倒數之夜 迺夜市 精采無人機表演

【文/陳婷芳、攝影/曾信耀】

準備迎接2020到來，迎新送舊要好好安排一下！今年高雄夢時代跨年倒數重頭戲首度由無人機擔綱表演，帶來耳目一新的未來科技。先別急，來逛逛三民街夜市，跟著高雄人吃起來，三民市場必推小吃快做筆記！

高雄夢時代跨年派對即將熱鬧登場。 (照片提供/夢時代) 分享 facebook 三民街深夜食堂迺夜市

跨年夜不孤單，今年來高雄把行程排好排滿！先去超人氣的三民市場迺夜市，有小吃的地方就有人情味，吃飽喝足到夢時代剛好，愛‧Sharing2020高雄夢時代跨年派對由曾國城、王仁甫、路嘉怡、郭靜主持跨年晚會，還有蕭敬騰、丁噹、安心亞等眾星雲集好熱鬧。三民區的三民街素有高雄在地人的私房小吃街之稱，除了婆婆媽媽們最喜愛的三民第一公有市場座落其間，市場外有整條街的攤販集中區，從中華三路到自強一路之間，僅僅600公尺的小吃攤人潮絡繹不絕，其中還有在地人喜愛的隱藏版老店，麵攤、黑輪、古早味蛋糕各樣庶民美食，果真是打牙祭的好所在。

三民街攤販集中區是高雄在地人的私房小吃街。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 高雄在地人的私房小吃

位於三民街萬姓公媽廟旁的阿萬意麵，從在廟口擺攤，如今已傳承至第三代，50多年來堅持純手工意麵，麵攤並沒有供應滷味小菜，老闆透露，除了純手工麵條製作耗時費工，肉羹必須手切豬肉，滷蛋也要滷煮兩小時，每樣食材都要按部就班，做好分內之事就是老店的擇善固執。

最初從台南鹽水到高雄落腳的阿萬意麵，已經是一甲子老店。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 對街飄來陣陣炭烤香，引人垂涎。來到廖家黑輪的都是熟門熟路的客人，手工製作的黑輪片厚度夠又飽滿，魚漿用料很實在，香腸大腸更是必吃的經典台味，冬天夜裡喝著暖呼呼的關東煮，路邊攤的深夜食堂只在夜市才有。

廖家黑輪的炭烤黑輪、大腸香腸是必點招牌。 （攝影/曾信耀） 分享 facebook 往前不遠處賣愛玉冰的攤販，是市場裡40年的老字號，一旁同時兼賣古早味海綿蛋糕，比起坊間甜點預購限量花招百出，市場的海綿蛋糕才是真正的秒殺實力。砂糖、雞蛋、麵粉看似不複雜的原料，愈簡單才愈見真功夫，在算得上是古董級的模具塗上奶油，現烤出爐海綿蛋糕柔軟綿Q，難怪來吃愛玉冰的客人，一定都會問一句，「還有沒有海綿蛋糕」。

無人機表演跨年倒數

美味小吃心滿意足後，正好趕上高雄夢時代為愛打造五光十色的不夜城。「愛•Sharing2020高雄夢時代跨年派對」將在今年12月31日高雄時代大道熱鬧登場，表演嘉賓卡司堅強。

重頭戲「跨年倒數」有別以往，由南台科技大學教授李志清領軍的無人機團隊「Taiwan Drone 100（臺灣希望創新）」接下跨年倒數重擔，將無人機技術多方整合應用，將帶給高雄市民耳目一新的感受。