跨年用力玩 對著飛翼許願 超High演唱會

【文/陳婷芳、攝影/曾信耀】

看飛機起降，在美麗的落羽松林間野餐，草衙道晴光之丘天黑玩很大，好玩的鈴鹿賽道樂園首度12項設施免費暢遊，快tag你的親朋好友一起來跨年。

在觀景平台上用餐，可以和飛機近距離交會。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 看飛機起降享受美食時光

淨園休閒農場以距離小港機場主航道最靠近的觀景台，吸引遊客前來朝聖，每逢傍晚時分與假日，總有人們對著起落的飛機許願、吶喊，首開全台「零距離」看飛機起降的風潮。2019的最後一天，不妨換個方式跨年，望著乘載人們夢想的客機飛往未來，伴隨著浪漫夜景，在期待裡迎接嶄新的到來。

夜泰美泰式餐廳的茅草玻璃屋，讓人以為來到台版小峇里島。 (攝影/曾信耀) 分享 facebook 坐在戶外觀景平台的空港餐廳，來道極鮮海鮮鍋，冬夜裡的火鍋猶如一道暖流，享用美味餐點的同時，邊看著飛機劃破天際的景致，剎那彷彿只聽到自己的心跳聲呼應著獨有的轟隆聲，別有一番城市後花園的悠閒度假氛圍。除了供應義大利麵、鬆餅甜點、自家烘焙咖啡，淨園今年九月甫開幕的夜泰美泰式餐廳，以棕櫚樹環繞打造十足南洋風情的小峇里島，還帶起一波叢林系網美打卡風潮。

吃草的馬兒看起來超療癒。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 親子同遊動物園一起來野餐

整座農場猶如小型動物園，一入園就看到河馬區、可愛動物區，羊駝、浣熊、紅鶴的乖萌模樣，讓人快門拍不停，也有最受孩子歡迎的動物餵食體驗。因為農場主人是愛鳥人士，特別引進世界上最大的金剛鸚鵡──藍紫金剛鸚鵡，豔麗的彩羽，成為農場裡的超級大明星。農場秘密基地的落羽松森林特地搶先曝光，是季節限定的美景，等待轉色的落羽松讓人期待著冬季戀歌的浪漫氛圍；大片的茵茵草地，吃草的馬兒看起來好療癒。另外，店家貼心提供野餐服務，不必大費周章地事前準備，就能愜意享受野餐趣。

熱鬧的跨年演唱會吸引民眾駐足觀賞。 （圖片提供/草衙道） 分享 facebook 跨年夜天黑玩得瘋

為了迎接跨年，大魯閣草衙道今年盛大舉辦天黑瘋跨年演唱會，在晴光之丘天黑倒數狂歡，以及露台音樂會、天黑漫遊食集，鈴鹿賽道樂園更有12項設施無限暢遊，跨年玩樂沒有做不到，只有想不到！

大魯閣草衙道是全球首座與運動設施共構的購物中心，打造宛如歐洲大街的時尚夜色，帶動各種吃喝玩樂流行指標。

（左）鈴鹿賽道樂園是日本鈴鹿賽道唯一海外授權的主題樂園。（右）搭乘叮叮車從草衙道入口啟程，一路上充滿歡樂驚喜。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 來到草衙道必搭原木打造的經典歐風輕軌列車，令人想起老香港的叮叮車；鈴鹿賽道樂園是日本鈴鹿賽道唯一海外授權的主題樂園，也是全台唯一親子駕駛主題樂園，卡丁車、甩尾車通通自己開，交通迷等不及要下場小試身手了！占地上萬坪的樂園裡，號稱是全台最大的旋轉木馬，五個迴圈可同時容納88人乘坐，還有遊樂園最美的摩天輪，開放式的車廂飽覽夜色。別忘了相約在晴光之丘，等著一起倒數迎接2020！