景，遠可眺望85大樓、高雄港及旗津島。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 壽山、旗津、高雄港美景當前

哨船頭山碉堡位置隱密，哨船頭公車站牌小公園後方的登山小徑進入，入口處矗立著打狗英國領事館官邸景觀步道指示牌。山壁在珊瑚礁石與紅磚鋪陳之下，沿途能一窺柴山地質面貌，夾道錯落的民宅老屋依山勢而建，形成一處饒富興味的小聚落。

往碉堡入口步道長約50公尺，呈之字型，緩步爬升。觀景平台圍繞二戰時期遺留的機槍碉堡而建，極具創意，約可容納40人，並與打狗英國領事館文化園區山上官邸遙望相對，近可欣賞壽山風景，遠可眺望85大樓、高雄港及旗津島，高雄港渡輪的海上公路繁忙熱絡，旗後燈塔與落日相輝映，渺小卻鉅細靡遺。

哨船頭山碉堡步道終點為觀景平台，平台圍繞二戰時期遺留的機槍碉堡而建。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 觀景平台被包圍在一片綠林古道之上，讓人彷彿感受獨享西子灣海風拂面而來，俯瞰哈瑪星新舊夾陳的建築風光。觀景平台及步道設有照明，傍晚欣賞海港夕陽，不必躋身熙攘遊客之間，視野更開闊，景色更浪漫。

機槍碉堡遺跡重現

回溯哨船頭的歷史，昔日操練水兵或巡邏警戒用的船，稱之為「哨船」，清代水師在打狗港設有「打狗汛」，並有水師之哨船往來，因此有「哨船頭」地名產生。19世紀中葉外商雲集，洋行、海關、英國領事館皆設置在哨船頭，成為國際貿易的主要港區。

哨船頭上的機槍碉堡，推測建於1944年間日治時期、太平洋戰爭末期，約與史溫侯步道上的防空砲臺群同時建造。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 「哨船頭山」標高25公尺，當地人俗稱「雞籠仔山」。哨船頭山碉堡推測建於1944年間日治時期、太平洋戰爭末期，約與史溫侯步道上的防空砲臺群同時建造，用來抵抗來自海上與陸上的低位攻擊，防衛哨船頭地區。因久未使用，原已荒蕪於山林之間，高雄市府觀光局歷時兩年規劃建設，終於讓塵封的歷史遺跡重現，而且完全免費開放，並與位於五福四路底的鼓山洞、西子灣隧道內的壽山洞，串連成為高雄軍事觀光新熱線。