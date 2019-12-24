闖進森林遊樂園 寓教於樂的孩童天堂

【文/宇翎、攝影/Cater】

「媽媽，我要走那個搖來搖去的雲朵橋！」、「溜滑梯看起來好高好酷喔！」、「我要去坐空中飛人。」此起彼落的孩童歡笑聲從駁二的大義倉庫群中傳來，許多孩子拉著家長圍繞在某一區的門口，眼神熱切期待地看著爸爸媽媽，希望可以趕快進去。

究竟是什麼神秘魔力，讓孩子捨不得離去？這裡，不只吸引小孩，連大人腳底彷彿也被黏住般，享受在童話般的世界裡。

空中飛人是孩子心中的NO.1設施，不只訓練膽量，也能感受居高臨下的快感。 （攝影／Cater） 分享 facebook 老品牌新活力，傳承木知識

位在駁二大義倉庫的木育森林，是知音文創子品牌「Wooderful life」的產品。知音文創1976年創立，草創時期以禮品、書卡為主，像紙膠帶、音樂鈴、手工卡片等都是經典商品，近年又結合家電、數位開發新品項，曾獲「shopping design雜誌最佳風格企業獎」、「紐約文具禮品展最佳新產品獎」、「迪士尼全球文具禮品高峰會亞太區最佳產品獎」等獎項，屢受國際肯定。

由「Wooderful life」延伸出來的「木育森林」，打造了各種木製育樂設施，不只遊樂，更兼具啟發及教育性，訓練孩童手腦平衡，來到木育森林，除了能夠好好伸展四肢、盡情玩樂外，也能動動腦、思考各樣的關卡如何破解，同時吸收木材的基礎知識，瞭解如何在生活中運用木頭。像是怎麼判別木頭種類的紋路、如何從年輪知道樹木年齡、不同木材的香氣與觸感、透過敲打了解各種木頭的質地硬度，人們如何運用製作成品，各式各樣的榫接法在這都能看見，令人大開眼界。

除了遊樂器材外，也有木頭基本知識跟古人智慧。 （攝影／Cater） 分享 facebook 爆發木頭生命力，激盪新火花

透過團隊設計師，將木頭打造成有趣的遊具，不只有基礎的木頭知識，也結合物理知識、手眼協調設施、體能與腦力益智考驗，像「F1彎道賽車」運用重力、慣性及摩擦力，讓孩子一玩就上癮；也能使用木頭空氣槍，按鈕砲擊小木偶，訓練眼力及平衡感；或踩在晃來晃去的「雲朵橋」上，感受吊橋帶來的刺激感。

在各項遊具中，最受歡迎莫過於「空中飛人」，每小時固定開放30分鐘，孩子可以排隊體驗在空中盪鞦韆的樂趣，透過速度的操作，考驗全身上下的反應神經、挑戰孩子的心臟強度，是最不能錯過的遊具了！

使用木製空氣槍對著木偶發射，「碰」的一聲，引來大人小孩齊尖叫。 （攝影／Cater） 分享 facebook 孩子玩累了，還能接觸靜態的益智遊戲：在「機械木工坊」就有各種積木、「鎖匠競技場」裡有著古人的智慧、尋找「樹洞毛毛蟲」透過磁鐵吸出毛毛蟲、用齒輪呈現的「鬥牛競技場」等，看得小朋友目不轉睛。

「木育森林」每樣設施各具特色，從中不難看出品牌想傳達自然、環保的精神，就算設施有損壞，也因為木頭可再利用的特性，不會造成環境負擔，來到這裡就連大人都會像孩子般，像回到森林裡，享受最自然的體驗。

機械木工坊的積木有分初階跟高階，適合不同年齡層的孩子使用。 （攝影／Cater） 分享 facebook 木育森林-Wooderful life高雄駁二門市

營業時間：週一至週五11:00～18:00；週六至週日11:00～21:00

地址：高雄市鹽埕區大義街2-2號大義倉庫C8-19

木育森林票價：一般票400元，優待票150元（65歲以上長者、領有身心障礙手冊及需有必要陪同者乙名），身高90公分以下兒童免票入場。

粉絲專頁：Wooderful life

備註：須穿著止滑襪子才能入內使用器材。