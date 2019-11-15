穿越時空 尋找大寮被遺忘的時光

【文/陳婷芳 、攝影/曾信耀】

即將是大寮紅豆節的年度盛會，地圖遊高雄提前到大寮小旅行，製糖所、運糖鐵道、磚窯廠，曾經消失在地圖上的記憶，讓我們帶你一起還原時空的背景。

與愛家園協會經理黃思慈相約在高雄捷運大寮站相見，自從捷運與台88快速道路開通之後，從市區到大寮便利多了。為了品嘗清晨五點半開賣的張家肉圓，黃思慈提醒我們要趁早，果真早上八點多，甕裡的肉圓已經售罄。

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位於大寮舊街區的鳳林三路上，幾乎只會見到在地人上門光顧的張家肉圓，三代老店從張家阿公挑扁擔沿街叫賣，如今沒有招牌的店面，成了美食饕客口中的無名肉圓，黃思慈說，「最重要的就是那個陶甕」，張家的肉圓是滷肉圓，蒸籠蒸熟的肉圓，還要再放入陶甕小火燉煮，使滷汁完全滲入，將肉圓連同滷汁一塊撈起，不用沾醬也好吃。

大寮自行車道重遊運糖路

大寮地理位置毗鄰大樹、鳥松、鳳山、小港、林園等區及屏東縣，昔日原是台灣的米倉之一，後來又有一鄉一特產塑造紅豆鄉而得名，隨著大發工業區與新設立的和發產業園區進駐，大寮從農村轉型為半工、半農產業型態，「大寮進入了一個快速開發的時期，很多歷史建物不見得很快，」黃思慈說。

還正在疑惑怎麼帶我們來88夜市跳蚤市場，才知道原來這裡以前是大寮製糖所，也叫山仔頂製糖所，現僅存一棟糖廠倉庫與五分車火車頭。山仔頂製糖所於1905年成立，是第一間由台灣人設立的新式製糖工廠，黃思慈解釋，這個地方叫做會社里，當時有一間新興製糖株式會社，也是此一地名的由來。山仔頂製糖所在二次大戰期間因轟炸嚴重損毀，戰後製糖所移轉設備後即停用關廠。

糖鐵小火車雖不再穿行甘蔗田間，當年軌道如今留下了遙想時空的記憶，「以前這裡的大人小孩都是坐五分車去上班上學的」。大寮自行車道將昔日台糖廢棄運糖鐵道再造，繞行三隆、琉球、翁園、溪寮里，全長3.8公里自行車與步道的綠色隧道，沿途美景四季更迭，春天放眼一片綠油油的稻田隨風搖曳，夏天綻放著金黃色的阿勃勒，冬天休耕時也能遇上波斯菊花海的美麗盛況。

開滿扶桑花的朱槿花牆，是高屏溪堤頂自行車道上的綠簾秘境。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 綠簾秘境搶先曝光

大寮全境不靠海，境內有高屏溪流域，對大寮人的生活與地方發展十分重要，河堤內的溪埔地因土質肥沃，居民屯墾而形成聚落，黃思慈說，「以前務農人家都在溪邊討生活，下田耕作時就在溪邊利用蔗葉搭寮休息，看上去就是一大片『寮』，大寮地名就這麼來的」。

高屏溪堤頂自行車道連接林園與大樹，不同於大寮自行車道的田園風光，視野開闊無屏障，萬大大橋就橫跨在高屏溪上，曬著冬日暖陽一邊騎單車，倒也十分舒服愜意，甚至有人是專程走訪遙控汽車賽車場，看看殿堂級的玩家高手過招，繼續前行時，高屏溪畔的綠簾秘境突然乍現眼前，有中國玫瑰之稱的朱槿連綿長成一層樓高的大紅花牆，看來又即將有一處超夯的IG打卡熱點了。

吳家古厝電影場景追星趣

吳家古厝呈現完整的兩落三合院傳統閩南建築。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 大寮老房子多數集中在山頂里，自從高屏溪堤防築起之後，才漸漸開始有人定居高屏溪畔一帶，電影《大囍臨門》主要拍攝場景的吳家古厝就是在當時時空背景下建造而成的。

採訪這天正好巧遇吳家人的吳義雄大哥，帶我們進行吳家古厝巡禮。1934年建成的吳家古厝為兩落三合院馬背型傳統閩南建築，建築外觀分別呈現出清末、日治與民國時期的建築特色。前落門廳「延陵」一看就知道是吳家堂號，除了木材皆為檜木，屋脊上還有難得一見的日本國旗雕飾。光是每年春節在曬穀埕席開三十桌的盛況，就不難想像吳款宗親會子孫滿堂的熱鬧場景。

大寮僅存的目仔窯，共有15個窯室。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 磚窯歷史薪火相傳

大寮的水圳與磚窯歷史是一般較少被關注的，無論是清朝創建的曹公圳五孔頷，或曹公圳延伸的大寮圳，皆是走讀歷史不能錯過的時光歷程；尤其近日大寮地方文史工作者為了保留老磚窯廠，讓這些長久以來無人問津的文化資產透出一線曙光。

緊鄰大寮眷村的共益磚窯廠，38年建造迄今逾70年，是台灣人俗稱的八卦窯構造，猶如甜甜圈般的圓形窯體共有14個窯洞，雖然煙囪高度已掉落1/4，仍佈滿古樸的時光紋理。

早期商協新村一帶共有三間窯廠，在忠義國小附近還有一座目仔窯，從36年建造至今更彷彿停留在最原始的時空背景。目仔窯又稱作登窯，一目即為一室，依其構造燃燒的熱能往煙囪散出，由於每一間窯室都能相通，半循環式的燒製過程大大提升了產量，同時也節省能源。

巷弄文青風 美食隱藏版

既然提到眷村，立馬期待著眷村美食，黃思慈不假思索就帶我們前往老楊四川麵館，果真人潮川流不息，30多年老店以紅燒口味的牛肉麵聞名，帶筋牛肉燉得軟而不爛，加上甘甜土豆和香噴噴的滷味，難怪令人一吃成主顧。

巷弄文青風也悄悄地吹進大寮，這就是パン - 麵包手作坊的小楊在手作市集建立多年口碑，兩年前在自己家開了一間小店，全由自己打理的室內空間設計，讓他喜愛收藏老件的興趣得以發揮長才。小楊說，「我喜歡吃麵包，所以才會開始做麵包」，有感於食安的重要性，他的手作麵包就是健康麵包，一路走來莫忘初衷。

小楊的手作健康麵包讓你感受手感的溫度。 （攝影／曾信耀） 分享 facebook 喝著小楊自家烘焙的美式咖啡，沈浸在這懷舊的空間氛圍裡，大寮沒有泛夜市化的老街，卻有著古厝、磚窯在歲月裡安靜地紀錄著歷史，這一瞬間才真正體會且行且珍惜的真諦。

分享 facebook 帶路人 黃思慈

社團法人高雄市大寮區愛家園協會經理，也是大寮在地子弟，結束北漂的日子，投身地方文史工作的行列。

• 張家肉圓

地址：高雄市大寮區鳳林三路390號

時間：05：30～賣完

• 大寮製糖所遺址

地址：高雄市大寮區力行路上

• 潮寮吳家古厝

地址：高雄市大寮區潮寮里健康街17巷2號

• 共益磚窯廠

地址：高雄市大寮區鳳林公路302號

• 老楊四川麵館

地址：高雄市大寮區中正路68巷1號

電話：（07）781-3930

時間：10：00～20：00

• 這就是パン - 麵包手作坊

地址：高雄市大寮區民族路10巷12號

電話：0956-653-650、（07）702-2360