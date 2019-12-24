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精彩999秒煙火秀 閃耀跨年燦爛夜

2019-12-24 11:59Takao樂高雄

【文/宇翎、圖片提供/義联集團】

　　碰！繽紛閃耀的火花團團在天空綻開，趁機抓住2019年的尾巴，準備在高雄義大迎來2020年第一日，祈願未來燦爛一整年。

　　說到跨年，義大世界的煙火秀絕對是榜上有名；加上這裡有商場、飯店跟遊樂園，節慶的氛圍從耶誕節延續到跨年，不只吸引在地人前往，許多外地遊客也為此而來，讓義大成為跨年必玩景點之一。

　　在今年的跨年晚會仍維持過往999秒的煙火秀，同時加碼無人機燈光秀，精采可期。

義大世界今年煙火秀結合矩陣特效、360度漩渦煙火、高空煙火、環場煙火等設計，打造...
義大世界今年煙火秀結合矩陣特效、360度漩渦煙火、高空煙火、環場煙火等設計，打造出立體3D般效果。 （圖片提供／義联集團）
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義大不塞車攻略

免費接駁車：12/31中午12點提供免費接駁車服務。

地點：永達技術學院仁武校區；同時散場加開義大客運高鐵左營線(按客運定價收費)，方便民眾轉乘捷運返家。

日玩遊樂世界　歡樂一整天

　　走進義大遊樂世界園區，彷彿來到古歐洲般的錯覺。抬頭望著緩慢移動的摩天輪，映襯著藍天像是地中海風情，遠方的廣場上矗立著巨大木馬，簡直像是神話故事中特洛伊屠城的經典場景，目睹眼前情境，霎時以為穿越時光，置身過去。

體驗「動感台灣」的模擬飛行，也能看到高雄市海港景致。 （圖片提供／義联集團）
體驗「動感台灣」的模擬飛行，也能看到高雄市海港景致。 （圖片提供／義联集團）
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　　義大遊樂世界以古希臘做為樂園的情境設計，運用希臘神殿、山城、神話故事，園區分成衛城、聖托里尼山城、特洛伊城三區，其中不只有孩童的遊樂設施，也有年輕人喜愛的冒險刺激遊具，並同步結合VR、720度環景，像「動感台灣」就是模擬從三樓高度俯視台灣美景，這可是全台第一座空中飛行模擬器遊樂設施；或是搭乘「飛越愛情海」，穿梭在噴火龍與火山之中，刺激指數破表，令大人小孩玩到不想回家。

　　來到遊樂園，除了體驗設施外，當然不能錯過園區裡精彩遊行與表演，像吉祥物見面會、非洲特技、日間遊行鬼盜奪魂顫等，都是深受歡迎的演出，豐富多元的的活動，保證玩一整天都不膩。

遊樂園中除了冒險刺激的設施，也有適合親子歡樂的童趣體驗。 （圖片提供／義联集團）
遊樂園中除了冒險刺激的設施，也有適合親子歡樂的童趣體驗。 （圖片提供／義联集團）
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夜賞火樹銀花　美收每一瞬間

　　義大世界每年都有煙火秀，不過每次都大玩創意、別具心裁，像立柱煙火、矩陣煙火等，精彩的視覺震撼與饗宴也是吸引大家前往朝聖的原因。在等待999秒煙火秀之前，不妨先來搭乘夢幻的摩天輪，在夜裡會輪流亮起128種的燈光，替跨年煙火做暖身預備，勾起大家對煙火的期待；今年在煙火秀之前，會搭配時下最流行的無人機燈光秀，變化出各種奇幻圖騰，讓前來的遊客一次看個夠本。

　　當跨年煙火秀如同火樹銀花在頭頂飛天一沖，伴隨燦爛的火花一道道點亮義大，讓周圍就像不夜城，搭襯著古希臘的情境氛圍，似夢似真的奇幻感受，絕對是其他跨年場無法體驗的。

每到跨年夜，義大就會湧入大批人潮共賞煙火秀，欣賞精采的表演。 （圖片提供／義联集...
每到跨年夜，義大就會湧入大批人潮共賞煙火秀，欣賞精采的表演。 （圖片提供／義联集團）
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看煙火的最佳地點

1.購物廣場後方大草坪。

2.除了大草坪外，也可到義守大學綜合教學大樓前觀賞或拍攝，是近年來網友激推的好地點。

義大世界諮詢中心：0800-656-077

官方網站：www.edaworld.com.tw

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.12】

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Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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