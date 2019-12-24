綜藝天王沈玉琳 從高雄出發的演藝路

【文/陳筱君、攝影/陳晉生 圖片提供/聲仕傳媒工作室】

再度蟬聯今年尾牙王的藝人沈玉琳，憑著與生俱來的搞笑功力，不僅製作過不少紅極一時的綜藝節目，從幕後製作人轉型成為藝人後，也以誇張生動的肢體語言、豐富爆笑的表情以及語不驚人死不休的金句成為收視保證，最近在高雄錄製一系列《謝謝琳來了》的網路節目更是話題性十足，但他與高雄的淵源可不只這樣，早在小學就和這個《美麗新世界》結下不解之緣。

談到高雄的變化，沈玉琳不再搞笑，說出對高雄的深切期待。 （攝影/陳晉生） 分享 facebook 對於在嘉義出生、長大的沈玉琳來說，高雄就是繁華大都市的同義詞，「國小畢業旅行第一次去高雄，我幼小的心靈就被大統百貨那棟『超高建築』給震撼住了。」

小標文字 《美麗新世界》成為演藝事業起點

沈玉琳誇張地揮舞雙手加上生動的面部表情，維持一貫的搞笑風格說著他和高雄的緣份：「我大嫂是高雄人，副業合夥人是高雄人，工作團隊也大多是高雄人，其實我特別喜歡和高雄人合作。」他認為高雄人夠積極、企圖心強，尤其是北上工作的人會有衣錦返鄉、榮歸故里的想法：「為了要出人頭地，會更努力打拼。」

不僅如此，世新廣電科畢業的他，曾經以「沈秦」為藝名，擔任高雄市政廣播電台(現為「高雄廣播電臺」)《美麗新世界》節目主持人，「但我老闆說『阿榔』比較適合我，因為是檳榔的榔，所以他在節目中都一直叫我阿榔。」他還記得，「林慧萍和謝麗金出道第一次的電台訪問都是我做的。」另外《美麗新世界》同時也是時事評論節目的濫觴：「沒敲到藝人通告時，我就點評當天報紙上的新聞，應該可以說是第一代的名嘴。」

從A咖製作人到搞笑天王，扎實的綜藝訓練，讓沈玉琳的演出「笑」果十足。 （圖片提供/聲仕傳媒工作室） 分享 facebook 小標文字 《謝謝琳來了》引爆媒體話題

說到Youtube頻道《謝謝琳來了》，沈玉琳表示做節目一定要跟著話題走，才容易引起共鳴，在韓國瑜市長上任後，大家對高雄投入極深的關注，成為媒體重心及熱門話題，於是他和製作團隊一起規劃了下箱涵清淤泥、鋪馬路、逛夜市、打棒球等等引爆話題的節目內容，並邀請韓市長和李四川副市長一起入鏡。

除了媒體人的敏銳，沈玉琳還兼顧了庶民的心聲，「我們要雪中送炭，而不是錦上添花。」所以在介紹美食的節目中，刻意選擇「三民夜市」做為拍攝據點，讓老麵攤、小吃店的美味飄香於鏡頭前；為了要介紹清淤工程，他和李副市長一起進入箱涵中，滿滿的家具、廢棄物和淤泥，加上一整片棗紅色的蟑螂牆混著難聞的沼氣，讓合作的主持人都嚇到快昏了，連他自己都無法待超過30分鐘，從此後他更加感佩這些默默付出的無名英雄。

沈玉琳期待未來能有更多的機會到高雄工作，將歡笑帶給當地民眾。 （圖片提供/聲仕傳媒工作室） 分享 facebook 小標文字 圓融靈活知變通 三度蟬聯尾牙王

在高雄拍片的過程中，沈玉琳也有機會近身接觸韓市長，「市長的記憶力驚人，他可以遠遠叫出我助理的名字，這也是他很溫暖的地方。」另外包括市長會主動找話題，讓賓客不尷尬、場面熱絡，離開時一路在餐廳門口站到客人離開視線範圍，都仍在原地揮手，「我相信他是真性情的人。」

也是同樣的真性情、不擺架子，讓沈玉琳連續三年蟬聯尾牙王，「面對老闆，我會考量當年的經濟情勢調整收費，不會年年漲價，面對員工則拿出藝人的本事貫穿全場，維持始終如一的熱情。」因此讓他成為多家企業的御用尾牙主持，「合作最久的企業到今年已經長達六年，找我一次就會有下一次啦！」他充滿自信地說。

沈玉琳這一陣子常常到高雄工作，真心感受到高雄的蛻變，讓他更期待美麗港都接下來的華麗轉身。