歡迎來到創意嘉年華 只要進入自造樂園 你就是正港Maker

【文/崔憶雲、圖片提供/M.ZONE大港自造特區】

從無到有的藝術，像北歐神話裡的雷神掌管藝術與工匠一般，自造者運用各種不同的材料、工法和製程，落實腦海中天馬行空的設計，無論是大人小孩、學生與上班族，甚至家庭主婦到退休老兵，只要有想法，來到自造樂園，你就是最佳創造者。

提供自造者最舒適寬敞的空間。 （照片提供/M.ZONE大港自造特區） 分享 facebook 2019大港自造節，於12月7、8日舉行，在高雄駁二「M. ZONE 大港自造特區」熱鬧登場，今年已是第三屆的自造嘉年華，登記參展的攤位共180個，包括知識創新教育、工藝體驗、數位藝術、文創風格製造等，還有美食小吃與街頭藝人表演。活動期間，主辦單位特別在鹽埕區瀨南街進行封街擺設攤位，擴大活動區域，一直延伸到臨近的大勇區戶外展場與蓬萊區B6倉庫。

五大主題各領風騷 動手就能改造生活

大港自造節的五大展演主題分別為自造者空間、自造市集、自造者樂園、自造學校、Maker Show等，提供民眾免費參觀自由體驗，部分攤位會收取材料費，或是手作課程的學費。這是一個非常難得的機會，參與活動的民眾，會見識到最專業先進的3D列印、雷射切割機具設備，還可以選擇有興趣的木工、金工或是縫紉、皮革工藝等課程，親自參與實作，體驗DIY樂趣，發揮無限創意。

體驗先進的科技素材。 （照片提供/M.ZONE大港自造特區） 分享 facebook 2018年第二屆的大港自造節參加人次高達2萬2千人，今年擴大活動規模並增設參展類別，預估將吸引超過3萬人次共襄盛舉，持續發酵南台灣的Maker精神。

這次活動最特別的是高雄市教育局所規劃的「自造學校」，位在蓬萊區B6倉庫的教育與親子互動專區，結合了高雄在地大專院校和國中小學自造聯盟的師生共同參展，配合108課綱所設計的多元教育學習互動區，激發親子與師生共同創造實作的樂趣，體現課綱中的教學內容，活潑生動不枯燥。另外，Maker Show在活動期間提供自造者展示作品的平台，讓Maker可以展示個人創意，變成一場共創藝術展演。封街之後的瀨南街，會規劃大型互動遊樂裝置，架設廢柴車軌道，讓民眾可以自行組裝小車，體驗軌道滑行樂趣，玩遊戲、看表演、搞創意，一場自造者的嘉年華盛宴，千萬不能錯過！

Maker們展示創造成果與民眾互動。 （照片提供/M.ZONE大港自造特區） 分享 facebook 大港自造節活動資訊

活動期間：12/7 、8（六、日）10:00~18:00

活動地點：鹽埕區瀨南街8號「M. ZONE大港自造特區」

參加方式：免費入場